Tomé señala sus prioridades y avisa a Barbón de que la necesita

La que será la única diputada de Podemos en la Junta General, Covadonga Tomé, avisó ayer al socialista Adrián Barbón que "no cometa la irresponsabilidad de olvidar que no tiene la mayoría de los 23 diputados" de la Junta General. En un contexto en el que los socialistas e Izquierda Unida se disponen a explorar posibles acuerdos, tanto para la constitución de gobiernos locales como para la estabilidad del futuro Ejecutivo autonómico. "Sobre la gobernabilidad de Asturies, Barbón no puede olvidar que no tiene la mayoría necesaria para ser investido presidente, aprobar presupuestos y leyes", aseguró Tomé, dado que no les basta a los socialistas el respaldo de IU para superar la mitad del peso del hemiciclo. "Con la desaparición de Ciudadanos se esfuma también la posibilidad de monólogo de Barbón, que necesariamente debe hablar con Podemos", añadió la diputada electa.

Partiendo de esa posición Tomé expresó la disponibilidad de la formación morada al diálogo, pero señaló las prioridades: "listas de espera, salud mental, vivienda joven, dependencia y fondo público industrial son los primeros temas sobre los que queremos abrir el diálogo", indicó. Respecto al importante descenso que ha registrado Podemos en las elecciones del 28M en toda España, Covadonga Tomé cree que "toca una profunda reflexión" y solicitó a Lilith Vestrynge (secretaria de organización) y a Ione Belarra (secretaria general) que celebren "una reunión de candidatos autonómicos para analizar la debacle estatal que se ha llevado a Podemos por delante en muchas autonomías". En ese sentido, Tomé cree que "no debe suceder lo mismo en las generales" por lo que urge tomar decisiones. La lectura de las elecciones autonómicas es que "es necesaria la responsabilidad de conformar candidaturas conjuntas", una opción que fue imposible en el ámbito regional y en varios concejos porque "la dirección interina de Podemos dinamitó todos los puentes". Precisamente por todo ello, Tomé considera "urgente" que se aborde "una profunda reflexión y un cambio de rumbo" en la dirección de la organización de Podemos Asturies.