"Tenemos plan, calendario y experiencia para revertir el declive de Asturias"

Diego Canga (Oviedo, 1964) encabeza la lista del Partido Popular y cree posible un vuelco de la mayoría de izquierdas en el parlamento asturiano. Es alto funcionario de la UE en excedencia (director de Agricultura) y fue jefe de gabinete del italiano Antonio Tajani (hoy vicepresidente de Italia) en las instituciones europea.

–¿Qué Asturias quiere Diego Canga?

–Una totalmente innovadora, distinta. Me he recorrido los 78 concejos y noto ganas de cambio. Hay hartazgo con el gobierno de Barbón. Nosotros somos la única esperanza de ese cambio.

–¿Cuáles son esos problemas de Asturias?

–Dos principalmente: el paro y la hemorragia demográfica. Las cifras de paro son malísimas y Barbón las maquilla: si baja es porque hemos perdido población y hay 3.400 empleados públicos más. Tenemos un paro por encima de la media nacional, en especial el juvenil. Es el principal problema. Y en la demografía, Barbón es un cirujano que en vez de suturar, amplía la herida. En estos cuatro años perdimos 24.663 asturianos, 25 al día. Y es responsabilidad suya porque ese asunto estaba bajo su mando y tenía un comisionado que dependía de él. Nosotros tenemos un plan para todo esto.

–¿Cuál?

–Tiene cuatro ejes: bajar impuestos, reducir burocracia, hacer que las empresas ganen tamaño y aprovechar todos los fondos europeos. Vamos por partes. Primero, si gobernamos bajaremos el IRPF, suprimiremos sucesiones y donaciones, nos haremos cargo del IBI en concejos de menos de 5.000 habitantes y habrá un fiscalidad especial para los autónomos. Segundo eje: reduciremos la burocracia haciendo que una ley implique la salida de otra, crearemos un "señor Pyme" que resolverá los problemas de las empresas, acometeremos lo que el sector empresarial nos diga que se pueda hacer a corto plazo sin modificar la ley asturiana y veremos cómo hacer contrataciones más ágiles dentro de la ley estatal.

–Sigamos.

–Tercer eje, que las empresas ganen tamaño. Hay 30.000 empresas en Asturias, excluyendo las 86 grandes, de las que 2.500 son pymes y 27.500 micropymes, de menos de 10 trabajadores. En los primeros cien días animaremos a que crezcan con avales, con un fondo de capital riesgo o con préstamos del Banco Europeo de Inversiones. Cuarto eje: aprovechar todos los fondos europeos. Asturias solo aplica los que ya vienen asignados de Madrid, pero hay 38 fondos por los que competir y a los que no acudimos. En un cálculo conservador, hemos dejado de invertir 2.000 millones. Los otros fondos son bienvenidos, pero hay que rastrear todas las opciones. Para eso crearíamos una agencia, que dependería de mí.

–¿Esa es la receta mágica?

–Y un calendario. Lo tenemos bien planificado. Con que dos o tres de esos ejes funcionen ya se notará un gran crecimiento. Yo creo que, si lo hacemos bien, empezaremos a ver el fruto en 2024. La conjunción de esos ejes haría que revirtiésemos el declive asturiano. Tenemos 30.000 empresas: si cada una crease un empleo rebajaríamos el paro a niveles europeos, sin gente teniendo que escaparse a Madrid constantemente. Tenemos un plan, sabemos hacerlo, tenemos un calendario, tenemos la experiencia.

–¿Realmente cree que la tendencia demográfica se puede cambiar en corto plazo?

–Eso de que no tiene solución no me lo creo. No compro la pereza del señor Barbón. En España la población crece porque hay mejor natalidad y llegan inmigrantes. ¿Por qué no nos llegan? Porque no tenemos una economía atractiva. Nosotros quebraríamos esta caída en picado, aplanaríamos la tendencia y volveríamos a recuperar gente e inversiones.

–¿Por qué debería votarle a usted un jubilado?

–Porque probablemente no está disfrutando su pensión como hace años, restada por una inflación altísima. Es muy probable que tenga a un hijo o nieto en paro, o fuera de Asturias, con la importancia que se da a tener la familia cerca.

–¿Y un emprendedor?

–Porque en Asturias tiene pocas facilidades. La Administración pone un obstáculo burocrático tras otro. En esta campaña no me he encontrado a ningún autónomo satisfecho.

–¿Por qué debería votarle un funcionario?

–Porque quiero despolitizar la Administración, ya sea en sanidad o educación. Y si ese funcionario es competente, quizás no llegue a la cúpula si no tiene el carné del PSOE. Todo eso quiero eliminarlo. Si es competente me da igual su ideología. Cogeré a los mejores gestores y no me importará si son del PSOE.

–¿Y alguien que viva en el medio rural?

