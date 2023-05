Canga vio a Barbón "especialmente nervioso"; Barbón a Canga, "soberbio"

Diego Canga notó a Adrián Barbón "especialmente nervioso". "¿A mí?" Pues a él "se le vio un tono muy soberbio". Al día siguiente del debate a siete en la televisión pública asturiana, los aspirantes del PSOE y el PP prolongaron su intercambio de golpes de fondo y de forma, al evaluar uno el mensaje del otro y al puntuar sin piedad el tono y la disposición del adversario. "Presume de ser una persona con templanza, pero me interrumpió tres o cuatro veces", lamenta de su rival el número uno de la lista popular. Estuvo "hasta altivo y un poco agresivo", responde a la contra el presidente socialista y candidato a la reelección... En lo político, sin sorpresas, el debate confirmó a los ojos de Canga que "toda la izquierda está preparando un tripartito para replicar en Asturias el modelo de Pedro Sánchez". Barbón asistió, en cambio, a la puesta en escena de "una especie de primarias dentro de la derecha" y al "desfondamiento" y el "desinflado del globo" de Canga, en cuyo discurso identifica "muchas lagunas y mucho desconocimiento de la realidad asturiana" además de ciertos "aires de superioridad".

Más allá del enfrentamiento más bronco de la noche del miércoles, los candidatos se vieron a sí mismos muy bien, gracias. No hay, una vez más, derrota o error alguno que reconocer, y a partir de aquí Barbón y Canga las llevan casi por igual. El aspirante de Ciudadanos, Manuel Iñarra, que tuvo su propio encontronazo con Canga, se vanagloria de haber dejado claro su mensaje y de haber puesto "a Asturias en el centro", pero tampoco deja pasar la oportunidad de dejar constancia de su preocupación ante "ciertas actitudes y conductas. Creo que un debate que debería ser para exponer ideas y propuestas. La soberbia y la altivez están fuera de lugar". La aspirante de Podemos, Covadonga Tomé, se ve como "la que más habló de cosas concretas" y la que expuso sus propuestas "de la forma más clara y directa" dentro de un formato que no favorece, a su juicio, la claridad expositiva, y a Ovidio Zapico (IU) se le queda una certeza que ya llevaba de casa: "Cualquier persona que haya visto el debate sabe que Diego Canga y el PP no van a gobernar Asturias después del 28 de mayo". Desde su equipo se ve claro que fue él quien "centró el debate en las materias que de verdad suponen los retos para que Asturias cambie de época".

Con el mismo espíritu combativo a izquierda y derecha que mostró en el debate, Adrián Pumares (Foro) vio a Canga "desnortado", "no conoce Asturias", y a Barbón "a la deriva, sin propuestas, muy comedido para no meter la pata". "Se demuestra", concluye, "que la única alternativa al socialismo y el verdadero voto útil es del de Foro". De acuerdo con el presidente de Vox Asturias, José María Figaredo, "la única que plantó cara a Adrián Barbón" fue, sin embargo, su candidata, Carolina López. Sólo ella, dice, "expuso con firmeza y con pasión los problemas de los asturianos y la forma para darles solución".