Canga cree en la victoria: "No os fiéis de las encuestas, el rival puede tropezar"

En el mitin de cierre de campaña de ayer, Diego Canga salió guerrero. "Me siento como Gladiator antes de una batalla. Y estamos listos para ella", proclamó el candidato del PP a la presidencia del Principado ante una sala abarrotada, en el hotel Abba de Gijón. La batalla es mañana en las urnas y el principal rival a batir es el PSOE de Adrián Barbón. "No os fiéis de las encuestas", dijo. Y contó la anécdota de una carrera en la que participó precisamente hace unos meses en Gijón: "Estábamos cerca de la meta y yo recortaba y recortaba distancia al que tenía delante. Pero no lo alcanzaba. Hasta que el rival tropezó y se cayó". Guiño, guiño a Adrián Barbón. "Os pido el voto de la ambición, de la ilusión de cambiar, de la humildad y de la responsabilidad por Asturias", añadió.