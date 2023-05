«Nos costará llegar a acuerdos con quien quiera subir los impuestos»

Manuel Iñarra (Gijón, 1971) es el candidato a presidir el Principado que presenta lo que él insiste en denominar «el nuevo Ciudadanos». Este maestro rural, que dio sus primeros pasos en política en UPyD hace quince años, se mudó a la formación naranja en 2015 y siempre ocupó puestos de carácter orgánico, lejos de una primera línea a la que llega siendo un desconocido para buena parte de los electores.

–¿Quién es Manuel Iñarra?

–Un gijonés con interés social y vocación de servicio público. En un momento determinado, cuando el partido estaba viviendo un momento de cambio, mis compañeros me animaron a dar el paso de presentarme. Soy un maestro al que le encanta la familia y Asturias que tuvo suerte de pasar su infancia entre la playa y la montaña.

–Dice que le animaron a presentarse.

–Fue una situación un tanto complicada. Venían unas primarias; Susana Fernández, que era la portavoz y la persona que había hablado con la junta directiva autonómica del partido de dar el paso de presentarse a las elecciones autonómicas, decidió no presentarse. Entonces, hablé con varios compañeros para buscar un candidato de consenso, y me presenté en el último minuto en el que podía presentar mi candidatura: si cerraba el plazo a las 10 de la noche, la registré a las 10 menos un minuto.

–De penalti.

–Con mucha responsabilidad. En aquel momento, esas fueron las circunstancias. Siempre estuve en lo orgánico. Era coordinador en Gijón, estaba muy a gusto. Lo que tenía claro es que Ciudadanos debía tener una candidatura en Asturias, y los compañeros en ese momento me apoyaron y di el paso.

–Según las encuestas, se arriesgan a quedar fuera de la Junta: de 5 a cero.

–Muchas veces cuando se habla de declive se habla de algo que es caótico. A Ciudadanos se le puede achacar que falló la estrategia, pero no se le puede acusar de corrupción, de malversación, de no actuar en beneficio del ciudadano… Yo no veo el declive. Es verdad que el electorado nos está mandando mensajes… En otras partes de Europa la opción de centro que representamos decayó, pero en lugares como Alemania o Francia, con Macron gobernando, ha reflotado. Bajar de cinco puede ser tomado como un mal resultado político, pero tenemos que entender que con menos representación podemos ser más decisivos a la hora de marcar las políticas.

–Mucha gente, sin embargo, les acusa de pactar únicamente con la derecha.

–Cuando tuvimos la oportunidad de gobernar España, cuando aquello del «con Rivera no» y todo lo que pasó, fue una gran oportunidad perdida para este país, pero en el aquel momento se tomó esa decisión…

–¿Estuvo de acuerdo?

–Entiendo la política como algo global. Aquí en Asturias hemos cogobernado en Oviedo con el Partido Popular y en Ribadesella con el PSOE. Eso es Ciudadanos: la posibilidad de llegar a acuerdos con los dos lados. Siempre digo lo mismo: ¿Arreglar una calle es de izquierdas o de derechas? ¿Que una persona mayor tenga los servicios adecuados es de izquierdas o derechas? Esos bloques monolíticos hay que romperlos.

–¿Están emprendiendo un viaje de vuelta al centro?

–Es que yo me metí en política defendiendo este espacio político, poder llegar a grandes acuerdos. Creo en esto. En Europa, el espacio emergente es el centro. No es que crea que puedo prometer, ¡es que es la única solución! Hay que apartarse de los extremos.

–¿Cómo reconectarán con el electorado que han perdido?

–Desde la cercanía. Los asturianos tienen que saber que las personas de Ciudadanos tenemos los mismos problemas que ellos. Los grandes partidos ven la política desde sus propios intereses en clave electoral. Todo el mundo va a prometer muchas cosas, pero eso no es decirle la verdad al ciudadano, porque el dinero es limitado; estamos en una época de crisis y hay que atender a las necesidades reales de la gente. Queremos reconectar, aunque creo que siempre estuvimos ahí, poniendo en valor lo que hemos hecho durante todos estos años. Podemos demostrar capacidad de gestión en muchos sitios de España.

