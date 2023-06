IU no entrará en el Gobierno autonómico "de oyente, ni de espectador", pero garantiza que "la derecha no gobernará Asturias" en esta nueva legislatura

La dirección colegiada de IU sale al paso de las reglas de juego que marcó el presidente del Principado, Adrián Barbón, este martes cuando exigió “discreción” para unas negociaciones sobre el Principado que “no pueden ser un espectáculo público”. El secretario de Estrategia y Política de Alianzas, Alejandro Suárez, ha respondido hoy que “discreción sí, pero silencio no” en referencia a que la coalición explicará sus pretensiones de partida por si al final se frustra la negociación con la Federación Socialista Asturiana (FSA). “La negociación será discreta, no estará sujeta a presiones y será totalmente honesta por nuestra parte y estamos seguros que por parte del PSOE también”, ha valorado Suárez.

La Comisión Colegiada de IU aprobó en la tarde del martes por unanimidad las líneas que marcarán las negociaciones con la FSA. El objetivo de la coalición “es entrar a dirigir, a codirigir aquellos aspectos económico industriales que son de importancia”. IU Convocatoria por Asturias “no concibe que pueda ser apartada de esas áreas de gestión, de esas áreas de decisión”, ha subrayado Alejandro Suárez. El responsable de Estrategia y Política de Alianzas ha advertido de que IU “no va a entrar en un Gobierno de espectador”. También quiere que sus criterio se conozcan con nitidez, ahora que aún no han comenzado las negociaciones: “en primer lugar, garantizar una estabilidad de izquierdas; la investidura no puede estar sujeta a discusión. Hay que recordar que el PSOE tiene menos escaños que toda la derecha sumada, por tanto IU Convocatoria por Asturies no puede generar inestabilidad, tiene que sumarse y trasladar a la derecha que no va a Gobernar Asturias. Eso en primer lugar. Y, además, el Gobierno de Asturias tiene que empezar a funcionar lo antes posible; en segundo lugar, IU Convocatoria por Asturies no va a entrar en un Gobierno de oyente", ha concretado Alejandro Suárez.

El responsable de Estrategia ha mostrado “su desconcierto” ante la exigencia del presidente Adrián Barbón de “discreción” en las negociaciones. "Toda negociación tiene que ser discreta; eso está garantizado. Va a ser una negociación muy seria y muy discreta cuando se produzca, pero antes de esa negociación IU va a trasladar a la sociedad cuál es su pretensión y nuestra pretensión, aprobada ayer, como digo, en Colegiada, es que IU va a entrar a un gobierno para transformar. Y para transformar se necesita entrar en áreas de decisión que hoy son opacas", ha concretado Alejandro Suárez, quien señaló también que “la discreción no puede confundirse con el silencio” y contestó a Barbón que “esto no es la Iglesia Católica, es una sociedad democrática; por tanto, vamos a trasladar de una manera natural nuestras pretensiones porque luego vamos a querer explicar cuál es el resultado de la negociación. Y la negociación será discreta, no estará sujeta a presiones y será totalmente honesta, por nuestra parte y estamos seguros que por parte también del PSOE, pero habrá que explicar la resultante final".