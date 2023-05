«Un tripartito en Asturias sí sería una involución», responde el PP a Sánchez

El candidato del PP Diego Canga prometió ayer, en Oviedo, durante un reparto electoral por El Fontán, que se empleará «a fondo» para que el próximo domingo «no haya un tripartito autonómico» en Asturias, en referencia a la suma de PSOE, Podemos y Convocatoria por Asturies. «Esa sí sería una involución», recalcó. Fue su respuesta al presidente Pedro Sánchez, que este miércoles dio un mitin en Gijón, en el que llamó a no quedarse en casa el 28M y pidió el voto para las políticas socialdemócratas, porque, según él, con la derecha «las amenazas de involución son ciertas y bien reales». «Aquí en Oviedo hemos sufrido un tripartito. Menos mal que Alfredo Canteli nos salvó de ello. Y voy a emplearme a fondo para que no haya un tripartito autonómico», manifestó.

Canga volvió a apelar ayer a los votantes de centro-derecha con mensajes para los simpatizantes de Ciudadanos, Foro Asturias y «los socialdemocrátas desencantados con Barbón y Sánchez». Dejó fuera a los votantes de Vox –«aunque si alguno quiere venir con nosotros, bienvenido sea»–, porque «su espectro político no coincide con el del Partido Popular». A los votantes de Ciudadanos les recordó que es «altamente probable» que la formación naranja «se quede sin escaño» y, por tanto, «hay que pensar si votar a Barbón o a Canga». Para los afines de Foro hizo la misma reflexión: «Todo lo que sea aglutinar el voto de centro-derecha nos refuerza para poder desbancar a Barbón». Y, por último, se dirigió a los votantes «más moderados» del PSOE: «Somos los garantes de que no haya cooficialidad y sabemos que muchos no la quieren. Yo no estoy afiliado al PP, he trabajo unos años con Javier Fernández y he sido condecorado por el gobierno del PSOE anterior. Creo que se pueden sentir cómodos».

Tras elogiar a Alfredo Canteli, que aspira a revalidar como alcalde de Oviedo, Diego Canga anunció que «los 78 candidatos a las alcaldías, más el cabeza de lista de Occidente, de Oriente y yo mismo» asumen «en primera persona» los siete puntos del pacto por el campo que piden los ganaderos y agricultores asturianos.