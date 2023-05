"No tengo claro que el conflicto interno nos vaya a dañar electoralmente, creo que salimos reforzados"

Covadonga Tomé Nestal (Luarca 1970) ha llegado hasta aquí desde unas primarias ganadas al aparato de su partido, viene de una fractura interna todavía irresuelta y de un encierro para exigir un respeto a su lista. La cabeza de lista de Podemos, pediatra en pausa, política en proceso de rodaje, reconoce que mucha gente le pregunta qué hace en los carteles, pero aún no se ha arrepentido. Debuta en la carrera electoral en la modalidad de obstáculos.

–La campaña que usted había imaginado no era así.

–No he invertido demasiado tiempo en imaginármela con detalle, pero sí, quizás habría esperado menos obstáculos. La parte buena, no obstante, es que se está afianzando absolutamente la sensación de que la militancia está con nosotros, poniendo de su parte manos para trabajar y apoyos de todo tipo, y eso es muy gratificante.

–Ione Belarra le deseó suerte hace algunas semanas. ¿Ha hecho algo más?

–No. Ella e Irene Montero hicieron aquellas declaraciones apoyando la candidatura, pero nada más.

–¿Ninguna conversación, nada?

–Nos hemos dedicado a fondo a la campaña asturiana y a ser capaces de transmitir nuestro mensaje. Las dependencias de Madrid no las voy a entender nunca. Habrá quien esté deseando esos paseos de grandes líderes, pero yo creo que los problemas de Asturias hay que intentar trabajarlos y solucionarlos desde aquí. Me importa mucho más eso que cualquier postureo.

–Apoyo económico de la dirección regional sí están recibiendo.

–Hay un presupuesto de campaña, sí.

–¿Y algo más?

–No. La campaña la está trabajando fundamentalmente nuestra candidatura con el apoyo de la militancia. Es un poco vintage.

–Ha tenido muchos problemas. ¿Con qué daño electoral se conformaría?

–No tengo claro que esto nos vaya a dañar electoralmente. Incluso creo que salimos reforzados. El Podemos Asturies primigenio, el que fue capaz de ilusionar a la gente para que le votara, se está recuperando. Luego habrá otras cuestiones coyunturales, otras interpretaciones en clave estatal de por dónde va Podemos, pero insisto. No tiene por qué haber una repercusión electoral derivada de los problemas internos.

–Ante la urna, alguien podría pensar, a lo mejor, algo así como que si no se entienden para gestionar su partido, ¿cómo van a gestionar lo de todos?

–Me pregunto si los votantes del PSOE se plantearon eso sobre Pedro Sánchez cuando tuvo el enfrentamiento con el aparato de su partido y se vio obligado a recorrer España en coche… Hoy es el presidente.

–¿Percibe cariño, apoyo…?

–Hoy venía empapada por la lluvia, me metí en un bar de mi barrio a tomar un caldo y vinieron tres paisanos a invitarme y a hacerse una foto conmigo. Sólo por eso ya merece la pena el esfuerzo.

–¿Solidaridad?

–En Asturias somos gente muy noble y afayaíza, empatizamos con las personas que se enfrentan al sistema y pelean por las causas justas. La gente lo está entendiendo y está empatizando con nosotras.

–¿Qué resultado firma?

–Me gustaría como mínimo revalidar los 4 escaños. O mejorarlos.

–¿A qué viene a la política?

–Lo tengo clarísimo. Vengo a tratar de trabajar para solucionar cuestiones del día a día de la gente, asuntos como tener un techo sin que pagar el alquiler suponga un elevadísimo porcentaje del salario, como que todo el mundo tenga un empleo y que sea digno, o que tengamos a mucha gente ocupada, pero en trabajos precarios. Evidentemente, también hay que cuidar mucho del sistema sanitario, potenciarlo y reparar los muchos agujeros que tiene y que no son consecuencia de la pandemia, que venían de antes, y me preocupa todo lo que tiene que ver con los cuidados, con que las personas más vulnerables los tengan asegurados...

–¿Le han preguntado mucho qué hace aquí, por qué se mete en esto?

–Con frecuencia, sí. Salir de la zona de confort es siempre complicado, y yo tengo una profesión que me apasiona y de la que no salgo huyendo, además pierdo dinero... Alguien puede pensar "esta mujer está loca", pero creo que es el momento de tratar de hacer algo más desde otro sitio, desde la Junta, para conseguir que todo eso que comento esté de verdad en el centro.

