"No estamos para bromas", presiona el campo, con protestas en Oviedo y en el Oriente

El campo asturiano está en lucha. Lleva así varios meses y en el último ha protagonizado varias protestas, la más sonada este pasado 16 de mayo en Oviedo, cuando reunió medio millar de tractores. La tormenta perfecta se ha ceñido sobre el sector primario que tiene muchas excusas, sostiene, para salir a la calle. Este viernes se duplicaron las movilizaciones a dos días de la cita con las urnas: mientras en Oviedo se tiraba leche en protesta por el bajo precio al que la paga la industrial, en Corao (Cangas de Onís) se aprovechó una de las principales ferias ganaderas del año –la Feriona– para alzar la voz y contar todos los problemas que atraviesa el sector, desde los ataques crecientes del lobo al ganado, una burocracia excesiva, retrasos en los pagos...

"Vale más tirarla que regalarla" gritó Juan Carlos López mientras derramaba junto a otros ganaderos 80 litros de leche delante de la Junta General del Principado, en Oviedo. Los viandantes que ese momento pasaban no entendían muy bien el desperdicio; alguno lo lamentó en alto. Con esta llamativa y simbólica acción las organizaciones Ura, Usaga y Uca han querido llamar la atención sobre la crisis del sector agroganadero en general y de los productores lácteos en particular. Los tres sindicatos convocaron esta acción para reclamar medidas que frenen el declive del sector rural. "Asturias no está para bromas", advierten.

Con el derramamiento de leche los ganaderos alertan del incumplimiento de la ley de la cadena alimentaria, aprobada para garantizar que no se produzca a pérdidas.

Aseguran que sucede todo lo contrario: "La bajada de la leche de entre 3 y 10 céntimos hace inviable la continuidad de las explotaciones lecheras". Fernando Marrón, secretario de Usaga, sostiene que hay ganaderías que envían vacas "sanas" al matadero al serles imposible seguir adelante por falta de rentabilidad. "Quizás los consumidores oigan hablar de 3 céntimos y les sorprenda que estemos aquí protestando por tan poco dinero", reseñó Borja Fernández, de Ura. "Pero es que en una explotación que produce 8.000 litros al día es mucho dinero lo que se pierde".

Admiten los ganaderos que en los últimos meses el precio del litro de leche se había incrementado, producto de la escasez en el mercado y de la inflación. En febrero llegó a alcanzar los 61,4 céntimos por litro, según Sadei. A misma fecha de hace un año la cantidad era de 38,8 céntimos, lo que supuso que el litro cotiza a un 58,2 por ciento más. No obstante, con la renovación de los contratos, la industria ha empezado a tirar para abajo y ajustar precios. "El sector rural está en la UVI, el encefalograma es plano", advierten. Las tres organizaciones insisten en reclamar a los partidos con representación en la Junta que no han firmado el manifiesto con sus peticiones (PSOE, IU y Podemos) a sumarse al mismo. "Este domingo hay elecciones y solo queremos dejar claro quién nos ha apoyado y quién no", reseñó Marrón en referencia a PP, Foro, Ciudadanos, Vox, SOS Asturias y Suma, que han dado el respaldo al sector.

En Corao se reunieron más de 200 personas, alas que se sumaron candidatos a alcaldías y a la Junta del PP, Foro, Vox y formaciones locales llaniscas como Vecinos por Llanes y Tu Patria. La salida del lobo de Lista de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial es una de las grandes demandas junto a unos precios "justos" para el sector, la devolución de la gestión de los montes comunales, o la reforma de la ley de caza. Xuan Valladares, portavoz de Asturias Ganadera y edil del ramo en Llanes, resumió: "Verdaderamente nos cuesta encontrar algo positivo de lo que ha hecho el gobierno regional". Rosa Gutiérrez, presidenta de Ganagri, le secundó y alertó del abandono de los montes, por lo que pidió no culpabilizar a los ganaderos de los incendios.

En la Feriona estuvo el consejero de Medio Rural, Alejandro Calvo, cuya intervención ante los medios estuvo acompañada de una sonora cencerrada. Destacó que las ayudas directas a los ganaderos han aumentado más de un 25% esta legislatura hasta llegar a más de 105 millones anuales. Recalcó, además, la oposición del gobierno regional a proteger el lobo, una acción que tienen recurrida ante la justicia. Y anunció que en junio llegará una nueva batería de medidas para aliviar la situación, especialmente en lo que tiene que ver con el pago de daños.