Diego Canga: "Todo el que desee cambiar Asturias tiene que votar al PP"

Aspira a ser el Sergio Llul de la política asturiana, con una victoria sobre la bocina que permita la alternancia al frente del Gobierno del Principado. Diego Canga, el candidato del PP para presidir Asturias, se ofrece como “la única vía de alternancia” al “gobierno tripartito que prepara Adrián Barbón” y ha fijado ya compromisos en el corto plazo de cien días “al estilo europeo” si gana las elecciones autonómicas del 28M, que pasan por cuatro ejes: bajada de impuestos, reducción de la burocracia, creación de empleo en 3.000 empresas de la región y pelear por “todos los fondos europeos”. Son los mensajes en los que ha incidido el candidato del principal partido de la oposición en el encuentro electoral que ha mantenido este mediodía en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, un acto conducido por el redactor jefe del periódico, Vicente Montes, y en el que el candidato popular ha aprovechado para pedir el voto autonómico al electorado de Ciudadanos, Foro y de los “socialdemócratas decepcionados con Pedro Sánchez y Adrián Barbón”.

“Todo el que desee cambiar Asturias tiene que votar al PP”, ha defendido Diego Canga en sus dos minutos finales. “La encuesta de LA NUEVA ESPAÑA decía que más de la mitad de los asturianos quieren un cambio en Asturias. Si siguen votando a los mismos, es que no son verdaderamente sinceros”, apostilló el cabeza de lista popular. “Somos los únicos que podemos garantizar la alternancia. La única opción de cambio es el PP, un cambio tranquilo, sin estridencias, como en Andalucía donde ha funcionado bien”, expuso Canga, que antes se había mostrado su “moral de victoria; creo que vamos a ganar, va a ser apretado, pero hay voto oculto de centro-derecha y también está el voto exterior, en el que espero un buen resultado”.

El “número uno” del PP asturiano pone su objetivo en estos últimos días de campaña en “la bolsa importante de indecisos”, de ahí que se haya dirigido a los votantes de Ciudadanos y Foro porque “los hechos son tozudos y es altamente probable que queden fuera del parlamento”, así como a los “decepcionados del PSOE, porque Barbón escora a la extrema izquierda. Ovidio Zapico y la candidata de Podemos, la señora Tomé, ya le están reclamando consejerías”. En cambio, Canga contrapuso que “a mí Vox no me ha pedido nada” cuando fue preguntado acerca de la posibilidad de que necesite los escaños del partido de Santiago Abascal para lograr el gobierno del Principado. El cabeza de lista del PP afirmó, rotundo, que “Barbón va a tragar lo que sea para mantenerse en el poder, porque no le salen las cifras. Se aferra a lo que sea. Es más joven que yo, puedo entender su angustia, de ahí su obsesión conmigo”. Canga matizó que esa posición sobre Foro se limita al ámbito autonómico para dejar la puerta abierta a “un cogobierno en el ayuntamiento de Gijón” de Carmen Moriyón y Ángela Pumariega.

Canga, que confesó considerar al vicepresidente italiano Antonio Tajani como “su maestro” y referente en política, reveló que ha dado el paso a la política desde su “confortable trabajo” en Bruselas “por el declive de Asturias; nuestro futuro pasa por Europa, guste o no, y es una oportunidad para Asturias tener a alguien como yo de presidente”. El cabeza de lista del PP prometió un plan de choque “a cien días” si gana las elecciones del 28M. “Es algo muy europeo”, afirmó, tras develar los “cuatro ejes” de esa estrategia: “Bajada de impuestos, reducción de burocracia, aprovechar todos los fondos europeos y que 30.000 empresas de la región, no las 86 más grandes, crezcan de tamaño. Si creasen al menos un puesto de trabajo, eso supondría 30.000 empleos, un boom económico. Es posible revertir el declive”, añadió Canga, quien atribuyó a “la desidia socialista” que “haya una parte de los fondos europeos, por los que se tiene que competir, que no llegan a Asturias”. Aseguró que es necesario “ayudar a las empresas y ayuntamientos para redactar esos proyectos.

El cabeza de lista del PP confía también en un avance electoral en las elecciones municipales: “No es saludable que en Asturias haya 53 alcaldes del PSOE y 7 del PP” y destacó como referencia la gestión de Alfredo Canteli en Oviedo. “Ha sido un alcalde fantástico, la gente cuando prueba el PP repite”. Y aseguró que los populares asturianos han reseteado la agitada situación interna que les castigó en las urnas anteriormente. “El partido está mucho más tranquilo y agradezco a todos los que han ayudado a bajar el ruido del PP sin excepción. Este equipazo que hemos formado entendió que con ruido no vamos a ninguna parte. Yo desde mi llegada estoy obsesionado con hacer equipo, son los equipos los que ganan y en estos cuatro meses hemos formado un equipo muy bueno”, destacó el candidato a la presidencia del Principado, quien además aprovechó para hacer campaña por su líder nacional. "Nos conviene que gane Alberto Núñez Feijóo, tiene un conocimiento profundo de Asturias y aquí ya conocemos los resultados del tándem Sánchez-Barbón".