Chema Fosagra, monologuista fundador del falso partido SIDRA: "En política sobra la actitud destructiva"

Dice José María Montes Presa que el monólogo «ye el minimalismu teatral». Y bien que lo sabe él, responsable en esta última semana de campaña electoral de hacer «teatro» y aligerar tensión a través de las páginas de LA NUEVA ESPAÑA con los mítines de Chema Fosagra y su partido SIDRA (Socialista Independientes de la Derecha Rural Asturiana). Un proyecto humorístico que hoy concluye habiendo ganado muchos adeptos.

–¿Quién está detrás de Chema Fosagra y del partido SIDRA?

–Pues un jubilado que nació en Bendición (Siero), en 1952. Por eso, soy benditu de nacimiento, no como otros. En lo profesional prácticamente siempre me dediqué a la educación de adultos, en Oviedo y en Marruecos, donde estuve muchos años. Allí era director del Colegio Español Luis Vives de Larache (estuve de 1984 al 1989 y del 2004 al 2010). En Marruecos estuve extraordinariamente bien, dejé muchos amigos y un legado que me enorgullece, porque creamos un triatlón que, aún a día de hoy, se mantiene y ha marcado un poco la vida en la zona. En Larache incluso fui presidente de la Casa de España. Y también creé una asociación de empresarios españoles, básicamente para que soltaran pasta para financiar el triatlón, y acabé siendo también presidente aunque era el único que no era empresario.

–¿Desde cuándo es monologuista?

–Fui monologuista aficionado desde que tenía 20 años. Tenía un tío materno, Joselín Presa, que era monologuista y yo se los grababa y los aprendía de memoria. Pero con la creación de monólogos –porque la mayoría de los que recito ahora son míos– comencé en el 92, con motivo de una cacería que hizo un amigu en Campu Casu.

–¿Y eso?

–En aquella cacería hubo cantidad de incidencias, todas simpáticas. La principal, que al mi amigu le cayó la escopeta y se le desvió la mira, así que fartucose de pegar tiros y no caía nada, y eso que había rebecos asgaya. Al segundo día –porque hubo que volver, claro– en Pola de Laviana, en un bar, mientras celebrábamos la cacería, empecé a escribir lo que había sucedido y me salió la historia entera en verso. Y a partir de ahí, todos los conocidos me pedían la suya. De ahí salió «El rebecu y los tres quesos», «La cacería de Xuacu»... y más. Y luego ya fui añadiendo historias mías como pescador y como aviador... pero todo con una difusión muy limitada.

–Y llegó la jubilación y subió a escena.

–Me jubilé en 2010. Y unos años después, un día lo solté a la familia, como si tal cosa:_«Voy presentame al concurso del Filarmónica». Y fui. Solo pude recitar dos monólogos, en el tercero descalificáronme por pasame del tiempu. Pero a partir de ahí, la gente empezó a llamame.

–Es cuando ingresa en AICA (Asociación de Intérpretes y de Canción Asturiana).

–Sí. A los dos años me convertí en presidente y ahora acabo de renovar mandato.

–Y desde ahí ha iniciado la reivindicación del monólogo asturiano.

–En AICA, la canción asturiana y la gaita tienen el mayor peso, es lógico. Pero el monólogo, que allá donde llega es bien aceptado, no se promociona demasiado y es una pena. Por ejemplo, en Asturias hay ahora nueve concursos de canción asturiana. Y en ninguno incluyen el monólogo, ni como muestra. Y creo de verdad que es oxigenante y hace esos concursos... como lo diría... más digestivos. Yo entré alguna vez en el Filarmónica a las 11.30, salí a las 14.30, y de tanto oír la «Carretera de Colloto» ya no sabía si iba, si venía, o si paraba en Cerdeño.

–También reivindica que se escriban nuevos textos.

–Sí. Hay monólogos clásicos muy buenos pero otros, por los temas que tratan, se quedan ya un poco antiguos. Yo propongo que se escriban nuevos, que se desruralicen, que se le busque argumentos, que los hay muchos y buenos y más cercanos a todos. Ahí entró «el Mitin de Chema Fosagra».

–¿Cómo surge esta iniciativa?

–Es un monólogo que llevo haciendo años con éxito. Póngome ante el público leyendo LA NUEVA ESPAÑA y cuando alguien me pregunta si voy a votar, entonces súbome a un tayuelu en madreñes y póngome a echar el mitin. Pandiella me dijo una vez que era el monólogo perfecto, entre otras cosas porque la gente está pendiente del mitin y de si caigo del tayuelu.

–Pandiella es...

–Es historia viva del monólogo asturiano, como Anxelu y otros. Hubo un tiempo en que el monólogo sobrevivió por él. Por eso, no me canso ni me cansaré de pedir la Medalla de Asturies pa él. Sé que tiene un problema: que si ve un micrófono cree que ye pa él pa siempre. Pero si le dan la medalla, me comprometo a que no hable más de cinco minutos; menos, va a resultarme muy difícil. Déjame que también me acuerde y cite a la única escuela de monólogos que hay en Asturias, que es la de José Manuel Reguero, en Illas. El hombre fai lo que puede y tien muchu méritu.

–La retranca asturiana ye muy de monólogos y el humor está en racha. ¿No?

–Esta socarronería, la ironía semimascada... eso ye muy de aquí y fuera del contexto asturparlante no se entiende tan bien. Y es cierto que tenemos intérpretes muy buenos en escena, pero que en lugar de usar el humor asturiano reproducen el «Club de la Comedia» en asturiano, y no. Ye otra cosa. Pin de la Cotolla va más allá y diz que si no está en verso, no ye monólogo asturiano. Yo no voy tan lejos.

–¿Qué aportó SIDRA a esta campaña?

–En política sobra la actitud destructiva hacia el rival. Sobra ver a todo el mundo como enemigo y falta verles como rivales de los que algo siempre se puede aprender. El partido de SIDRA venía un poco a decir algo de eso, con humor. Y ¡ojo!, hubo quien me dijo que me iba a votar, alguno llamóme a casa y hasta pidiéronme papeletes.