"Cuando me propusieron presentarme pregunté si no había otro más joven"

José Luis González (Corvera, 1951) es, seguro, el aspirante a presidir Asturias menos afectado por el estrés electoral. El candidato de PUEDE (Partido Unionista Estado de España) despacha con LA NUEVA ESPAÑA justo antes de tomar un vuelo de 11 horas hacia Cancún, donde permaneció el grueso de la campaña.

–Pese a llevar activos desde 2007, no son demasiado conocidos en Asturias.

–No, la verdad. Conozco desde hace mucho tiempo a José Luis Zapico, el fundador, y se empeñó en que me presentase como candidato. La cierto es que yo quería ir de relleno, pero va y me mete el primero. Le dije: «Pero bueno, hombre, ¿no hay gente más joven?» Yo soy un funcionario jubilado, emérito, como el Rey (se ríe).

–No estaba en sus planes presentarse.

–No, pensaba ir como mucho de relleno, pero bueno, se empeñó Zapico y ahí estoy.

–Tengo entendido que se va de viaje.

–Claro, me voy casi dos semanas, en la campaña no estoy. Voy muy cerca de Cancún, a Playa Mujeres e Isla Carmen, que tengo allí unos amigos asturianos que están promocionando un hotel. Pero no voy en plan de trabajo, ¿eh?

–¿Cómo va a compaginarlo con la campaña electoral?

–Bueno, ya se arreglarán entre ellos… Cuando llegue yo, estaré por ahí viendo un poco el tema.

–¿Cómo van a intentar llegar a la gente?

–Mi idea no es hacer mítines, es montar pequeñas reuniones en los barrios, tomando algo y hablando con la gente. Más que nada, un boca a boca. Y en las redes sociales, haremos lo que se pueda. Campaña como tal no vamos a hacer.

–¿Qué ideas defiende PUEDE?

–La ideología del partido es de centro-derecha, por decirlo de alguna manera. Tenemos gente que fue del PSOE, ex del PP… no hay una ideología concreta, que yo sepa; esto se basa en la economía, en crear empleo, riqueza. PUEDE quiere potenciar el comercio de proximidad, que llaman ahora. El planteamiento es crear información para el emprendimiento. Es un partido que piensa muchos en los autónomos, en las pymes.

–Comparten verbo con Podemos.

–Zapico denunció en el juzgado a Podemos por la similitud del nombre, porque PUEDE estaba registrado mucho antes que ellos, pero no prosperó.

–¿Estuvo antes en política?

–Sí, hace bastante. Luché contra el PSOE aquí, en Corvera. Creamos un partido, la Unión Social-Progresista de Corvera. Fui concejal, luego estuve metido en algunos partidos a nivel regional…

–¿En cuáles?

–(Risas). Bueno, qué te diré yo… Estuve con Sergio Marqués, en URAS (Unión Renovadora Asturiana). Era un partido de centro-derecha, una escisión del PP en la época de Cascos.

–¿Cómo valora el panorama político asturiano?

–Igual que en España, un poco complicado. Al PSOE no lo veo con garra suficiente. En cuanto a Canga, no le veo con carisma, iniciativa ni programa.

–Complete la frase. El gran problema de Asturias es…

–El mismo que el de España, el empleo. Y la falta de relación con el exterior para potenciar todos los productos que tenemos aquí, que son muy buenos.

–Su primera medida como presidente de Asturias sería…

–Hablar con los empresarios.