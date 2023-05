La mesa más pequeña de Asturias: menos de un votante por hora

En una de las mesas instaladas en el centro cultural de Lamuño (Cudillero), el 20 por ciento del cuerpo electoral está en la mesa desde las ocho de esta mañana. El censo consta de 15 vecinos, lo que la convierte en la mesa más pequeña de toda Asturias.

¿Al ser tan pocos acabarán muy pronto? Pues va a ser que no. Salvo gran sorpresa, tendrán que estar al pie del cañón hasta las 20.00 horas esperando a uno o más vecinos que no irán a votar. Dicho de otra manera: es probable que en esta mesa del occidente de la región se registre menos de un voto por hora.

“Esto es lo que hay”, comentan con resignación los integrantes de la mesa: Sol Álvarez (presidenta), Adelina González y Jairo Blanco. Por ley, ellos han de votar los últimos. Hay un sufragio por correo esperando a ser introducido en la urna. “Es de mi hijo, que vive en Valencia”, explica Sol Álvarez, quien acabó de presidenta de la mesa tras la alegación, por razón edad, presentada por otro vecino que había sido elegido previamente.

Embrollo administrativo

En una mañana nublada, en el centro cultural de Lamuño están instaladas dos mesas: una de 15 vecinos y la otra de 330. ¿Por qué no se unifican en una sola mesa? Porque la pequeña está formada por los vecinos de La Magdalena, un pequeño núcleo de casas ubicado en la ladera de la playa de la Concha de Artedo (por debajo del restaurante Mariño, ahora cerrado).

Esos vecinos no votan en la mesa grande porque no forman parte de la parroquia rural de Lamuño, Salamir y Artedo. Los 330 sí forman parte de esa parroquia y tiene que elegir también al presidente de la misma. Presidente, por cierto, que ya está decidido desde el principio. Se trata de José Manuel López González, que es del PSOE pero es elogiado por los candidatos del PP al Ayuntamiento de Cudillero. “Me presento porque no hay otro. Va a ser mi tercer mandato y ya he avisado de que será el último”, señala. Y añade: “La gente no quiere meterse en problemas. Yo no tengo problemas con nadie, pero es cierto que es imposible contentar a todos”.

La más madrugadora

La primera en votar en la mesa de La Magdalena, a las nueve en punto de la mañana, es Montserrat Arnaldo Mariño, profesora de yoga jubilada que se formó en Canadá. Dentro de la confusión conceptual que reina incluso entre los 15 vecinos, ella tiene claro el embrollo jurídico: “No somos parroquia, somos una junta administrativa. La Magdalena y El Reyallo forman una unidad distinta, son independientes porque hay unos bienes comunales, unos montes, que son administrados por una junta gestora cuyos tres miembros los eligen los propios vecinos (esa elección no tiene nada que ver con la de hoy domingo)". Sin embargo, precisa, "ahora mismo esa junta no existe desde que murió el último presidente". A los de La Magdalena los mandan a votar a Lamuño y, a los de El Reyallo, con los de la parroquia de San Juan de Piñera.

Misión compleja

En cuanto Montse Arnaldo introdujo sus papeletas, los miembros de la mesa le encomendaron la compleja misión de localizar a una pariente suya que reside habitualmente vive en Oviedo (a 65 kilómetros) y sobre la que pesan todas las sospechas de que no acudirá a la cita con las urnas. Si votasen los 15 vecinos, la mesa podría dar por concluido su trabajo y dedicarse a otra cosa, hasta que a las 20.00 horas comience el recuento. Sin embargo, la jornada electoral se promete larga.

“Le he enviado un mensaje, pero no me responde”, explica Montse Arnaldo. ”En las últimas elecciones creo recordar que votaron 9, y entonces eran más vecinos que este año”, rememora otra vecina de la zona.

Son las 10.00 h. y aparecen el candidato a alcalde de Cudillero por el PP, el médico Luis Ángel García Fernández, y su número dos, Ignacio Escribano Fernández. “Yo creo que ganamos, que a seis concejales llegamos”, comenta el alcaldable, quien señala que su ojo clínico le hace percibir ganas de cambio en sus paisanos.

Los aldeanos existen

Eso se sabrá dentro de unas horas. Por lo pronto, tras una hora de urnas abiertas, en la de La Magdalena sigue habiendo un solo voto, el de Montse. En la otra mesa, el ritmo es superior. Llega a ejercer su derecho Mari Carmen Conde Arango, quien acepta con buen talante salir en la foto: “Mira que si me manden p’a Villabona…”, dice entres risas.

En el exterior, sobre las vallas habilitadas para los carteles electorales están pegados otros con un lema enérgico: “Lamuño existe y sus aldeanos también”.