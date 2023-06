"Diego Canga dinamitó cualquier posibilidad de coalición para las elecciones autonómicas"

Adrián Pumares (Laviana, 1989) es secretario general de Foro Asturias (siempre se refiere a su partido con nombre y apellido) y el único diputado electo por esa formación el pasado 28 de mayo. Economista e hijo y nieto de mineros, fue el parlamentario más joven de la anterior legislatura, lo seguirá siendo en esta, y es también el de menor edad entre los candidatos de los partidos con presencia en la Junta General. En sus respuestas parece buscar siempre la equidistancia entre el PSOE y el PP.

–¿Qué lectura hace de los resultados electorales del 28M?

–No estamos satisfechos, porque nuestro objetivo era ser decisivos en las políticas que se apliquen en la Junta General en los próximos cuatro años y no lo hemos conseguido. Pero me voy a dejar la piel para ser influyente en cada presupuesto, en cada ley y en cada medida que tome el gobierno.

–¿Qué esperaba el 28M?

–Esperábamos y pretendíamos, sobre todo, evitar que el Gobierno de Asturias tuviese que depender de los extremos, tanto de un lado como de otro. Es evidente que fueron unas elecciones en clave nacional y con un resultado en España muy favorable al PP. Pero el PP de Asturias tiene que reflexionar, porque, si no fue capaz de articular una mayoría en un escenario electoral como el que hubo el 28 de mayo en toda España, no sé muy bien cuándo lo va a lograr.

–¿En un escenario tan negativo para el PSOE, fue la de Barbón una victoria personal?

–No, porque el PP no fue nunca una alternativa a Barbón. Ni el partido, ni el candidato.

–¿La ve entonces más como una derrota del PP que como una victoria del PSOE?

–Advertí durante toda la campaña electoral que, en realidad, no había una alternativa en el PP a Barbón y no me equivoqué.

–¿Que está más cerca a día de hoy por parte de Foro, un pacto de legislatura, apoyos puntuales al futuro gobierno, nada…?

–Cuando se está buscando, pretendiendo, y no sé si logrando, un gobierno sustentado en IU o en Podemos es evidente que Foro Asturias no va a estar en eso. Hace falta un cambio urgente de políticas y, por supuesto, no estamos en ese bloque de apoyos a Barbón. De igual manera digo que el candidato del PP (Diego Canga) no ha dejado de repetir como un mantra que cuenta con veintidós diputados. Y eso no es así. Foro Asturias no está en ningún bloque. Además, ni él ni el PP han tenido conversación alguna conmigo desde la noche electoral. Cuanto antes entiendan PSOE y PP que Foro Asturias es un proyecto autónomo e independiente, mejor para todos.

–¿Que posición tendrá Foro si Barbón pacta con IU?

–Voy a intentar ser influyente. En la legislatura pasada hubo, por ejemplo, un acuerdo presupuestario en el que también estuvo incluida IU. Por supuesto, estoy abierto a acuerdos y consensos y lo he demostrado durante los últimos cuatro años: cuando creí que había algo positivo para Asturias he antepuesto el pacto al interés personal. Siempre me he posicionado en la búsqueda del acuerdo y del pacto, y eso no va a cambiar.

–¿Qué espera del Gobierno de Barbón en los próximos cuatro años?

–Nada. No espero nada, porque ya hemos tenido los cuatro años anteriores y he visto que no ha sido capaz de tomar las decisiones necesarias para cambiar el rumbo de Asturias.

–¿La posición de Foro en la Junta está condicionada por las negociaciones en Gijón?

–No, en absoluto. Lo único que tiene que tener claro el PP es que los gijoneses votaron un gobierno de cambio y dejaron clarísimo que quieren que Carmen Moriyón y Foro Asturias lideren la Corporación los próximos cuatro años. Lo que tiene que decidir el PP es si va a estar a la altura y si va a respetar la decisión de los gijoneses.