–¿Ha tenido tiempo de arrepentirse?

–En absoluto.

–Acompáñeme hasta el 29 de mayo. IU no deja de repetir que quiere entrar en el Gobierno. ¿Usted también?

–Puede sonar a tópico, pero lo que quiero es un Gobierno que se preocupe de cosas importantes y cotidianas. Ponerse a hablar de qué consejería quiero es prematuro y no da soluciones. Después de mucho tiempo, probablemente Barbón esté empezando a plantearse que no va a poder gobernar en solitario. Yo creo que no va a poder, pero tendrá que ser él el que haga esos cálculos, sabiendo que ya no podrá apoyarse en Ciudadanos y que buscar sustento en otras fuerzas que están más a la derecha no es una posibilidad.

–¿Y sus líneas rojas son...?

–Más que de líneas rojas me gustaría empezar a hablar de líneas de otros colores, de líneas por las que sí querríamos ir. Queremos que estén en el centro medidas claras para solucionar la salud mental y la atención primaria, para agilizar las burocracias de los cuidados, para hacer una política de empleo muy seria y rigurosa, muy a favor de los trabajadores, y otra de vivienda. Sobre esas cuatro patas debe avanzar cualquier camino que emprendamos.

–Eche un vistazo a la legislatura. ¿Ve a Barbón por la labor?

–No. Por eso es imprescindible que estemos ahí para ser la fuerza que haga que se incline en esa dirección.

–¿Qué va pedir el primer día? Escoja algo urgente.

–La salud mental. Es una cuestión que me preocupa desde siempre. Vivimos una oleada de suicidios, es un fracaso como sociedad que haya tanta gente teniendo que consumir psicofármacos, o que haya tantísima ansiedad, depresión, malestar... Es una pandemia infinitamente peor que la del covid.

–¿Por qué nunca ha sido posible la confluencia con IU en Asturias?

–Es difícil de contestar. Tal vez IU percibió inicialmente la llegada de Podemos como algo que iba a pasar, que iba a ser flor de un día. Pero por otro lado, reconociendo también los errores propios, Podemos quizá no midió suficientemente bien en algún momento el arraigo territorial y la fuerza de IU en Asturias. Es una pena que eso no se haya conseguido y espero que podamos abrir una ventana de oportunidad.

–¿Puede ser posible después de las elecciones?

–Ojalá. Estoy muy a favor de los entendimientos. Y como llego a la política sin mochila ni deudas y me voy a marchar igual, siempre apostaré por el diálogo.

–¿Llegando a incluso a formar un grupo único en la Junta?

–Eso igual es ir demasiado lejos. Vamos a darle tiempo.

–¿Que esté usted va a facilitar el entendimiento ?

–Para eso tienen que dar facilidades las dos partes, pero creo que sí.

–¿Su Asturias está más cerca del apocalipsis del PP o de la Disneylandia de Barbón?

–Barbón pinta siempre un escenario excesivamente optimista, pero las visiones apocalípticas me parecen una necedad. Ni lo uno ni lo otro. Ni el hiperoptimismo del todo va bien, porque está claro que no todo va bien, ni la visión apocalíptica irreal.

–¿Estarán cómodos en Sumar?

–Sumar es una excelente propuesta para consolidar un espacio electoral que tiene unos rasgos clarísimos, relacionados con políticas progresistas, valientes y de izquierdas. Creo que ahí todos los actores tienen que estar en el mismo nivel de conversación y que Podemos debe ser uno de ellos. Yo voy a estar cómoda siempre que la propuesta se haga en esta dirección, sin caer en el error de los hiperliderazgos que eclipsen el mensaje.

–¿No les está tomando un poco la delantera IU?

–No. Sumar debe ser otra cosa. No me parece que se identifique más con el proyecto quien sea capaz de traer a Yolanda Díaz a uno de sus actos. Yolanda me parece una mujer valiente e inteligente. La admiro desde el punto de vista político y personal y creo que ahí estará IU, nosotros, Más País y espero que seamos capaces de construir ese espacio.

–Parece que la pregunta de moda para los recién llegados es si se va a quedar usted los cuatro años.

–Sí. No me voy a meter en este berenjenal para marcharme por las buenas.