–Porque el mundo rural ha sufrido mucho. Barbón se ha tragado el problema del lobo por sumisión al gobierno central y ha maltratado al campo al culparlo de los incendios. El mundo rural cae en picado y está muy cabreado. Yo haré que el consejero de Medio Rural tenga capacidad de veto a las propuestas de leyes, algo que ahora solo tiene el consejero de Hacienda.

–¿Y un currante de clase la clase trabajadora?

–Ese currante probablemente pague más impuestos que sus vecinos de Cantabria, Castilla y León y Galicia. Nosotros queremos que tenga más dinero en el bolsillo. Mejor en el suyo que en el de Barbón.

–Soy un indeciso. Convénzame.

–Compare la Asturias de hace cuatro años y la de ahora. Está objetivamente peor: más paro, hemos perdido personas e influencia. Barbón llegó con el gran engaño de que era muy amigo de Pedro Sánchez y con eso conseguiríamos cosas. Pero puedo hablar del AVE, de los trenes de cercanías o de la inejecución presupuestaria. Aquí hay una serie de dirigentes de la izquierda que quieren aferrarse a la silla. Pero a la mayoría de la gente, incluida gente de izquierdas, no le gusta lo que está viendo. Nosotros ofrecemos aire fresco. La alternancia es sana en democracia y tenemos un proyecto sensato y moderado. Y si lo hago mal, que en unos años me den una patada. Pero merecemos una oportunidad.

–¿De verdad cree que sacará tanto del voto emigrante?

–Es un 13% del electorado y yo soy el primero de ellos. Yo voy a votar en el exterior, porque no me ha dado tiempo a cambiarme de residencia. Los emigrantes somos ninguneados sistemáticamente; solo se acuerdan de nosotros en periodo electoral cuando diez días antes recibimos la carta del dirigente de turno diciendo cuánto nos echa de menos. Barbón no ha ido ni una sola vez a Hispanoamérica. Ni a Bruselas, y no solo porque está la sede de la UE, sino porque es el país de Europa donde hay más asturianos. En los países que he visitado he recibido una fantástica acogida; espero que nos den ese plus en el sprint final.

–¿Se ha sentido examinado de asturianía en esta campaña?

–Sí, pero me da igual. ¿Hay algo más asturiano que dejar mi puesto confortable en Bruselas y venir a ayudar a mi región? Tengo una trayectoria, fundé Compromiso Asturias, mi mujer es asturiana, tengo casa, vengo en todas las ocasiones que puedo y fui condecorado por el Principado en 2018. ¡Algo bueno debo de haber hecho por Asturias! Entiendo que sea una novedad traerte de candidato a alguien que vive fuera de España, pero eso me da una gran ventaja: no tengo mochila.

–Barbón le ha perseguido para que diga qué hará tras las elecciones. Ya ha asegurado que el 29 de mayo seguirá en Asturias pase lo que pase, pero ahora quiere que diga que estará cuatro años.

–Si digo que me quedo, ¿en qué idioma debo explicarlo? Lo que pasa es que Barbón ha creado un globo y se lo he pinchado. Eso me dará un empujón electoral. Se ha hecho una película él solito.

–Ha dicho que no ser afiliado al PP le da una ventaja, pero ¿cuenta afiliarse y optar a presidir el partido?

–Sí. La ventaja es que sé que tengo tirón en votantes del PSOE decepcionados con el sanchismo. Me consta. Hay una parte del electorado socialista muy enfadado con Pedro Sánchez y Barbón. Dicho lo cual, sí, algún día me afiliaré. Pero llevo 15 años trabajando para el PP. Empecé con Loyola de Palacio en 1999, después con Antonio Tajani, vicepresidente del PP europeo. La verdad es que no he tenido ni tiempo para afiliarme.

–Y ahora que ha tenido el partido a su disposición, ¿se ve como presidente del PP asturiano?

–Estoy centrado en lo inmediato, pero sí, me afiliaré en algún momento, tampoco es verdad que me quite el sueño. Lo que ahora me preocupa es ganar y gobernar.

–Insisto, ¿y optar a la presidencia del PP de Asturias?

–Sí, sí… ya puestos, ¿no? Mi llegada ha sido un bálsamo en el partido. Hemos hecho un buen trabajo. Cuando llegué había un ambiente de crispación y tensión. Ahora veo salas a rebosar y un equipo que empuja. Me considero un líder de equipos. Y me preguntan, ¿cómo lo has hecho? Vengo de un espacio en el que trabajas con gente de 27 países. Ese entrenamiento lo he trasladado al PP y estoy muy contento. Los veteranos del partido me dicen que no habían visto en años el partido tan cohesionado. Y como las perspectivas son buenas, eso ayuda. Tenemos la victoria a nuestro alcance.