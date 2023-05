Canga promete ayudas para aumentar en mil hectáreas las plantaciones de manzana

El candidato autonómico del PP, Diego Canga, se comprometió ayer en Villaviciosa a aumentar en mil hectáreas las plantaciones de manzana "para no tener que importar". Lo hará "con incentivos fiscales a los propietarios de tierras que alquilen terrenos para nuevas plantaciones, y con ayudas directas". Prometió asimismo un plan de promoción "para vender la sidra asturiana en España y en Europa", y se marcó como objetivo "asegurar el futuro de la sidra, uno de nuestros símbolos".

Canga denunció que cerveceras del norte de Europa se están "apropiando de la denominación de la sidra de forma inadecuada": "Es malo para Asturias, y Barbón no ha hecho nada. No protege nuestro producto". Denunció que en Asturias no se cumple la ley de Cadena Alimentaria.