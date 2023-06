El presidente regional en funciones, Adrián Barbón, ha asegurado que aceptará “los resultados que vengan” del recuento, “con humildad”. “No me gusta la soberbia, dar por ganadas las elecciones desde el primer minuto, o decir que vengo aquí para ganar, no es mi estilo, mi estilo es escuchar a los ciudadanos y respetarles mucho”, ha indicado. Tras entregar los premios de la IV Liga de Debate Escolar, Barbón ha asegurado que el PSOE ha sido la opción preferida de los asturianos, he crecido en votos, con 5.000 más, y en porcentaje, un 1,5 por ciento, y he sacado 20.000 votos a la opción de derechas, pese a que esta absorbió todo el voto de ciudadanos”, indicó.

El presidente en funciones indicó que aún no es tiempo de pensar en la formación del gobierno autonómico. “Los esfuerzos deben centrarse en la estabilización de lis ayuntamientos”, aseguró. Barbón puso en valor los datos del paro, los mejores, dijo, en 14 años.