El PP tiene "diez alcaldías seguras" y podría entrar en "21 gobiernos" en total

Tras la gran noche electoral del domingo, en el Partido Popular de Asturias están "contentos" y "satisfechos". No solo porque el voto exterior podría darles las 934 papeletas que necesitan por la circunscripción oriental para empatar con el PSOE en 18 escaños, sino porque los populares ganan peso territorial. "Podríamos entrar en 21 gobiernos municipales", destacó ayer el secretario general del PP regional y cabeza de lista por el Occidente, Álvaro Queipo. El salto es considerable, teniendo en cuenta que el partido de Diego Canga logró siete alcaldías en los comicios de 2019 y perdió una por el camino, Ibias, a consecuencia de una moción de censura a finales de 2022.

Ahora mismo, los populares tienen diez ayuntamientos "seguros", al conseguir mayorías absolutas. Son Cangas del Narcea, Cangas de Onís, Oviedo, Peñamellera Baja, San Martín de los Oscos, Tapia, Caravia, Coaña, Navia y Villayón. A ellos habría que sumar otros once, en los que el PP podría gobernar mediante pactos o en otros casos formar parte de los equipos de gobierno. Se trataría de Ibias, Allande, Amieva, Castrillón, Gijón, Colunga, Noreña, Ibias, Castropol, Ribadesella y Tineo.

"Estamos muy contentos y muy satisfechos con el resultado –manifestó Álvaro Queipo–. Veníamos de siete alcaldías. Era un mapa territorial con el que no estábamos contentos, siempre quisimos aumentar nuestra base territorial, porque se trata de la política más cercana y el Partido Popular no podía tener esa representación. No nos representaba". Pero eso, remarcó, el domingo "cambió radicalmente", pudiendo tener los populares "capacidad ejecutiva en 21 ayuntamientos" y, por tanto, afectar a "un enorme porcentaje de población". "Estamos muy orgullosos del trabajo realizado por nuestros candidatos y deseosos de empezar a trabajar para darle una vuelta a Asturias y seguir en la senda del cambio", manifestó.

Igual de "satisfechos" están con el escenario autonómico, en el que el PP logró el apoyo de 77.000 asturianos más que en 2019, dijo Queipo. "Eso es una subida espectacular", apostilló. Subieron siete diputados hasta situarse en los 17 y hay esperanzas, con el voto exterior, de llegar a los 18, quitándole un escaño al PSOE de Adrián Barbón. En este caso, habría empate y ganaría la derecha con la suma de PP, Vox y Foro. "Estamos a 934 votos en el oriente de poder llevar a cabo el cambio en Asturias", señaló Álvaro Queipo. El resultado final se conocerá el viernes y el candidato a la presidencia, Diego Canga, que ayer no hizo ninguna aparición pública y estuvo analizando los datos con su equipo, está "muy animado", según fuentes populares. "Hay esperanza y muchas ganas", concluyó Queipo.