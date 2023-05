Barbón jalea el "vete y vota" para que "Asturias no sea el juguete de Abascal"

Adrián Barbón arrancó ayer "la fiesta" del cierre de campaña, en Lugones con toda una declaración de intenciones. "Si las cosas funcionan, para qué las vas a cambiar. Por eso, nosotros no cambiamos de escenario y hacemos este mitin en el parque de la Paz, que para nosotros es talismán". El líder de los socialistas asturianos y candidato a la reelección como presidente del Principado justificaba con esas palabras la elección del mismo emplazamiento que hace cuatro años, cuando se estrenó como candidato y el PSOE fue el partido más votado en 69 de los 78 concejos asturianos.

En un ambiente festivo bastante similar al de entonces, el secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA) sacó su vena más mitinera, en un acto que compartió con el alcalde de Siero, Ángel García; el vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, y con la presentadora televisiva Sonia Fidalgo, que se estrena en estos comicios en el "número cuatro" de la lista al Ayuntamiento de Oviedo, y que confesó que se había afiliado tras la elección de Barbón al frente del partido en Asturias.

Al presidente se le nota a gusto en campaña electoral, tanto que según admitió ayer ya es "capaz de echar la siesta" en la "Barboneta" entre acto y mitin. Esa soltura tomó cuerpo en su particular llamamiento a concentrar el voto en las listas del PSOE, "sobre todo en las alas del Occidente y el Oriente", que ha acuñado con el "vete y vota" secundado a coro, por los cargos, afiliados y simpatizantes que llenaban la carpa y aledaños del parque lugonense, entre ellas "mi hermana, mi amiga, Adriana Lastra, un ejemplo para todos nosotros", proclamó el líder de la FSA. El rito, que ya estrenó en el mitin central de campaña ante Pedro Sánchez, consiste en que Barbón da una razón para apoyar al PSOE, que culmina con ese "vete y vota". Ayer señaló entre esos motivos la revalorización de las pensiones; la ayuda de 500 euros a los mayores para la salud bucodental; el millón de euros para paliar la soledad no deseada; el Plan Retorna para que vuelvan asturianos que residen fuera; el mantenimiento de la tarifa plana Conecta 30; las ayudas a la natalidad que "llegarán a los 1.900 euros en la próxima legislatura y la defensa de la sanidad pública. Pero el "vete y vota" más jaleado de todos fue cuando Barbón pidió la papeleta del 28M "para no franquear el paso a la extrema derecha y que Asturias no sea el juguete de Santiago Abascal".

En su "minuto de oro" de fin de campaña, Barbón pidió perdón "por los errores cometidos", prometió dejarse "la piel por Asturias" en esta próxima legislatura desde su escaño en la Junta General, "algo que otros no se atreven e decir", afirmó en alusión al cabeza de lista del PP, Diego Canga, y se acordó de "los que no perdonan que el presidente sea el hijo de un minero y una dependienta de tienda". También reiteró su petición del voto al "electorado de izquierdas, a los moderados que se han quedado sin partido y hasta a los descontentos del PP, por el candidato impuesto de Génova que será depuesto". Pese al ambiente de fiesta reinante, pidió no confiarse porque "no está nada hecho hasta que el voto entre en la urna".

El vicepresidente del Gobierno, Juan Cofiño, subrayó la dureza de una legislatura que "empezó con la pandemia", de la que destacó la respuesta de "todos los asturianos, y de los médicos y enfermeras" y también de "los políticos". Y puso en valor que pese a las dificultades posteriores, por la crisis de la Guerra de Ucrania, "hoy hay 12.000 empleados más en Asturias y 11.000 parados menos que en abril de 2019". Calificó de "salario invisible" para todos los asturianos la apuesta del gobiernos regional por los servicios públicos y ya viniéndose arriba definitivamente pidió el voto para Barbón "para desarrollar su programa con 8, 12, 16 años limpios, con viento a favor, sin epidemias".

El alcalde de Siero, Ángel García, reclamó a los indecisos que no se queden en casa "como hicieron los ingleses en el Brexit y luego al día siguiente salió medio millón a la calle para reclamar otro referéndum, pero ya era tarde". Con su desparpajo habitual, se burló del teleférico al Naranco prometido por Canteli: "Mejor que no lo tenga que ver cuando dentro de muchos años esté yo en una habitación de la residencia del ERA inaugurada en plena pandemia por el Gobierno socialista". Y concluyó con una consigna clara: "El domingo, a votar a Barbón, y en Siero, a mí".