–¿Sería un fracaso que no hubiera acuerdo en Gijón?

–Sería responsabilidad exclusiva del PP.

–Al margen de Gijón hay otros ayuntamientos en los cuales pueden darse combinaciones para gobernar con el PP o con el PSOE. ¿Qué hará Foro?

–Quienes conocen mejor la situación y las necesidades de los concejos son los líderes locales de Foro Asturias, y por lo tanto son ellos los que tienen la responsabilidad, y por supuesto la libertad, de articular las mayorías y ser decisivos en la formación de los gobiernos.

–El PP ha manifestado dudas sobre la limpieza del proceso de elección de diputados y senadores en el PSOE. ¿Qué opina?

–Desconozco los detalles. Nunca valoro los procesos electorales de otros partidos políticos. El PP y el PSOE también deberían aprender a no inmiscuirse en la vida interna de otras formaciones.

–A la vista de los resultados electorales, ¿qué cree que ocurrirá en esta legislatura con la oficialidad del asturiano?

–Sigo en la posición que he estado siempre: garantizar que cualquier persona que quiera utilizar la llingua lo pueda hacer, y que todo aquel que no la quiera utilizar no se vea obligado a hacerlo. Hace unos días el Principado no atendió las alegaciones de un vecino de Illas porque estaban escritas en asturiano. Eso da la razón a lo que he dicho durante toda la legislatura pasada, que la política lingüística del Gobierno de Barbón ha sido incluso peor que la de Javier Fernández, y que no se cumple ni siquiera la Ley de Uso. Hay que dar pasos para garantizar el derecho de los asturianos a utilizar la llingua.

–¿Por qué no presenta Foro a las elecciones generales?

–A las anteriores fuimos en coalición. Ahora descartamos esa posibilidad. Hemos visto que las elecciones municipales y autonómicas han sido en clave nacional, y con la actual polarización política y la Ley d’Hondt sería muy complicado que obtuviéramos un escaño en el Congreso. Eso no implica que nos desentendamos de la política nacional; nuestra obligación es exigir y hacer ver al Gobierno de España que tiene que cumplir sus compromisos con Asturias, que son numerosos.

–¿Por qué descarta Foro ahora una coalición con el PP?

–A la vista de la campaña electoral y de ciertas afirmaciones que ha hecho su candidato, dudo que el PP pueda ofrecer ahora mismo algo diferente a lo que ofrece el PSOE. Y no olvidemos que el candidato del PP, junto con la dirección nacional del partido dinamitó e imposibilitó cualquier posibilidad de coalición para las autonómicas, a pesar de que me consta que había personas en Asturias que estaban en otra línea.

–¿Con otro candidato en el PP sería más fácil un acuerdo?

–Lo único que sé es que, por mucho que ahora pretenda decir que se dejó la piel, la hemeroteca está ahí y cualquiera puede comprobar que es rotundamente falso. Quien dinamitó cualquier posibilidad, incluso de explorar una coalición electoral, fue Diego Canga.

–¿Qué futuro augura para Foro Asturias?

–Me afilié en 2011, y ya entonces se decía que el partido no iba a durar nada. Después se dijo que en cuanto no se presentase (Francisco) Álvarez-Cascos el partido desaparecería. Más tarde, lo llevamos a los juzgados, e incrementamos el número de alcaldías y seguimos teniendo representación la Junta General. Hay veinte mil asturianos que sienten que somos un partido necesario, y estoy convencido de que un proyecto político como el nuestro tiene mucho futuro.

–¿Qué le falta a Foro para "enganchar" a más ciudadanos?

–Evidentemente, mucha gente, aunque cada vez menos, nos sigue vinculando a esa persona a la que llevamos al juzgado (Francisco Álvarez-Cascos). Y también hay personas que no nos han visto como un proyecto autónomo e independiente. En los próximos cuatro años vamos a seguir cambiando esa percepción de la ciudadanía.