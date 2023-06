Tomé lamenta el "desinterés" del PSOE por hablar con ella y su intención de "sacar a Podemos de la ecuación" del Gobierno

“El juego de los interlocutores” está retrasando las reuniones para formar el próximo Gobierno de Asturias y esa demora le huele a Covadonga Tomé a cálculo político interesado. La diputada de Podemos percibe en el PSOE “un cierto desinterés por conversar” con ella y observa una voluntad mucho más decidida por cambiar su voto por el del único parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares. Después del intercambio de tuits que mantuvo ayer con los responsables socialistas, y de la discusión sobre si la interlocutora natural debe ser ella o la dirección interina de su partido, Tomé ha urgido este jueves al PSOE a fijar “cuanto antes la reunión entre quien va a representar a Podemos en las instituciones y quien va a optar a presidir el Principado”. El mensaje va acompañado de otro emplazamiento urgente para que Adrián Barbón decida “con seriedad y rigor” “si va a pactar con los socios de Vox en Gijón –Foro– o se va a sentar con las fuerzas progresistas”.

El recado de la diputada va acompañado de una cita del que ha sido portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, respecto a la necesidad de “reeditar” con Sumar el Gobierno de coalición que ha gobernado España los últimos cuatro años y de su convicción de que “esa debería ser también la tendencia en Asturias”. “Desconozco”, remata Tomé, “por qué en Asturias se insiste en avanzar en las conversaciones con Foro y se trata de sacar de la ecuación a Podemos…” Todo esto trae causa de la reunión del PSOE con la dirección interina de la formación morada en Asturias a la que, según la número dos de los socialistas asturianos, Gimena Llamedo, “Covadonga Tomé decidió no asistir”, y de la duplicidad de equipos negociadores en Podemos. Al fondo está también la fractura interna de los morados en la región y un enfrentamiento entre la diputada y la dirección de su partido del que esta pelea por la silla de las reuniones es la batalla más reciente.

No es ella quién para decirle a otros con quién tienen que hablar, sigue Tomé, pero ellos “saben perfectamente cuál es su interlocutor natural”, avanza sin necesidad de mencionar que es ella quien debe apretar el botón del voto en la investidura. Sobre el formato de las conversaciones, su opción “es la que conduzca a un gobierno que garantice políticas progresistas de izquierdas y estabilidad” y el camino le da un poco igual, avanza. Puede ser una negociación a dos, a tres con Podemos e IU a la vez “o cambiante a lo largo del tiempo”. El caso es que la línea de llegada esté clara y, también, que se tenga en cuenta que ahora mismo y desde que una baja médica ha apartado de la primera línea a la coordinadora, Sofía Castañón, “la dirección de Podemos Asturias no existe”. “Hay una coordinación interina que la militancia en muchas ocasiones ha negado” y en esas circunstancias, sigue la diputada, el equipo negociador de las cuestiones que se dirimen en la Junta debe ser el que forman ella misma y dos de sus colaboradores más cercanos, Xune Elipe y Laura Tuero, sin perjuicio de que se pueda ampliar, precisa, con “personas no de la dirección, porque está en situación de provisionalidad, pero sí del aparato” del partido. “Y ellos lo saben porque se lo hemos trasladado”, concluye.