Barbón ofrece a IU revalidar las alianzas en los ayuntamientos antes de hablar de pactos para el Principado: "Es lo que toca ahora"

La ejecutiva de la Federación Socialista Asturiana (FSA) hizo ayer «autocrítica» de los resultados del 28M, sobre todo en el mapa municipal «donde hemos perdido 17.000 votos», según reconoció Adrián Barbón. La dirección socialista decidió varios nombramientos «para fortalecer al partido en las alas» y aprobó la incorporación de Adriana Lastra, que ocupará la vicesecretaría de Política Institucional de la FSA, que dejó vacante el alcalde de Corvera, Iván Fernández, para irse a la ejecutiva federal. Además, achacó el aumento de la derecha en las alas y en el voto rural a la inclusión del lobo en el listado de especies protegidas (LESPRE), decidida por la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera.

La FSA ofrecerá a IU revalidar la alianza en los ayuntamientos asturianos donde los dos partidos tengan mayoría absoluta si suman sus concejales, tal y como ya habían acordado en 2019, para que la formación más votada de los dos tenga la alcaldía . "Ante la ola de involución que se nos viene encimo debemos unirnos para garantizar gobiernos de progreso y que sean sensibles en los ayuntamientos", confirmó Adrián Barbón. "Es lo que toca ahora, lo primero, ante constitución de los ayuntamientos el 17 de junio", indicó Barbón, quien ve prematuro hablar de acuerdos sobre el Principado "hasta que los resultados sean definitivos". No obstante, reveló que hoy ha intercambiado mensajes con el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "me ha felicitado por la victoria y no dijo que fuera provisional", matizó el líder de la FSA, en lo que pareció una pulla al cabeza de lista del PP asturiano, Diego Canga, que en la noche del domingo declaró que le daba una enhorabuena provisional a expensas del escrutinio del voto emigrante.

La reorganización del PSOE asturiano en las alas se traducirá en el nombramiento de Marcos Da Rocha como secretario del Suroccidentes "tras los malos resultados en las municipales" en esa comarca, según admitió Barbón, y el de Carlos Valle Ondina, el alcalde de Cudillero, como nuevo responsable del área noroccidental, mientras que Marcos Niño, el nuevo regidor de Santalla de Oscos, asumirá la secretaría de Oscos-Eo. En el oriente, el alcalde de Piloña, Iván Allende, asumirá la secretaría del Oriente "para fortalecer el contacto con la sociedad". Barbón achacó el aumento de la derecha en las alas y en el voto rural en Asturias a la inclusión del lobo en el LESPRE, decidida por la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera. "Si se nos hubiera dejado seguir con nuestro plan de gestión el resultado sería muy distinto", sostuvo el líder de los socialistas asturianos.