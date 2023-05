Foro Asturias pierde apoyo autonómico y un diputado, pero se mantiene en la Junta

En la fiesta de Carmen Moriyón, que está en condiciones de volver a ser la alcaldesa de Gijón, hubo espacio para la satisfacción de Adrián Pumares, candidato de Foro Asturias, que logra entrar en la Junta General del Principado de Asturias y aguanta el chaparrón. Los foristas, que tenían dos representantes, se quedan ahora con un solo diputado, que será el propio Pumares, y aunque tendrán que ir al grupo mixto consiguen mantenerse.

Se trataba de los primeros comicios en Foro desde la expulsión de su fundador, Francisco Álvarez-Cascos. La formación no consigue detener la sangría de votos, pero al menos respira por mantener un diputado. "En un escenario complicado, donde se intentó que se votase en clave nacional, hemos obtenido representación en la Junta General, lo que hace cuatro años era una odisea y un imposible", dijo Pumares, visiblemente contento junto a Carmen Moriyón, la gran vencedora de la noche en Gijón. Ambos, Moriyón y Pumares, hicieron aparición en la terraza del hotel NH de Gijón pasadas las 23.30 de la noche, entre vítores de los seguidores, dirigidos especialmente a la forista, sin duda la gran protagonista, que también se mostró contenta por el resultado de Pumares.

Foro sigue perdiendo apoyos a nivel autonómico: se queda en 18.664 votos y el 3,73% de porcentaje. Menos que en 2019. En cuatro años se han ido 14817 votos: en 2019 fueron 33.481 papeletas de Foro, con un 6,57% de porcentaje. Pese a que la sangría de votos continúa –en 2011 vencieron las elecciones y formaron gobierno– el ambiente de Foro ayer en clave autonómico nada tenía que ver con el de hace cuatro años, con Cascos todavía en la foto. Aquello era un funeral, con el futuro del partido en vilo y sus cuadros en shock. Ayer, con el subidón de Gijón y el diputado de consiguió Pumares, había una sensación clara entre los dirigentes: Foro está vivo y tiene un futuro regionalista.

El candidato, además, hizo otra lectura de los resultados y habló de Cascos, aunque no lo citó directamente. "También hemos logrado algo que calla muchas bocas. Siempre se puso en duda el futuro de Foro y se ligó al de una persona concreta y la realidad es que esa persona ya no está y logramos mantener representación en la Junta General", aseguró, orgulloso. Incluso fue a más: "Vamos a continuar trabajando en la defensa de los intereses de Asturias y de los asturianos. El resultado confirma dos cosas: que Foro tiene futuro y que a no mucho tardar acabará habiendo en el Principado un presidente o una presidenta de Foro Asturias", finalizó Pumares, que felicitó a Barbón, entre aplausos, antes del discurso de Moriyón. Esta le reconoció su mérito: "El resultado no es casualidad. Es fruto de un trabajo incansable durante toda la legislatura. Han sabido reconocerlo. Asturias te merece", dijo.

El diputado logrado por Foro fue sufridísimo. De hecho, hasta bien entrada la noche, con los primeros datos, los foristas no obtenían representación. Todo cambió sobre las 22.30 horas, con el 40% escrutado: Foro entraba en la Junta con un diputado. La noticia se celebró de lo lindo en uno de los salones del hotel, donde militantes y simpatizantes seguían el recuento. Cierto que el foco estaba puesto en las municipales de Gijón, pero quedarse sin representación en la Junta hubiese sido un jarro de agua fría para los foristas, más aún teniendo en cuenta la salida de la cámara de Ciudadanos.