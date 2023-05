El plan estrella de Foro: promover el retorno de 15.000 emigrantes asturianos en edad de producir

Foro Asturias quiere proclamar por tierra, mar y aire uno de los proyectos estrella de su programa para las elecciones autonómicas del próximo día 28: denominado "Plan Reencuentro", se propone que en los próximos cuatro años vengan a trabajar a la región 15.000 profesionales asturianos –o vinculados a la región– que ahora están fuera; y que la mitad de ese contingente sean graduados por la Universidad de Oviedo que desean volver al Principado. Para ello, el partido autonomista plantea poner sobre la mesa 190 millones de euros en el conjunto de la legislatura.

A juicio de Foro, un problema severo de Asturias es el éxodo de jóvenes que se ven forzados a buscarse un futuro lejos de su tierra cuando les gustaría vivir en el Principado. Por este motivo, Adrián Pumares organiza una videoconferencia con una docena de asturianos que están fuera de la región y acarician la idea –más o menos firme e inmediata– de retornar al Principado. En la conversación multibanda –a la que asiste LA NUEVA ESPAÑA–, los emigrantes preguntan a Pumares por los aspectos de su programa que pueden favorecer que su idea se haga realidad. Y algunos de ellos le sugieren ideas que estiman beneficiosas para la región.

Abre el fuego Baudilio Alonso Rodríguez, empresario retornado que estuvo en Estambul (Turquía) y que ahora está implicado en un proyecto de emprendimiento en Asturias. Pregunta por las políticas dirigidas a promover la iniciativa empresarial en la zona rural "ahora que está tan en boga la fijación de población".

–Adrián Pumares: "Para el ámbito rural proponemos un plan para subvencionar la cuota de autónomos, para que no tengan que pagarla. Hablamos de 65 millones de euros al año para un total de 24.000 autónomos asturianos, que son un tercio del total. También favorecemos, con ayudas de cuantía superior, la contratación o el emprendimiento en la zona rural de los asturianos que están fuera".

Xurde Menéndez Caravia, biólogo molecular, discípulo de Carlos López Otín y asturianista, actualmente investiga en Dallas (EE UU). "En mi edificio trabajamos tres de Gijón", destaca. Aspira a incorporarse a un centro público de investigación en Asturias y pregunta por medidas en esta línea, "que además pueden dar lugar a iniciativas empresariales".

–Adrián Pumares: "Es urgente alcanzar una tasa de inversión en I+D+i que nos sitúe en el rango de los países europeos punteros. Esto requiere un esfuerzo de los sectores público y privado. En nuestro programa hablamos de conceder ayudas de hasta 200.000 euros a empresas y a centros tecnológicos para contratar a especialistas de sectores estratégicos, y que la mitad de estas ayudas sean para egresados de la Universidad de Oviedo".

Álvaro Gelpi, descendiente de asturianos y directivo de empresa, vive Montevideo (Uruguay). Pide más datos del Plan Reencuentro.

–Adrián Pumares: "Incluimos ayudas al emprendimiento para asturianos que estén fuera y quieran emprender en Asturias, o que ya tengan una empresa y quieran trasladarla aquí o abrir una delegación en el Principado. También proponemos crear una viceconsejería de Migraciones y de Atención al Retornado".

José María Álvarez, de origen quirosano y ovetense, graduado y doctorado en la Universidad de Oviedo y ahora profesor titular de la Universidad Carlos III (Madrid), plantea su ilusión de trabajar en el Principado. Se interesa por los campos científicos que va a priorizar Asturias y propone "seguir el ejemplo del País Vasco y tratar de mejorarlo".

–Adrián Pumares: "Una obsesión de cualquier gobierno debe ser que cada inversión en I+D+i tenga una repercusión y genere transferencia de conocimiento. ¿En qué sectores puede destacar Asturias? Hay buenas perspectivas en los sectores energético, biosanitario, de defensa, agroalimentario y, por supuesto, lácteo".

David Seoane, de 32 años, asturiano del oriente, trabaja de funcionario en Santoña pero aspira a volver al Principado "en unos años". Una de sus mayores preocupaciones se centra en "el abandono de las carreteras y sobre todo del medio rural".

–Adrián Pumares: "Hay que facilitar las conexiones. Las carreteras, por supuesto, pero también el ferrocarril. Llanes y Oviedo deberían estar a una hora de tren".

