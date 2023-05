El PP se agarra al sufragio exterior a la caza de un escaño del PSOE en el Oriente

"La partida no ha terminado". Mientras pronuncia la frase, el secretario general del PP asturiano, Álvaro Queipo, mira con un ojo al resultado de su partido, mejorado pero insuficiente, y con otro al censo del voto emigrante, que vendría a ser algo así como el tiempo de descuento que le queda al partido electoral del domingo. Sus ojos están puestos, más concretamente, en la circunscripción del oriente, la que dejó en la noche del domingo más apretado el escrutinio del sufragio interno, con el PP a 935 votos de hacerse con uno de los escaños del PSOE y de dar un vuelco a las estrechas mayorías de la nueva Junta. Las papeletas de la emigración, que se recuentan aparte, que no elevarán el resultado a definitivo hasta finales de esta semana, son el último clavo ardiendo de los populares.

Conscientes de que un solo diputado lo cambiaría todo, se obligan a confiar en la fuerte campaña, más fuerte que nunca, que han hecho en el extranjero desde la llegada de Diego Canga como cabeza de lista del PP y en las nuevas condiciones, más favorables, que en esta cita ha estrenado el ejercicio del derecho al sufragio desde el extranjero. Habrá que esperar al viernes para tener todos los datos y resolver esta incógnita que ha sido en esta cita electoral más intensa e incierta que nunca, porque confluyen de un lado el censo de potenciales votantes desde el exterior más elevado de la historia democrática y de otro la flexibilización recién estrenada de las rigideces burocráticas que hasta ahora dificultaban y desalentaban a los votantes de la diáspora. Ha desaparecido la obligación de "rogar" el sufragio, la solicitud previa del ejercicio del derecho que estuvo vigente desde 2011 y justo hasta esta convocatoria electoral y que rebajó a mínimos históricos la participación de los asturianos emigrados en las últimas elecciones autonómicas.

Con esas condiciones, que hacen que el resultado sea especialmente difícil de prever, lo que el voto interno deja más cerca de estar en el aire vale algo menos de mil papeletas y es ese disputado tercer escaño que el PSOE le ganó en el oriente al PP. 935 votos no son pocos, pero es lo que hay. Los de las otras dos circunscripciones están más lejos. En el occidente, Foro se detuvo a 2.833 papeletas de uno de los tres diputados que se anotó el PP; cuando se paró de contar en el centro, Podemos estaba a 4.227 de arrebatar a Vox uno de sus cuatro. En los dos casos mucho más lejos que en el oriente. Ese es el panorama antes del recuento de un voto externo que ha tenido en estos comicios más electores potenciales que nunca, 123.184, y además una distribución por circunscripciones que coincide poco con la del censo interior. Las alas pesan mucho más ahí fuera que aquí dentro. Así, en el oriente, donde puede llegar a jugarse esta "partida" de la que habla Queipo, los votantes residentes en Asturias representan un escaso siete por ciento del total, pero su importancia crece en el censo de ausentes: los emigrantes inscritos por los concejos de la circunscripción oriental, 27.617, son un 22,4 por ciento y al contrario de lo que ocurre en el interior abultan más que los del occidente, que equivalen a un 21,8.

El asunto central sigue siendo, no obstante, cuántos de esos 123.184 han querido pronunciarse en estas elecciones y en qué sentidos y para hacer previsiones no hay precedentes. Hace cuatro años no votó ni un 2,5 por ciento de los llamados –se emitieron 2.895 sufragios de un censo total de 117.880–, y el nivel fue parecido en 2015, con 2.720 papeletas, pero queda dicho que entonces todavía regía la obligación de "rogar" el voto y se ha demostrado que ese trámite desincentiva. En las últimas autonómicas sin ese freno, las de 2007, votaron desde el exterior 15.153 asturianos de un censo en el entorno de los 70.000, para una participación que ya superó el veinte por ciento. Luego está la orientación nítidamente socialista que ha tenido siempre el recuento de las papeletas enviadas desde el extranjero. El PSOE ha ganado siempre. Ha pescado más que nadie en este caladero y en el ejemplo más reciente, la cita de hace cuatro años con las autonómicas, lo hizo incluso con una ventaja especialmente sonrojante para al PP, que fue entonces la cuarta fuerza en el respaldo exterior, por detrás de los socialistas, pero también de Podemos y Ciudadanos. Los populares tampoco fueron ni siquiera segundos en 2015, cuando Podemos se coló entre PSOE y PP… No les queda otra que buscar el que sería su primer triunfo ante el PSOE en el voto emigrante para apurar su última y remota oportunidad de dar un vuelco a las mayorías de la nueva Junta, donde ahora mismo la izquierda gana a la derecha por un único escaño, 23 a 22.

Asturias llegó a esta cita electoral como la autonomía que tenía más proporción del censo residiendo en el extranjero, y por tanto era la que partía con los votos del exterior potencialmente más decisivos, pero la práctica democrática reciente dice otra cosa. Que solamente una vez las papeletas enviadas desde el exterior fueron decisivas. Ocurrió en 2012, en las elecciones anticipadas convocadas por Francisco Álvarez-Cascos tras sus ocho meses como presidente del Principado. El escrutinio del voto emigrante resultó entonces determinante para que el PSOE de Javier Fernández arrebatase a Foro un escaño por el occidente que a la postre fue clave para apuntalar el triunfo socialista. El partido de Álvarez-Cascos recurrió aquel recuento hasta el Tribunal Constitucional, sin éxito.