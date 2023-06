El vacío de Juan Cofiño: la salida del Ejecutivo del Vicepresidente allana el camino para un acuerdo con Izquierda Unida

El vacío fue asunto de larga discusión científica y filosófica. Sabido es que la naturaleza tiende de inmediato a rellenarlo en cuanto se crea, lo que llevó a Aristóteles a descartar su existencia frente a los atomistas y pitagóricos, y a establecer un principio de "horror vacui". Esta concepción se mantuvo casi inapelable durante siglos, hasta que los experimentos de Torricelli o Pascal permitieron comprender mejor el vacío que negaban Descartes o Leibniz. Incluso llegó a convertirse en cuestión teológica en la condena de París de 1277, en la que el obispo Etienne Tempier negó 219 afirmaciones de los averroístas y afirmó aquello de que, básicamente, Dios puede crear vacío si le da la gana.

También en política cabría establecer que todo vacío tiende a rellenarse; más bien debe hacerse, porque de otro modo siempre estará señalado. La confirmación de que el hasta ahora vicepresidente Juan Cofiño no estará en el próximo gobierno del socialista Adrián Barbón ha establecido un vacío que el PSOE deberá compensar. Las implicaciones de la decisión (personal y que Cofiño ya venía largamente meditando) son muchas.

En primer lugar, allana el camino para un acuerdo con Izquierda Unida. Es cierto que ese acuerdo aún no está ni apuntado ni es fácil, pero el vicepresidente habría sido un elemento de fricción con IU. No hubiese impedido un acuerdo (aunque es cierto que forma parte del sector socialista que se mostraba más proclive a plantear que el PSOE afronte en solitario el inicio de la legislatura), y podría haber sido el contrapunto interno a la coalición. Barbón había dicho que Juan Cofiño sería en esta nueva legislatura lo que quisiera, y así ha sido. El vicepresidente ya había expresado las dudas sobre su continuidad hace bastante tiempo (incluso sobre su implicación en la primera línea política), y las operaciones internas para "salvar al soldado Cofiño" no han fructificado. No ha querido estar en un gobierno que deberá adoptar un perfil más político, que estará sujeto a tensiones internas y que de primeras despierta interrogantes en el sector económico.

Precisamente este aspecto del perfil del futuro Ejecutivo es una de las cuestiones más relevantes del próximo Gobierno. Izquierda Unida se mantiene inamovible en la exigencia de asumir alguna parte de la gestión económica. Juan Cofiño se convirtió los últimos cuatro años en un referente para el sector empresarial, además de ser el "solucionador múltiple" de problemas del Ejecutivo. Ya señalaba el maestro Han Fei en el siglo III a. C. que uno de los riesgos de los emperadores estaba en que alguno de sus ministros se volviese imprescindible, y ahora el PSOE tendrá que compensar una figura que, para bien o para mal, constituía el referente del gabinete de Barbón.

A partir de la próxima semana, una vez constituida la Junta General, PSOE e IU iniciarán en serio (más allá de escaramuzas telefónicas) la negociación del acuerdo de Gobierno. Será casi inevitable que los socialistas modifiquen aspectos básicos del actual esquema del Ejecutivo, probablemente otorgando al actual consejero de Ciencia, Borja Sánchez, más competencias vinculadas al desarrollo económico, favoreciendo que IU asuma una cartera más ligada al empleo y la promoción económica. También será necesario establecer una figura sobre la que pivote la coordinación interna para una adecuada gestión de la alianza política: la vicesecretaria de Organización, Gimena Llamedo, o la actual portavoz parlamentaria, Dolores Carcedo, son algunos de los posibles nombres.

Otras áreas del Ejecutivo parecen menos sujetas a cambios (Educación o Servicios Sociales), pero hay dos cuestiones que el Presidente deberá abordar con coherencia en su esquema: primero, reformular la macroconsejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, cargada de materias que terminaban diluidas, para afrontar con protagonismo suficiente los problemas de las alas; segundo, encontrar un perfil sólido para la consejería de Hacienda (Ana Cárcaba ya expresó hace meses su interés en regresar a la vida académica) como pilar de un Ejecutivo de dos y ante los retos de la gestión de los fondos europeos. Para este puesto volvió a sonar el alcalde de Corvera, Iván Fernández, a quien cuesta sacar del ámbito municipal, en el que se siente cómodo. Su nombre estaba en el boceto de un Ejecutivo hipotético pensado para afrontar sin alianzas la legislatura y del que otros nombres también declinaron formar parte.

En todo caso, no parece que el acuerdo de cogobierno vaya a resolverse antes de las próximas elecciones generales (23 de julio), y tampoco se prevé que Podemos forme parte de la ecuación: las discrepancias internas en el partido suponen un factor desestabilizador (ni siquiera hay acuerdo interno sobre quién es el interlocutor del diálogo con la FSA) pero también es cierto que Barbón necesita el respaldo de Covadonga Tomé para la investidura, si bien puede tenerla asegurada sin ella con la abstención del forista Adrián Pumares.

Con Cofiño, el PSOE también pierde un posible enlace de comunicación con el Partido Popular actual (de hecho era uno de los pocos socialistas con acceso al teléfono rojo); este hecho, sumado a la alianza con IU, dificultará la interlocución con el PP, aunque habrá que aguardar a la disposición definitiva del tablero político nacional que dejen las urnas el 23J para evaluar la importancia de esta relación, que acabará pasando por los alcaldes en la negociación de los futuros presupuestos.

Precisamente después del 23J se verá en qué quedan las mareas internas de los populares, ahora bien a resguardo bajo las alfombras. Pero ya se sabe que en el debate entre fe y razón esta última acaba por establecerse, aunque el obispo Tempier estuviese más atinado que los averroistas de Siger de Brabant, pero no porque el vacío fuese voluntad divina.