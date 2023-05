El gastrotest de Adrián Pumares (Foro): "Tengo peligro, soy muy llambión y mi mujer, Silvia, es pastelera"

Se deshace en elogios Adrián Pumares hacia la cocina de Borja Alcázar, cocinero al frente del Abrelatas, en Pola de Siero. «Siempre que vengo a la Pola, lo elijo. Además elabora una cerveza estupenda», explica. Acto seguido, añade: «Bueno, en Asturias se come bien en muchos sitios. Es que luego se me van a enfadar otros amigos», aclara con humor. Al candidato de Foro a la Presidencia le toca en esta ocasión, después de hacer el Gastrotest, pagar. Ha invitado a comer a sus compañeros de filas en Siero Eduardo Martínez Llosa, Hugo Nava y Manuel Alonso.

–¿Qué desayuna?

–Un café con leche y requesón con miel. Asturiana, por supuesto.

–¿Es más de vino o de cerveza?

–Cerveza y artesanal asturiana. Borja la hace buena, se llama "Fame" su marca.

–¿La sidra, mejor en qué momento?

–En cualquiera.

–Un tinto marida con…

–Ternera asturiana.

–Un blanco...

–Un buen pescadín a la plancha.

–Un rosado...

–Me gusta bastante y suelo beber de uva prieto picudo. De aperitivo, ideal.

–La sidra va con...

–Todo.

–La cerveza marida con…

–Embutido.

–Plato preferido de carne.

–Me gusta mucho. Un buen chuletón me vuelve loco.

–Plato preferido de pescado.

–Mero a la plancha.

–Postre preferido.

–Tengo peligro, soy muy llambión y mi mujer es pastelera. El arroz con leche de mi güela me gusta mucho, aunque bueno, cualquiera de Silvia (su mujer), también.

–Para comer sobre la marcha, ¿comida rápida, una ensalada, unos embutidos, el clásico pincho?

–Comida rápida, no. Intento cuidarlo, tiro de embutidos, o si hay algo de queso ya va bien.

–¿Por qué apuesta para conquistar a alguien por el paladar: pareja, negocios amigos?

–A mi me mujer, que es valenciana, si le hago una paella, me la gano. No porque sea un gran cocinero, sino solo por el gesto de hacerle paella. Para negocios, un pescadín y con amigos, creo que con unos callos con sidra o vino de Cangas no hay más que decir.

–¿Cuida su alimentación por estética o por salud?

–Menos de lo que debería por salud y por estética. Me casé el pasado verano, bajé unos kilos entonces, pero algo cogí ahora. Me cuesta. Soy muy llambión.

–¿A qué bocado placentero, el que más le gusta, renuncia por motivos de salud o estética?

–Al dulce, qué remedio.

–¿Qué bocado no perdona?

–El arroz con leche de mi güela Sima.

–¿Cómo elige un restaurante: por las buenas críticas, por sus distinciones (michelin), porque el tipo de comida se adapta a lo que le gusta, porque está de moda…

–Se encarga Silvia. Le gusta y es la que más entiende. Elige ella sin dudar.

–¿Escatima a la hora de salir a comer o cenar?

–A ver, como todas las familias miro la economía.

–¿Hasta cuánto está dispuesto a pagar por una cena o comida especial (por persona)?

–Depende. Pero en tal caso, prefiero salir menos veces, pero las veces que lo hago, comer en buenos sitios.

–¿Se le da bien la cocina?

–No, ya dije que no soy gran cocinero. Me apaño.

¿Con qué celebrar la victoria el 28 de mayo?

–No sé qué pasará el 28, pero ese día no es el fin de nada ni tan importante. Cuando haya que celebrar será cuando Foro sea decisivo y pueda aplicar sus políticas en Asturias.

–¿Y en qué ahogar las penas de una derrota?

–Es que lo estamos dando todo, no tendremos ninguna derrota. Además, nunca hay que ahogar las penas en nada, sino rodearse de buena compañía.