–Han tenido una legislatura convulsa. ¿Cómo valora la labor del partido en Asturias durante últimos cuatro años?

–Han sido cuatro años convulsos en la política asturiana en general. Pero lo que ha pasado lo entiendo como una parte natural de lo que somos las organizaciones. Lo que no entiendo es la falta de responsabilidad ni de lealtad ni de respeto a las instituciones y a lo que representas. Eso no lo puedo defender.

–¿Por qué lo dice?

–Por parte de muchas personas no se ha tenido la suficiente lealtad y respeto por lo que estaban representando.

–¿Por parte de quién?

–Quienes, representando a un partido, no han dejado su acta, se han ido a otro partido y no han tenido el valor ni el respeto de despedirse de sus compañeros, que hubiese sido lo mínimo; y el respeto a las instituciones. No le haces daño solo a Ciudadanos, sino a la ciudadanía y a las instituciones que representas. Es una cuestión ética y moral. Cuando digo que ahora Ciudadanos es un partido mejor y más libre porque los que estamos aquí somos los que verdaderamente queremos estar, los que creemos en estas ideas; Ciudadanos nunca estuvo tan unido, con tanta fuerza. Me siento satisfecho por ser el coordinador de un grupo de personas que creen en esto, y estoy feliz de que los que no creían se hayan ido, aunque me causa tristeza que hayan usurpado siglas y actas en beneficio por propio, porque a la política se viene a servir a los demás, no a servirse a uno mismo, y estas personas han demostrado un interés personal dentro de la política, una vocación de servicio personal.

–Un error y un acierto.

–Siendo la tercera fuerza, hemos sido capaces de llegar a una cantidad de temas tan transversales que ha puesto en sonrojo a partidos que han tenido capacidad de gobierno en concejos y ayuntamientos. No tenemos ese altavoz estridente que te da el hacer propuestas más extremistas, porque nosotros vamos a representar siempre posturas moderadas y regeneracionistas. Quizá el error haya sido no saber trasladar al ciudadano todo lo que hemos hecho durante este tiempo.

–¿Con quién estarían dispuestos a pactar?

–Le voy a dar la vuelta a la pregunta. ¿Quién está dispuesto a pactar con Ciudadanos? Ahora mismo, me cuesta pensarlo. Ciudadanos va a pactar con el que mejore la vida de los asturianos, con personas que quieran lo mejor para Asturias.

–¿Quiénes son esas personas?

–Si me ataño a las encuestas, parece que hay dos partidos que pueden gobernar. Nos vamos a sentar con todo el mundo, pero si somos decisivos van a tener que venir a Ciudadanos a presentarnos sus propuestas y su programa.

–¿Tienen alguna opción preferencial?

–No, ninguna.

–¿Cuáles son sus líneas rojas?

–Habría que desterrar esa expresión de la política. Si quieres llegar a un pacto, y ya empiezas con líneas rojas super marcadas… las líneas rojas tienen que ser aquellas que atenten contra la libertad individual y las imposiciones. Nos va a costar llegar a acuerdos, por ejemplo, con personas que quieran subir los impuestos.

–¿Cuáles son los problemas más acuciantes a los que se enfrenta Asturias?

–Hay un problema transversal que es el reto demográfico, toca muchos temas: los jóvenes que se nos van cada domingo a otros sitios, el envejecimiento de la población… Nosotros nos vamos a enfocar mucho en las familias, en todo tipo de familias, porque hoy en día la sociedad asturiana pivota sobre la familia. Hay familias que tienen problemas para conciliar con sus hijos, pero al mismo tiempo tienen que conciliar con el cuidado de personas mayores. Son esa clase exprimida que está perdiendo mucho poder adquisitivo.

–¿Cuál sería su primera medida como presidente?

–Sentar a todos los partidos políticos para llegar a grandes acuerdos.