"La izquierda debe concentrar voto en el PSOE en las alas para no entregar Asturias a Abascal"

Adrián Barbón (Laviana, 1979) es licenciado en Derecho y comenzó muy joven en política, pasando de alcalde de Laviana a presidente del Principado. Ahora trata de revalidar un puesto que obtuvo por primera vez en 2019.

–«Llegó el momento de Asturias», dice su lema. ¿Y hasta ahora?

–Decimos eso ampliando el foco. Esta legislatura fue la más compleja del periodo autonómico. Pero nosotros nos referimos a una visión más larga: Asturias ha tenido que afrontar la reconversión de todos los sectores, por la entrada en la Unión Europea, y es ahora cuando por primera vez, por todos los acontecimientos ocurridos, las piezas comienzan a encajar. Es el momento de que Asturias avance, con nuevos sectores económicos, con mirada larga al futuro.

–¿Un tiempo nuevo?

–Más bien sucede que el esfuerzo de cuatro décadas de reconversión, más la tarea de crear un estado de bienestar que protegiese a los más vulnerables (con la sanidad y la educación asturianas, el sistema de dependencia o la atención a mayores), hace que tengamos un mundo abierto a oportunidades. Por ejemplo, nuestras empresas de renovables baten récords, nuestros astilleros o el sector turístico también. ¿Qué significa todo eso? Que llegó el momento de Asturias.

–¿De qué se siente más orgulloso de su Gobierno?

–De la respuesta asturiana al coronavirus, que no fue mía, sino de toda la sociedad asturiana y de los sectores sanitarios. Estoy orgulloso porque siendo la comunidad más vulnerable hicimos frente y estuvimos a la altura, también en la vacunación.

–El resto de partidos dicen que se queda usted demasiado con el relato de la pandemia.

–Porque temen que el liderazgo del Presidente se visualice en esa etapa. Creo que cometen un error. La respuesta de Asturias al covid no fue mi respuesta, fue la del conjunto de la sociedad asturiana. Cuando lo minusvaloran, la ofenden a toda ella.

–¿Y qué le quedó en el tintero?

–Muchísimas cosas; por ejemplo, la ley de reto demográfico, pero cuando el candidato del PP me reprocha que no se haya aprobado antes olvida que el dictamen no tuvo luz verde hasta julio de 2022. También otras legislaciones: la de ciencias, la de derechos del colectivo LGTBI… Pero se han sentado las bases.

–Los partidos a la izquierda del PSOE dicen que si usted gobierna necesitará un giro que solo ellos pueden darle.

–La ciudadanía lo que reclama son gobiernos fuertes. Y en este sentido, sintiéndome profundamente de izquierdas y progresista, creo que lo importante es que la izquierda concentre su apoyo en las siglas del PSOE.

–¿Por qué?

–Primero porque, de los candidatos, soy el preferido para ser Presidente y, segundo, porque en las alas, en el Oriente y el Occidente, nos jugamos mucho. Por ejemplo, un diputado en el Oriente con Vox y, según nuestros últimos datos, el cuarto diputado del Occidente con Foro Asturias. Eso es mala noticia, porque refuerza el bloque compacto de la derecha. Son un bloque, tienen ese «pacto de la vergüenza» entre PP y Vox del que estoy convencido. Fíjese, el PP concentra la campaña en las grandes ciudades y casi ha dejado de hacerla en las alas, porque entiende que en esas zonas puede ganar más terreno la extrema derecha. Y yo me niego a entregar Asturias a Santiago Abascal. Por eso la izquierda debe movilizarse, participar y concentrar el voto específicamente en las alas para que haya un gobierno fuerte en Asturias de la candidatura socialista.

–¿Apela a ese voto útil de la izquierda?

–También a los moderados que no quieren ver a la extrema derecha en el gobierno. Y no la quieren por sus políticas: los ataques a los derechos de las mujeres, al colectivo LGTBI, a los pensionistas al pedir recortarle sus asignaciones... Pero incluso voy más allá. Voy a pedir el apoyo en esta última etapa a los decepcionados con el PP: a los votantes decepcionados y a los militantes a los que no han dejado participar en la elección de su candidato. La mejor forma de canalizar el cabreo es cogiendo la papeleta socialista.

–¿Cuál es su mensaje a los jóvenes?

–Que tengan esperanza. Entiendo de las dificultades y que Asturias ha expulsado durante años a muchos de sus jóvenes. Pero estamos forjando una nueva economía basada en la ciencia, la innovación y la digitalización que permitirá que quienes están se queden y que quienes están fuera puedan volver. Que tengan espíritu emprendedor y que sepan que tendrán el apoyo de la Administración. Asturias va a tener mucho más futuro que pasado.

–¿Para qué debería votarle un jubilado?

