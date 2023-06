Barbón exige "discreción" a los otros partidos de la izquierda en la negociación sobre el Principado

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha firmado este mediodía el decreto para la constitución de la Junta General y el arranque de la duodécima legislatura regional el próximo 26 de junio, con el objeto de dar tiempo antes a los partidos “y liberarles para garantizar la gobernabilidad de los ayuntamientos”, que celebraron sus primeros plenos el próximo 17 de junio. El presidente autonómico ha exigido en la rueda de prensa posterior a esa firma “discreción” al resto de partidos de la izquierda sobre la negociación en el ámbito autonómico. “Si lo convertimos en un trampantojo, que se retransmita públicamente mal vamos”, ha advertido Barbón.

Además de ese mensaje, que tenía como claros destinatarios a IU y Podemos, Barbón ha agradecido la oferta de consenso del candidato del PP, Diego Canga, en tres temas vertebrales como la demografía, la atención a los mayores y el empleo. “Entiendo que es una rectificación respecto a lo que venía haciendo el PP, que no nos aprobó ni el Presupuesto regional en la pandemia”. No obstante, dijo “echar en falta que Canga reconozca públicamente su derrota” porque “aunque es cierto que me ha llamado personalmente, su felicitación en la noche electoral fue provisional, y ahora ya ha sido derrotado dos veces, en las urnas el 28M y en el voto emigrante”. Para el líder de los socialistas asturianos, el cabeza de lista del PP asturiano “es el gran perdedor, junto al candidato de Castilla-La Mancha, porque en el resto de territorios que hubo elecciones, el PP ganó o está en disposición de hacerlo”. Barbón, además, recordó que "es la primera vez ante una ola nacional del PP" que el PSOE logra la victoria en el Principado, a diferencia de lo que pasó en 1995, cuando ganó la candidatura encabezada por Sergio Marqués, que luego gobernaría, y en 2011 "cuando la derecha sumó 26 escaños". El presidente del Principado también subrayó que Canga "ha logrado peores resultados" que los obtenidos por Ovidio Sánchez como "cartel" autonómico del PP en las elecciones de 2003 y 2007.

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA) espera que se respete el pacto con IU para votarse mutuamente en los ayuntamientos donde la izquierda tenga mayoría absoluta al candidato con más apoyos, también en San Martín del Rey Aurelio. “Si los dos partidos tenemos una posición clara de garantizar la gobernabilidad en los Ayuntamientos espero que todos la cumplamos”, valoró Barbón, quien reconoció que la negociación de la Mesa de la Junta estará estrechamente ligada a la de la gobernabilidad del Principado.