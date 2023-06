Miguel Tellado pone deberes al PP asturiano: "Hay que salir a la calle a por votos, no a por avales"

“He venido a poner deberes al PP asturiano”. Miguel Tellado, el “hombre de confianza” de Alberto Núñez Feijóo en la organización del PP nacional, no se anda por las ramas y ha habla directo y claro. “Hay que sacar tres o cuatro diputados, lograr tres en Asturias sería para un bien y 4, un sobresaliente”, precisó el vicesecretario general que ha pedido “centrar el tiro” porque, advirtió, “sería un error para la organización” hablar ahora de un congreso autonómico. “Hay que salir a la calle a pedir el voto, no a por avales”, ha planteado tras mantener una reunión con candidatos por Asturias de las listas al Congreso y al Senado, entre quienes se encontraban los “número uno” al Congreso y al Senado, Esther Llamazares y Pablo González, respectivamente.

Miguel Tellado reconoció que la cuestión de la recogida de firmas para poner fecha a la celebración de un congreso salió en la junta directiva que tuvo lugar este jueves en Oviedo pero, a su juicio, “quedó claro que la inmensa mayoría, no está en eso. En la reunión de ayer hubo dos voces discordantes. El partido tiene que centrarse en concentrarse en ganar las elecciones generales”. El responsable de Organización del PP nacional también comentó que le ha pedido al PP asturiano, cuya labor para el 28M volvió a elogiar, “que no se distraiga” porque el objetivo es acabar con el ciclo “del presidente más mentiroso de la historia democrática de este país”. Y señaló que “a Asturias le vendría bien un cambio en el Gobierno de España” para acabar con problemas como “el del lobo para la actividad ganadera; la falta de las inversiones necesarias y los trenes que no caben en los túneles y van a tardar tres años más”.

"Presidente en funciones"

El secretario general del PP asturiano, Álvaro Queipo, aprovechó la rueda de prensa en Avilés que decidió renunciar a ir en las candidaturas del Congreso y el Senado, como le había ofrecido la dirección nacional del partido, “porque considero más útil el servicio a mis vecinos del Occidente en la Junta y también al servicio de mis compañeros en el partido para tenerlo engrasado y activo ante esta cita electoral y toda la batalla ideológica y programática que habrá que dar los próximo meses en Asturias ante un gobierno que no sabemos si será bipartito, tripartito o cómo será”. Queipo, a quien Tellado se refirió como “presidente en funciones” del PP asturiano, sacó su ironía a relucir al sostener que el puesto de secretario general autonómico “no es el más bonito, ni el más lucido, me sorprende que todavía haya gente que quiera serlo” y aseguró que él, personalmente, no es partidario de “la acumulación de cargos en la misma persona” aunque al ser preguntado por el hecho de que Esther Llamazares sí tiene previsto compatibilizar la portavocía en el Ayuntamiento de Avilés con su escaño en el Congreso, matizó que “no hay peor cargo que el de secretario general”.