–Porque somos el partido que más protege a los mayores. Lo hicimos en la pandemia, frente a otras comunidades en las que se dejó morir a las personas mayores, impidiéndoles acceso a hospitales o dejándolas abandonadas en las residencias. Somos el partido que defiende la subida de las pensiones de acuerdo al IPC. Además, yo me he comprometido a que esa subida quede establecida en la Constitución. Tenemos políticas para ellos, como 16 millones para combatir la soledad no deseada, o ayudas para la salud bucodental. También impulsaremos el envejecimiento activo. Somos un gobierno que acompaña a los mayores. Otros hablan de la Asturias subsidiada, pero no, es una Asturias que se ganó a pulso sus pensiones.

–¿Por qué debería hacerlo un emprendedor?

–Con la reforma de la burocracia facilitaremos trámites. Ya aprobamos tres leyes para ello que desarrollaremos en la siguiente legislatura. Pero además duplicaremos la ayuda a emprendedores, en especial en el ámbito rural, hasta 50.000 euros.

–¿Y un funcionario de sanidad o educación?

–Porque somos un gobierno que escucha. Mire, ha habido movilizaciones en la sanidad, aquí y en otros puntos de España. En otras comunidades se insultó a quien se manifestaba diciendo que solo protestaban buscando desgaste electoral. Yo nunca dije eso: dije que escucharía y dialogaría.

–¿Y alguien del medio rural por qué debe votarle?

–Porque tenemos una visión integral de Asturias y somos un partido de pueblo. En el medio rural llevamos a cabo hechos concretos, como impulsar las inversiones con fondos europeos, las ayudas para emprender o las deducciones fiscales para quienes viven en esas zonas. Somos un partido rural; de hecho, la mayoría de nuestros alcaldes y alcaldesas son rurales.

–¿Y un currante? Alguien de la llamada clase trabajadora…

–Somos el partido que históricamente ha representado sus demandas. Nuestro partido surgió del agrupamiento de quienes no tenían derechos. No tenían derecho a voto, ni al la libertad, ni al descanso semanal. El PSOE siempre va a darles voz y defender sus derechos. En un minuto podemos volver al despido libre. Pero lo que hemos conseguido es lo contrario: incrementar el salario mínimo. Llevamos la O de obrero en las siglas.

–Soy un indeciso, convénzame.

–Pues si usted quiere lo mejor para Asturias y que la región emprenda un camino de transformación, riqueza y empleo, sin renunciar a nuestra identidad, entonces hay que apostar por la estabilidad. Las peores cosas que pueden pasarle a Asturias es tener un gobierno inestable o que sea la extrema derecha la que marque las normas. Así que a esa persona indecisa yo le digo que tiene que participar en la decisión colectiva porque es un momento importante y yo tengo la experiencia de lo que significa gobernar.

–Dado el malestar en el medio rural, ¿se replanteará su política a ese respecto?

–En el medio rural confluye no tanto el cabreo con nuestro gobierno, sino con decisiones del gobierno central que nosotros mismos combatimos. Eso, por cierto, demuestra mi libertad, de la que carecen otros candidatos elegidos desde Madrid. La inclusión del lobo en el catálogo de especies protegidas ha sido un grave error del gobierno de España que yo critiqué pública y privadamente, y que hemos recurrido judicialmente. Además se ha sumado el encarecimiento de las materias primas, lo que ha puesto a los ganaderos y ganaderas, a los agricultores, en una situación límite. Pero desde luego, somos un gobierno con vocación rural. Y tenemos un consejero que conoce muy bien ese mundo, del que proviene.

–¿Y qué pasará con el lobo?

–Creo que ganaremos ese juicio y se excluirá del Lespre, al menos lo intentaremos con todas nuestras fuerzas, para volver a un plan de gestión que funcionaba bien.

–De momento Asturias sigue en el millón de habitantes.

–Lógicamente es buena noticia, pero debemos seguir aplicando políticas para elevar la natalidad y favorecer el retorno. La natalidad se impulsa con ayudas y deducciones: elevaremos las deducciones y llevaremos a las familias con dos hijos a una consideración fiscal de familia numerosa. Respecto al retorno, estamos favoreciéndolo y aplicando estrategias que funcionan en otras comunidades. Y ayudaremos a que esas personas puedan contar con empleo y vivienda. En esta campaña me encuentro con muchas personas que me dicen que regresan a Asturias con sus familias. Y eso es algo que ocurre en los últimos años: que son más lo que vienen que los que se van. A mí me gustaría seguir fijando población, también con el candidato del PP, Diego Canga, que ha dicho que si termina en la oposición se quedará en Asturias. Yo quisiera que lo haga los cuatro años, cumpliendo el contrato con los ciudadanos, pero como no me contesta a esa pregunta me tendré que quedar con la incógnita.