«Ser ‘casquista’ es una forma de hacer política»

Veinte años después de estrenarse en política como concejal por el PP en Langreo, Pedro Leal (La Felguera, 52 años) aspira a presidir Asturias con su nuevo partido, Suma Principado, que comparte verbo y nada más con la formación de Yolanda Díaz. No obstante, menos tiene en común con su excompañero en Foro Asturias, Adrián Pumares, con el que se las tuvo tiesas en la última legislatura.

–¿Qué queda del Pedro Leal que empezó en el Partido Popular?

–Sigo siendo el mismo. Hasta que fui diputado, compaginé mi profesión de abogado con la política. Conozco de primera mano la historia de Asturias de los últimos 20 años, desde la famosa mayoría absoluta del gobierno de Aznar, con Francisco Álvarez Cascos encabezando la candidatura aquí, en Asturias, hasta hoy; y conozco todas las circunstancias del centro-derecha asturiano. Sigo reclamando lo mismo: ideas, programa y trabajo, algo escaso en la política asturiana, y poder ser una voz a tener en cuenta en Madrid y en la Unión Europea. Tengo la sensación de que nos han robado 20 años a los asturianos.

–¿Le hubiese gustado que Suma Principado fuese de la mano de los populares ahora?

–He tendido la mano a todas las fuerzas constitucionales del centro-derecha asturiano para conformar una alternativa para revertir la situación de Asturias. En unos casos he recibido negativas y en otros no he obtenido respuesta, como es el caso del PP; y sin respuestas es difícil que yo pueda apoyar a cualquier otro candidato, sin haber tenido ni un mero encuentro. Pero tengo que destacar es que el centro-derecha necesita estar unido, y nunca podrá estarlo nosotros.

–¿Apoyaría, una investidura de Diego Canga?

–Depende. Yo nunca me he reunido con él, no sé... Me tomo estas cosas muy en serio. Nunca he tenido ninguna conversación con Canga ni he recibido contestación del partido. Las uniones o las fórmulas de acuerdos son inteligentes cuando se hacen para sumar, como es el caso del partido que represento; cuando no se quiere sumar, el fracaso está asegurado.

–Acusó de traición a Adrián Pumares, su excompañero en Foro Asturias. ¿Sigue pensando lo mismo?

–Sí, totalmente. No mí sino a los electores. Ha pactado dos presupuestos con Adrián Barbón. En ninguno se ha visto que haya tomado alguna medida para suprimir el impuesto a sucesiones, deflactar el IRPF o defender el campo asturiano. Además, ha coqueteado con la oficialidad del asturiano y ha transformado un partido regional, autonomista y de centro-derecha en un partido nacionalista que promueve los chiringuitos.

–Considera un piropo que lo tilden de «casquista». ¿Qué significa para usted esa etiqueta?

–Ser casquista, como digo yo, es una forma de hacer política. Compatibiliza estar en los despachos con ir a prestar soluciones a la calle. No hay ninguna duda de que Cascos ha sido el mejor político asturiano de los últimos 40 años, al menos el que más ha hecho por Asturias. Sin él no estaríamos hablando de las infraestructuras que tanto retraso llevan en los últimos 20 años Quiero trasladarle mi ánimo en estos momentos porque está sufriendo una campaña de linchamiento público sin precedentes en la historia de nuestro país hacia una persona que ya no tiene ningún cargo político.

–¿Está abierto Cascos a asumir un papel en su nuevo partido?

–Vino a la constitución, como un compañero más y afiliado. No ocupa ningún cargo y está fuera de la política. Es una persona que nunca ha utilizado las puertas giratorias cuando dejó la política, pese a lo que se diga.

–Complete la frase. El gran problema de Asturias es...

–El Partido Socialista.

–Su primera medida como presidente de Asturias sería…

–Proponer un plan de natalidad.