Barbón agradece al PP que no haya facilitado el acceso de Vox a la Mesa de la Cámara

El presidente del Principado en funciones, Adrián Barbón, ha agradecido al PP que no haya facilitado el acceso de Vox a la Mesa de la Cámara, cediéndole uno de sus dos puestos. “Para mí era muy importante excluir a la extrema derecha de la Mesa. Me alegra enormemente y quiero reconocérselo al PP, que haya aceptado la visión nosotros trasladamos, de que no cedieran ninguno de sus dos puestos”.

El portavoz del PP, Diego Canga, se mostró “contento por el tamaño” del Grupo Popular, al pasar de 10 a 17 diputados. “Y eso nos ha permitido tener los dos puestos en la Mesa, que nos concedieron las urnas”, precisó Canga. En cambio, la portavoz de Vox, Carolina López, cuestionó la decisión del Grupo Popular. “El PP ha demostrado una falta de voluntad política, que no ha querido que Vox esté en la Mesa, cuando deberíamos estar por representatividad, como está por ejemplo IU. Ha sido el PP el que no ha querido”, valoró Carolina López.