Ovidio Zapico piensa en el empleo de la industria como antídoto antidespoblación

Ante la expectativa de un empleo en alguna industria asturiana, sopesando las condiciones de un trabajo físico y arriesgado, considerando una jornada laboral de "polvo y humo" y ponderando los turnos y el sueldo, a veces hay quien "prefiere Mercadona". "Muchos trabajadores te lo dicen". Juan Carlos Tuset, representante sindical de Comisiones Obreras en Windar, sabe que esto no pasa siempre. Habla de las empresas que están sujetas al convenio del metal, o quizá más de ellas que de las más grandes, pero utiliza esa experiencia para subrayar la tarea de intentar que, de verdad y en general, los trabajos de la industria asturiana sean decididamente "puestos de calidad". Por detrás de él se dibuja el skyline industrial de chimeneas y naves del abigarrado entorno fabril de la ría de Avilés. A su alrededor, otros trabajadores de grandes empresas del músculo industrial asturiano van a escuchar a Ovidio Zapico traer la industria al primer plano de su argumentario de campaña electoral.

El coordinador general de IU, cabeza de cartel de la coalición Convocatoria por Asturias, ha elegido este entorno y esta compañía para proclamar que "el futuro de la región pasará por la capacidad que tenga su industria para adaptarse y ser más sostenible y limpia", pero también, o sobre todo, para consolidarse como nicho de generación de un "empleo de calidad muy alta" que le permita articularse como la gran "receta contra la despoblación".

A partir del lunes se propone, les dice el candidato, reconducir una legislatura en la que "no ha habido política industrial". A sus ojos, el cuatrienio que termina ha puesto en evidencia la necesidad de "programar, desde lo público, medidas de interlocución abierta, firme y conciliadora con el empresariado" como remedio para "disipar dudas donde las pueda haber, para afianzar el futuro e ir enfocando los estándares de sostenibilidad" sobre un sector que debe seguir siendo medular para esta región. Urge ahora más que nunca, remata, hacer "compatibles sus dos corazones de Asturias, el natural y el industrial. Ambos tienen que latir a un ritmo acompasado".

Es también Tuset quien ha traído al encuentro del político con los trabajadores el riesgo por desarraigo empresarial. Lo ha introducido de la mano de las últimas noticias sobre el fondo de capital riesgo británico Bridgepoint, que acaba de tomar el control del fabricante avilesino de estructuras para parques eólicos en el que trabaja.

Se inquieta porque Windar ha sido siempre "una empresa con un arraigo muy grande en Avilés" y porque los cambios accionariales hacia un lugar todavía desconocido –"no sabemos ni quiénes son, sólo tenemos un nombre"– alimentan una incertidumbre incómoda, pero asentada sobre unas cuantas experiencias recientes. "Ya hemos visto otras veces que en estas circunstancias, cuando los números no cuadran los propietarios no tienen ningún pudor en marcharse…" Es ahí donde Zapico recuerda Alcoa y su "horizonte sin resolver", o el "mazazo" que Vesuvius le dio a Langreo antes de la pandemia, y sugiere un vuelco hacia la industria como prioridad absoluta tras el 28 de mayo, pero con una vocación firme "por hacer cómplice al empresariado". Ese desapego entre la propiedad industrial y el territorio, ejemplifica con un cierto resquemor, "no se da en el País Vasco".

El candidato se ha reunido con sindicalistas de algunas de las grandes firmas del tejido industrial asturiano y todos juntos ponen voz a un momento clave de mudanza en un sector que en algún caso camina hacia un futuro no identificado y que aviva también, cómo no, unas cuantas dudas. Isaac Ramos, representante sindical en Arcelor, sitúa las suyas alrededor del proceso de descarbonización del gigante siderúrgico y de una inversión multimillonaria que "está en marcha", sí, y que debe financiar un proyecto capital para orillar la fecha de caducidad de las plantas asturianas, pero de la que todavía desconocen los pormenores. Contra todo eso, los trabajadores piden a varias voces vigilancia pública y atención a esta industria que debe seguir siendo el eje pivotante del entramado económico de una región que tiene para todo esto unas condiciones "privilegiadas". Lo dice Tuset y señala de nuevo, a la vista está, en dirección a la ría. Zapico activa su propuesta de que sea Avilés la sede de la Agencia de Ciencia e Innovación e indica a su vez a los puertos de Avilés y Gijón, y apunta al AVE que por fin parece que se acerca, pero también al ejemplo de Navia y su entorno próximo. A los astilleros, la papelera y la industria agroalimentaria como responsables de que esa zona sea una isla de resistencia contra el declive demográfico que carcome las alas de la región...

De la implicación de las multinacionales, y de la necesidad de empujarlas para que se peguen al terreno que pisan, pueden decir mucho Nacho Requena y Jesús Moro, representantes de los trabajadores respectivamente en Asturiana de Zinc y Saint Gobain. A Requena no le parecería mal que como antídoto contra la deslocalización y el desarraigo se habilitase un fondo público de participación en empresas, y aquí encuentra asentimientos en sus colegas de otras empresas y en el candidato de IU a la presidencia del Principado. El líder sindical enfatiza la necesidad de que se haga real "el reparto de los recursos que genera la industria" como método de irradiación de la riqueza hacia el entorno, o de construir ecosistemas que creen sinergias, y aquí encuentra compañía. Se trata, resume él y asienten los demás, de hacer que de la prosperidad que pueda generar el sector fabril se beneficie todo el entramado social que lo rodea.

Encaja aquí toda la reivindicación sindical respecto al trato que recibe la plantilla de sus empresas, y por ejemplo la convicción de Moro de que no había razones objetivas para el ERE decretado por su empresa en 2022. Ahí sí "echamos en falta", resalta, "un papel más firme de exigencia desde las administraciones". Sobre la participación del sector público en las empresas "hay menos complejos en Francia", vuelve Isaac Ramos, y la propuesta de habilitar el mecanismo que lo haga posible en Asturias recaba síes unánimes a su alrededor. Si Arcelor recibe ayudas públicas, sigue su argumentación, no sería descabellado pensar que también tendría sentido que el Estado se reservase un cierto control. Ovidio Zapico no objetaría contra estos mecanismos que de alguna manera pudieran "echar una mano a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, para salvar situaciones puntuales" y todos juntos llegan a una concusión similar. Una síntesis que podrían aceptar todos la ofrece Isaac Ramos cuando resume todos estos mandamientos en uno que dice que la industria "es el gran motor económico que tenemos y hay que mirar por ella".