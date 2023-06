Diego Canga: “Probablemente sería presidente de Asturias si el PP y Foro hubiéramos ido juntos en las autonómicas”

Diego Canga valora muy positivamente el avance del PP en el mapa municipal de Asturias “que ha debilitado al PSOE” y sostiene que si Foro hubiera aceptado ir en coalición a las autonómicas “probablemente, yo sería hoy presidente del Principado”. El candidato ha vuelto a “tender la mano, por quinta o sexta vez a Foro” para restablecer relaciones tras las elecciones generales del 23J y ha responsabilizado directamente a Adrián Pumares de que no fuera posible la coalición con los foristas en las autonómicas del 28M, “pese a que le había ofrecido un puesto de salida” al portavoz en la Junta General, en una reunión que mantuvo con Carmen Moriyón el pasado 9 de febrero.

Canga empezó por destacar la mejoría del PP en el tablero del poder municipal tras las elecciones del 28M . “El PP ganó nueve alcaldías y 91 concejales respecto a lo que tenía, mientras que el PSOE ha perdido 12 alcaldías y 48 concejales”, destacó el diputado electo, que también quiso subrayar las victorias municipales en Gozón y Proaza y el empate en Avilés, “aunque allí no gobernaremos”. Para Canga era muy importante “debilitar el poder territorial del PSOE”, señaló que el 28M ha propiciado “dos grandes franjas de gobiernos locales del PP, en el oriente y el occidente” y precisó que el 57,9 por ciento de los asturianos estarán gobernados por ayuntamientos de centro derecha. “En términos cuantitativos, el PSOE gobernará más municipios, pero en términos cualitativos los municipios donde gobernará el centro derecha concentran más población”, esgrimió Canga, que agradeció a Foro y a Carmen Moriyón la colaboración en las negociaciones para la constitución de los ayuntamientos al tiempo que señaló el “cálculo erróneo” en sus expectativas autonómicas, que atribuyó a Adrián Pumares: “Si no hubo acuerdo con Foro fue por la parte asturianista radical de la formación”, valoró el diputado electo popular.

El candidato del PP aprovechó su comparecencia para anunciar dos asuntos más en los que su partido está dispuesto a alcanzar consensos con el PSOE de Adrián Barbón, la sanidad y la lucha contra la burocracia que se suman al trío que ya había anunciado semanas atrás, la demografía, el empleo y la atención a mayores. “El PP tiende la mano a grandes consensos para mejorar la vida a los asturianos”, ha argumentado Diego Canga que, no obstante, dejó un recado para el presidente del Principado sobre su presencia en la política asturiana. “Yo hoy estoy aquí, pero leo en los medios que Barbón se va a Madrid. Que lo desmienta”, retó el candidato popular. Canga detalló que no pudo acudir a recoger personalmente su acta de diputada porque se encontraba en Bruselas, tal y como había avanzado LA NUEVA ESPAÑA, para tramitar la ampliación de su excedencia que será, según aseguró, “larga”. Canga no desveló los planes del Grupo Popular de cara a la composición de la Mesa de la Cámara donde tienen derecho a dos representantes. “Lo estamos discutiendo (…) La matemática es buena para nosotros”, se limitó a declarar.

Sobre la reivindicación por parte de afiliados de del PP para fijar la celebración del congreso regional, situó esos movimientos “es un concejal que no repite” pero afirmó que el PP asturiano está “concentrado exclusivamente en las elecciones” generales del 23J y que no ha pensado aún si se presentará como candidato al cónclave autonómico, cuando sea convocado por la dirección nacional de Génova 13. “No lo tengo en la cabeza, vivo el día a día y ahora estamos concentrados en ganar las elecciones”, declaró Canga, quien reconoció haberse afiliado al PP “hace dos semanas”, tal como había revelado este periódico.