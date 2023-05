«Tenemos una repostería de la leche», destaca el líder popular en un mitin en Grado

En el concejo del tocinillo de cielo, Diego Canga hizo ayer bandera de la repostería asturiana. «Tenemos unos postres, con perdón, de la leche, pero no somos tan conocidos por ello. Somos conocidos por nuestros quesos, nuestra sidra, el vino de Cangas, la faba... Todo eso es correcto. Pero tenemos una laguna en la repostería. No somos buenos vendiéndola», comentó el candidato del PP a la presidencia del Principado durante un mitin en Grado, que abarrotó la capilla de los Dolores. Si gana las elecciones, eso no será problema: Canga se compromete a promocionarla, como recoge su programa electoral.

Hablando de programa electoral, el popular volvió a criticar que el PSOE de Barbón haya presentado hace cuatro años un programa «con 400 medidas, de las que incumplió casi todas, y ahora presente 540». «Nosotros haremos una revisión pública de la ejecución del programa, porque hay que rendir cuentas ante la gente», dijo para incidir en una de sus medidas estrella: bajar impuestos. «Sencillamente porque –agregó– pagamos muchos más impuestos que nuestros vecinos. Si nos comparas con Galicia, Castilla y León y Cantabria, perdemos por goleada». En el acto intervino la candidata del PP a la alcaldía de Grado, Patricia Álvarez, quien sostuvo que «es difícil de entender que el concejo –gobernado por IU– se encuentre en una situación tan decadente, teniendo una situación geográfica privilegiada». «Estamos a 10 minutos de Oviedo, somos la puerta del Occidente. Sin embargo, muchos se están yendo a Candamo o Las Regueras, donde encuentran impuestos más bajos y planes urbanísticos mejores», se quejó. Por otro lado, y en materia educativa, la diputada Gloria García se comprometió ayer en Oviedo a que una de las primeras medidas que tomarán ganan las elecciones es «enviar a los técnicos» al colegio de Educación Especial de Latores para ejecutar «los arreglos urgentes que hemos denunciado muchas veces» y que el Gobierno del PSOE no aborda. «Clamamos por una reparación urgente del centro, que acogerá el curso que viene a 200 alumnos. Hay deficiencias cada vez más graves», protestó García, en compañía de concejales de Oviedo.