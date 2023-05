Las elecciones autonómicas y municipales del 28M han dado un vuelco al panorama político en España y han movido numerosas fichas en Asturias, una de las pocas comunidades en las que la izquierda conserva el gobierno regional. Una de las primeras conclusiones, a ojos de los sociólogos y politólogos reunidos ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, con la colaboración del Colegio de Sociólogos y Politólogos, es el peso definitivo que ha tenido en las urnas el liderazgo de Adrián Barbón, actual presidente del Principado en funciones, y candidato del PSOE.

"El factor personal ha tenido mucha importancia; la forma de hacer política de Barbón contrasta con la de Pedro Sánchez; es una política amable, conciliadora, de buenas maneras, con ese toque asturianista y esos reclamos que, unidos a la lealtad de los votantes socialistas en Asturias, explican el triunfo", explica Óscar Rodríguez Buznego, sociólogo, colaborador de LA NUEVA ESPAÑA. A su juicio, uno de los problemas a los que se ha enfrentado Diego Canga, el candidato del PP, es no haber llegado a ser conocido por los asturianos. "Ha desarrollado una campaña brevísima; un tercio de los votantes no sabían quién era. Si se confirma el liderazgo de Canga en el PP, la política asturiana en estos cuatro años va a subir de nivel. Los debates entre Barbón y Canga van a animar mucho el panorama; pero para eso debe despejarse la incógnita sobre quién va a ser el líder de los conservadores", añade Rodríguez Buznego. Aunque la sesión de ayer tenía por objeto analizar los resultados del domingo, los especialistas, entre los que también estaban Hans van der Broek, Laura Pérez Macho y Rocío Pérez Gañán, no tuvieron más remedio que referirse al adelanto electoral de los comicios generales para el 23 de julio, anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "En términos competitivos ese adelanto de las elecciones interesa un poco a todos. De hecho Santiago Abascal, líder de Vox, lleva tiempo pidiendo elecciones. Para los ciudadanos es bueno. Pienso que se han magnificado los resultados y en cierto modo, se han distorsionado", recalcó Buznego, en una postura coincidente con la de la politóloga y periodista Laura Pérez Macho, para quien las encuestas pre-electorales no deben ser tomadas como "una bola de cristal".

"Las encuestas tratan de recoger los estados de opinión y a la vez los conforman. Se ha confirmado la subida de la derecha. Se ve una ola, una tendencia, y con la convocatoria de elecciones el Presidente ha pretendido aprovechar ese contexto", señala. "Me parece que los votantes también han retornado a opciones de voto más tradicionales, que sean capaces de ejercer el poder sin acabar tirándose los trastos", indica la analista, que en la pasada legislatura fue diputada regional por Ciudadanos, uno de los partidos que desaparece del escenario y que junto con Podemos, ha recibido el mayor castigo en las urnas. "Pedro Sánchez tiene una gran dosis de audacia y le ha echado valor convocando; la presidencia española de la UE puede favorecerle, seguro que este escenario estaba estudiado hace semanas", remarca Pérez Macho. "Estas elecciones van a coincidir con las vacaciones de muchos españoles y con reuniones de la Presidencia española del Consejo de la UE", resalta.

"Yo he analizado estas elecciones mirando a los partidos y grupos que están en los extremos, como la Plataforma de la España Vaciada, representada en la región por las siglas SOS Asturias", afirma Hans van der Broek, holandés de nacimiento, buen conocedor de las tendencias de otros países. "Por ejemplo, en Holanda, este tipo de grupos han unido a los ciudadanos descontentos contra la elite política; en España ese voto del descontento urbano se ha ido a Vox", explica el profesor de la Universidad de Oviedo. "Este resultado es la señal de un cambio de ciclo y tampoco es tan extravagante en la historia electoral de Europa; hay Vox para rato, se ha consolidado como opción política para quedarse", afirma Hans van der Broek.

Los analistas coinciden en que una parte notable del resultado está en la trayectoria del Gobierno, desde la moción de censura a Rajoy, muy marcada por la personalidad de Pedro Sánchez. "Me parece bien que Asturias aguante esta gran oleada de cambio; es bueno que exista pluralismo", asegura la antropóloga y socióloga Rocío Pérez Gañán, también profesora de la Universidad de Oviedo. "A nadie debe sorprender que una parte de los votantes aprovechen para mostrar el radical desacuerdo con decisiones tomadas por este Gobierno", concluye.