La avalancha de peticiones augura un voto por correo de récord en Asturias

"Cuando me enteré de que las elecciones eran el 23 de julio quedé fría", confesaba este miércoles Pilar Villar, tras recoger el impreso para votar por correo en la oficina de Correos de la calle Alonso de Quintanilla de Oviedo. Y es que justo en esa fecha tiene pensado estar instalada en Vegadeo y le rompe los planes tener que regresar a Oviedo para votar. Eso sí, no quiere deja de votar "para rectificar los que se hizo mal". "Hay mucha afluencia de gente. A este paso no va a votar nadie de forma presencial", apostillaba su hija, Pilar Alonso.

Lo de "avalancha" no era un decir. En la citada oficina ovetense, pidieron cita unas 300 personas, solo en las horas de mañana, para solicitar el voto por correo. Era tanto el agobio de peticiones que incluso algún funcionario se sintió un poco abrumado: "Menuda mañana llevo y lo que nos queda... Si pillo a Pedro Sánchez...". Una señora pidió hasta cuatro impresos para sus hijos, mientras entregaba el suyo. "Nos vamos a marchar de vacaciones y no queremos irnos sin arreglar antes España", decía por su parte Ana Quero, tras recoger su impreso. "Que haya convocado elecciones en pleno julio y en pleno puente me parece mal, pero sus razones tendrá el señor presidente", se quejó esta ovetense. A nivel nacional, se presentaron 30.000 peticiones de voto por correo, lo que supone el triple de las solicitudes respeto a las elecciones de noviembre de 2019. Los electores que decidan votar por correo pueden solicitar hasta el día 13 de julio (inclusive) el Certificado de su inscripción en el Censo Electoral correspondiente. Correos entregará las solicitudes recibidas en las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral, quienes enviarán a los solicitantes, a partir del 3 de julio, la documentación necesaria para que puedan ejercer el voto por correo. El plazo de depósito del voto por correo finalizará el 19 de julio de 2023. En las elecciones de 2019, un total de 25.415 asturianos pidieron votar por correo.