Carlos Álvarez, graduado en Física y máster por la Universidad de Oviedo, está haciendo el doctorado en Trieste (Italia) y quiere dedicarse a la astrofísica. Alude a la Escuela de Minas, en concreto al telescopio que hay en ese edificio, y elogia la calidad del equipo de análisis de datos e inteligencia artificial de la Facultad de Física. "No os olvidéis del campo de la inteligencia artificial y de dotar de espacios a ese grupo de la Universidad", subraya. Y pregunta si hay algún plan para que los vuelos desde y hacia Asturias se llenen de investigadores y gente que trabaja, y no solo de turistas.

–Adrián Pumares: "Compartimos ese objetivo. Las conexiones aéreas hay que plantearlas también desde el punto de vista empresarial y hay que ver cuáles son las más adecuadas en esta perspectiva".

Teresa Fernández Fernández tiene sus raíces en Villazón (Salas). Empresaria, lleva veinte años en México, trabaja en la capital y está pensando en regresar a España porque "la situación en este país, con el presidente que tenemos, no es la mejor, y muchos empresarios se están marchando de México". Teresa Fernández se interesa. "¿Qué ventajas fiscales ofrece Asturias a una empresa mediana o grande? No me gustan los subsidios, sino la gente que piensa en crecer, desarrollarse y dar".

–Adrián Pumares: "Asturias ofrece talento y calidad de vida. Nos falta, y podríamos ofrecerlo, un entorno competitivo, un ecosistema favorable a la creación de empleo y de riqueza. Y es urgente reducir la burocracia. Cuando se quiere se puede, como se ha demostrado con el caso de la llegada de Amazon".

Nacido en Venezuela, Joaquín Martínez es hijo de un asturiano de Cangas de Onís y trabaja en Perpignan (Francia). Pregunta si Foro tiene alguna propuesta para revitalizar las conexiones marítimas de Asturias.

–Adrián Pumares: "Creemos que el Gobierno de España, el del Principado y el Ayuntamiento de Gijón tienen que apostar por reabrir cuanto antes la autopista del mar con Nantes".

David Suárez Rincón, de 23 años, está en Aalborg (norte de Dinamarca). Graduado en Telecomunicaciones, está cursando un máster sobre 5G. Sostiene que en Asturias "falta un nexo entre las empresas y la Universidad". Y destaca que "aquí en Dinamarca no existe burocracia ni existen tiempos largos de espera".

–Adrián Pumares: "Podemos replicar cosas que se hacen en otros lugares, y muchas veces no es problema de costes, sino de conocerlo y saber hacerlo. Éste es un motivo adicional para invertir recursos encaminados a que retorne a Asturias el talento que tenemos en el exterior".

Katia Dávalos, nicaragüense, está casada con un asturiano, economista que estudió en la Universidad de Oviedo y lleva de diez años fuera de la región. Ahora viven en Alemania. Han pensado en regresar a Asturias. Plantea si hay "un plan para recuperar a los jóvenes altamente cualificados que se han marchado de Asturias". Pumares le detalla algunos aspectos del "Plan Reencuentro".

Víctor Fernández Coalla, profesor de la Universidad de Cali (Colombia), y su mujer, médica, se marcharon de Asturias hace diez años en el contexto de la anterior crisis financiera mundial. Hablando en asturiano, recomienda a Pumares tomar como referencia el plan de retorno que tiene en marcha la Xunta de Galicia y propone que, con el fin de evitar el engrosamiento de la burocracia, en vez de una viceconsejería se canalice ese retorno a través de una fundación.

–Adrián Pumares: "Queremos mejorar la conexión de la empresa con la Universidad y el sistema educativo de FP. Y también la conexión de las necesidades de las empresas de los cursos de formación de desempleados, que son para echarse a llorar".

Javier Leyva, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Guadalajara (México), formula una pregunta sobre los planes para hacer oficial el asturiano y "potenciar la identidad y la cultura asturianas".

–Adrián Pumares: "Me ha sorprendido el esfuerzo de los centros asturianos por mantener el vínculo con los bolos. Eso puede ser extrapolable a la lengua. Nuestro planteamiento es que la lengua es un patrimonio de todos y hay que usarla para unir y para mantener los vínculos con Asturias. Y hay que usarla como atractivo. Queremos que cualquier persona que quiera usarla, pueda hacerlo, y que quien no, no se vea obligado".

Tras una hora y diez minutos de coloquio, llega el momento de desconectar. El candidato de Foro se compromete a que lo hablado no caiga en saco roto: "Tendremos una reunión similar a esta después del 28 de mayo".