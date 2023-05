Barbón culpa a la protección del lobo del avance de la derecha en el voto rural

La ejecutiva de la Federación Socialista Asturiana (FSA) hizo ayer "autocrítica" de los resultados del 28M, sobre todo en el mapa municipal, "donde hemos perdido 17.000 votos", reconoció Adrián Barbón, que culpó a la protección del lobo, impulsada por la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, del avance de la derecha en el voto rural en Asturias. La dirección socialista decidió nuevos nombramientos "para fortalecer al partido en las alas" y aprobó la incorporación de Adriana Lastra, que ocupará la vicesecretaría de Política Institucional de la FSA, puesto que dejó vacante el alcalde de Corvera, Iván Fernández, para irse a la ejecutiva federal.

"Si se nos hubiera dejado gestionar el lobo como lo teníamos, estoy convencido que la subida de la derecha y de Vox en la zona rural no hubiera sido tal", valoró el presidente del Principado, que reconoció que la pérdida de apoyo en la zona occidental de Asturias podría tener alguna relación con decisiones adoptadas por su Gobierno, como el retraso en el corredor del Navia o los problemas en las comunicaciones de esa zona.

La primera ejecutiva de la FSA tras las elecciones autonómicas y locales tuvo una amplia agenda de análisis, a la que se añadió la convocatoria de generales por parte de Pedro Sánchez para el 23 de julio, una decisión que cogió por sorpresa a la organización asturiana. "No tenía conocimiento. Si es una decisión del Presidente no hay más que respetarla", se limitó a valorar Barbón, que al ser preguntado acerca de si se ve en un futuro en Madrid fue contundente, mucho más que en la campaña electoral cuando un niño de un colegio de las Cuencas le hizo una pregunta similar: "No. Lo descarto radicalmente. Mi compromiso son cuatro años como presidente del Principado de Asturias".

Para reeditar su segundo mandato autonómico necesitará de acuerdos con IU y Podemos. Barbón respondió que antes de abordar ese escenario hay que esperar al resultado definitivo, tras el escrutinio del voto emigrante, donde no ve "factible" un vuelco que le reste un escaño al PSOE para dárselo al PP, lo que variaría el reparto de fuerzas entre los bloques de la izquierda y la derecha.

La felicitación de Feijóo

Adrián Barbón reveló que había intercambiado mensajes con el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo: "Me felicitó por la victoria y no dijo que fuera provisional", apostilló el presidente del Principado, en lo que pareció una pulla a la enhorabuena que le trasladó públicamente Diego Canga la noche electoral, cuando la condicionó al escrutinio del voto emigrante.

El "fortalecimiento" en las alas se traducirá en los nombramientos de Marcos da Rocha como secretario del Suroccidente, "tras los malos resultados" en la comarca; de Carlos Valle Ondina, el alcalde de Cudillero, como nuevo responsable del área noroccidental; de Marcos Niño, el nuevo regidor de Santalla de Oscos, para la secretaría de Oscos-Eo, y del alcalde de Piloña, Iván Allende, para la secretaría del Oriente.

Otro de los golpes de efecto de la ejecutiva autonómica consistió en la incorporación de Adriana Lastra, que asumirá la vicesecretaría de Política Institucional, "el número tres del partido", precisó Barbón, quien además la confirmó como la cabeza de lista por la FSA al Congreso en las elecciones generales de julio, una decisión que ya había anunciado meses atrás tras la salida de la diputada de la dirección federal en Ferraz. Barbón resaltó que "el resto de la candidatura" para las elecciones del 23J "será elegida por la militancia", para lo que se abrirá el plazo para la presentación de posibles aspirantes. Sobre el balance de las municipales en Gijón, Barbón aseguró que "no se han analizado los resultados concejo a concejo, es algo que harán las ejecutivas locales", aunque admitió, como hizo Lastra el domingo, que "Carmen Moriyón es una candidata muy fuerte".