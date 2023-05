«El lobo habitaba el 90% de la península Ibérica, es el legítimo dueño de los montes»

La mueca risueña de Cristina Muslera (La Felguera, 38 años) apenas desaparece un instante durante su encuentro con LA NUEVA ESPAÑA. La candidata de PACMA a presidir Asturias entra, no obstante, en todos los temas espinosos.

–¿PACMA es más que un partido animalista?

–Somos un partido de izquierdas, muy de izquierdas.

–Comenzó protestando contra el Toro de la Vega, fiesta en Tordesillas.

–Los habitantes de Tordesillas nos insultaban, nos lanzaban piedras enormes a la cabeza, nos amenazaban con las lanzas también… Lo más triste fue ver cómo se lo inculcaban a los niños pequeños que estaban viendo ese espectáculo atroz. La policía nos sacó de allí, parecían más por la labor de defenderlos a ellos que de protegernos a nosotros, la verdad. Solo conseguimos fue retrasar el encierro media hora, pero no conseguimos salvar al pobre animal.

–Califican de masacre indiscriminada el plan de control de jabalíes de Gijón.

–Somos nosotros los que estamos invadiendo el territorio de los jabalíes y no al revés. Pero es que además lo que está haciendo el Ayuntamiento de Gijón es contratar a arqueros para eliminarlos y los que tienen hasta dos o tres días agonizando. Entendemos, por supuesto, que a los vecinos les molestan, pero hay otras alternativas, como las vacunas esterilizantes o capturarlos y devolverlos a entornos más seguros.

–A raíz de la ola de incendios, propusieron vetar el pastoreo en los montes asturianos. ¿Por qué?

–Los informes que están llegando de la Fiscalía de Medio Ambiente indican que se provocaron precisamente para ganar pastos. O sea, que son provocados por los ganaderos. Entonces, lo que PACMA está pidiendo es que se cerquen los terrenos quemados para evitar que tengan incentivos a la quema. Y por supuesto que se investigue y que haya más mano dura, porque la mayoría de los casos no llegan a los juzgados, y ninguno acaba en cárcel.

–¿Cuál es su posición en la controvertida cuestión del lobo?

–El lobo habitaba el 90% de la superficie de la península Ibérica, es el legítimo dueño de los montes. Por lo tanto, si los ganaderos pretenden llevar sus negocios a los montes, tienen que tener claro que deben respetar a los lobos. Son imprescindibles para el mantenimiento del equilibrio del ecosistema.

–¿Cómo valoran la política animalista desarrollada por el gobierno de Adrián Barbón?

–Es prácticamente inexistente. Y las pocas cosas que está llevando a cabo… ¡qué decir de ellas! No se está haciendo nada por prohibir los espectáculos con animales. Ahí están, por ejemplo, los bueyes de arrastre en Llanera o las carreras de burros en Siero.

–Tampoco están de acuerdo en PACMA con la ley de bienestar animal.

– Se queda muy corta, cortísima. Estamos incluso peor que antes de la ley, porque por lo menos antes había ciertas leyes de comunidades autónomas que, aunque fueran antiguas, estaban más avanzadas que ésta.

–Complete la frase: El gran problema de Asturias es...

–Que no se tiene en cuenta a los animales para nada. Asturias es un paraíso que no es tal porque no incluye a los animales de cuatro patas.

–Su primera medida como presidenta de Asturias sería…

–Lograr que fuera un paraíso para todos, también para los animales de cuatro patas. Prohibiendo, por ejemplo, espectáculos con animales, incluidas las corridas de toros, la caza por deporte y protegiendo al lobo.