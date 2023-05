"Para votar a Vox no hace falta ser radical, sino tener sentido común"

Carolina López Fernández (Tineo, 1985) es arquitecta técnica y concejala de Vox en su concejo natal. Se presenta a las elecciones autonómicas del próximo domingo como cabeza de lista de su partido al Principado.

–¿Qué le dice la gente por la calle?

–Muchos me dicen que están cansados, que Asturias necesita un cambio, que dónde vamos a parar como siga esto así, que nos necesitan a nosotros...

–¿Quién se lo dice?

–Mucha gente, incluso socialistas. Nos dicen: "Mira, soy socialista de toda la vida, pero este PSOE que estamos viendo, esta forma de gestionar y de hacer las cosas, no me representa". Los asturianos no merecemos que nos sigan castigando de esta manera.

–¿Puede ser cierto que haya gente que pase de Podemos a Vox, con eso de que los extremos se tocan?

–Me ha escrito gente que me dice que ha votado a Podemos y que va a votar a Vox, que están muy arrepentidos de haber confiado en los populismos y de haber creído las falacias de Podemos.

–En Asturias hay tres partidos en el bloque de derechas, frente a los dos de la mayor parte de las comunidades autónomas. ¿Vox siente que Foro le quita votos?

–No, para nada. Foro tiene su forma de hacer política, que va variando en función de cómo le va. Antes no defendía la oficialidad de la llingua y ahora la defiende. Somos totalmente distintos. Vox tiene un mensaje muy claro, muy contundente y siempre decimos lo mismo. Y, además, cumplimos lo que prometemos, como estamos haciendo en Castilla y León.

–¿Cuántos diputados va a sacar Vox?

–Ojalá sean los necesarios para sacar a la izquierda de las instituciones de Asturias, que están arruinándonos. Pero no queremos el poder por el poder, sino gobernar para mejorar, para dar soluciones a los problemas de los asturianos.

–Ahora Vox tiene dos diputados en una Cámara de 45. ¿El próximo domingo serán más o menos?

–Veremos lo que dicen los asturianos...

–¿De dónde puede rascar Vox para ganar votos con relación a 2019?

–Tenemos apoyo en muchos lugares y en muchos ámbitos de actividad: el sector ganadero, el pesquero, el comercio, la hostelería, la sanidad... Todos están descontentos con la gestión del PSOE. No hay ni uno contento. Vamos de manifestación en manifestación, y eso significa desacuerdo con la gestión que se está llevando a cabo.

–Ese objetivo del que habla de desalojar a la izquierda del Gobierno de Asturias significa pactar.

–Significa sacar a la izquierda de las instituciones. Pero hasta el próximo domingo por la noche no se va a saber cómo. Nosotros salimos a ganar con todas las esperanzas porque recibimos muchísimo cariño y apoyo allí donde vamos.

–Han dicho de usted que nunca habla mal de nadie. Pero Vox tiene fama de hablar mal de muchas personas...

–Es la fama. Lo que nosotros criticamos es la gestión política, no hablamos de las personas. Barbón probablemente sea una persona maravillosa, pero como gestor es nulo, y lo ha demostrado. ¿Qué ha hecho en estos cuatro años?

–¿Es necesario ser radical para votar a Vox?

–No, lo que hace falta es ser personas con sentido común, que no se queden con la caricatura de Vox que hacen otros partidos. Que escuchen el mensaje directo de Vox, que lo contrasten, que busquen la información... Otros partidos pueden decir que viene el lobo, pero nosotros no somos el lobo. El lobo es al que defiende precisamente el PSOE en perjuicio de los ganaderos.

–Mucha gente equipara a Vox con pérdida de derechos.

–Es totalmente falso. Los derechos los estamos perdiendo con la izquierda. Cada vez tenemos más imposiciones y más prohibiciones. Las políticas que hacen son cada vez más discriminatorias. Lo que quiere Vox es que seamos libres, no imponemos absolutamente nada.

–¿Qué derechos hemos perdido y quiere restituirnos su partido?

–Por ejemplo, la libertad de los padres a decidir el centro educativo que quieren para sus hijos.

–¿Peligran los servicios públicos si Vox gana poder?

–¿Por qué?

–¿Digamos que por una escasa apuesta por lo público?

–Ésa es la caricatura que hace el resto de los partidos. Lo que queremos son servicios públicos de calidad para todos. Ahora, por ejemplo, tenemos una sanidad colapsada y boicoteada por el PSOE de Barbón. Y en las alas está completamente abandonada, con falta de especialistas. Lo que queremos es que no haya asturianos de primera y de segunda. En educación sucede lo mismo.

–Pero la apuesta de Vox es por adelgazar lo público...

–No, nuestra apuesta es eliminar el gasto superfluo e innecesario, el que no repercute en mejorar la vida de los asturianos: los chiringuitos, los sindicatos de clase, la llingua, el gasto político...

–Si gobiernan en coalición, ¿qué consejerías pedirían?

–No pedimos nada. No venimos a por sillones, sino a solucionar los problemas que los asturianos nos cuentan todos los días. Porque estamos en la calle y no en los despachos.

–¿No tiene la tentación de suavizar un poco el mensaje para pescar en caladeros más moderados?

–Es que nosotros no buscamos conseguir votos, como hace el resto de partidos, sino que hablamos de las cosas de forma clara, de los problemas que tienen los asturianos y de las soluciones que proponemos. Cuanto más claro se hable, mejor. ¿Por qué tenemos que andar con rodeos? Esa forma de hacer política se la dejamos al resto de los partidos.

–¿Cómo se puede hacer política autonómica cuando se denuestan las autonomías?

–Nosotros no denostamos las autonomías...

–Su antecesor como portavoz de Vox era muy crítico...

–Nosotros estamos dentro de las autonomías para cambiar las cosas, para cortar el despilfarro económico. Las autonomías crean desigualdad entre los españoles. Ahí tenemos el ejemplo de la pesca.

–¿Y eso significa suprimir la comunidad autónoma del Principado de Asturias?

–Eso significa luchar por la igualdad de derechos y servicios públicos de todos los españoles.

–¿Seguirá estando ausente Vox de algunos grandes consensos de la Junta, como los del Día de la Violencia de Género?

–En eso siempre hemos sido claros. Lo que hay es una violencia intrafamiliar y lo que queremos es que, con independencia de quién sea el agresor y la víctima, la condena sea la misma. Al final, la legislación sobre violencia de género crea una guerra de sexos y una discriminación. Y nosotros queremos proteger a todos los miembros de las familias: a las mujeres, a los hombres, a los niños... proteger a todos por igual.

–Última: ¿Es usted feminista?

–Yo soy una mujer que cree en la igualdad real entre los hombres y las mujeres. No me creo más que un hombre ni menos.