"Son leales, dignos y valientes", dice Arrimadas de Pacho e Iñarra

"Leales, dignos y valientes". Son los piropos que la expresidenta de Ciudadanos y portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, dedicó este martes en Oviedo al candidato a la Alcaldía, Luis Pacho, y al de la presidencia del Principado, Manuel Iñarra, durante un desayuno con militantes y simpatizantes de la formación en Asturias. Los tres describieron la idea de partido con la que Ciudadanos pretende mantener el voto de sus seguidores –algo bastante complicado si se atiende a las encuestas– y que pasa por mostrarse como el "único con un proyecto de país, con valores, leal, humilde y trabajador" y como "llave" a pactos de consenso y diálogo. "PP y PSOE se pelan en Asturias, no por Asturias". Así lo reseñó Arrimadas, entregada a retener en el Principado a los fieles a Ciudadanos, al que ahora populares –sobre todo– y socialistas tratan de arañar votantes apelando al "voto útil". La dirigente avisa de esa "lluvia de promesas" que no hay que creerse de "aquellos que llevan veintipicos años" gobernando. Para los ovetenses –en cuyo gobierno Cs ha estado en apoyo al PP–, un mensaje claro: "No cambiéis el ímpetu de Ciudadanos por la desidia y conformismo anquilosado del PP".

Arrimadas habló también del programa, en el que destacó el apoyo a la natalidad con incentivos al segundo hijo –"aquí en Asturias deberían ser para el primero"– e instó a los asturianos "a ser tan exigentes en las urnas" como lo son a en su trabajo, en un restaurante, en una tienda al comprar... Y esto pasa por votar por el "sentido común" de Ciudadanos.