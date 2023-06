Dolores Carcedo seguirá como portavoz del PSOE en la Junta

Dolores Carcedo mantendrá por segunda legislatura consecutiva el puesto de portavoz del Grupo Socialista en la Junta General del Principado, escoltada esta vez por los diputados Luis Ramón Fernández Huerga y Lidia Fernández como primer y segunda portavoz suplente, respectivamente. La decisión de dar continuidad al mando del grupo ha sido adoptada este jueves después de una reunión “institucional y protocolaria” que el presidente del Principado en funciones, Adrián Barbón, ha mantenido con el recién elegido presidente de la Junta, Juan Cofiño, y de la que aún no ha salido la fecha en la que se celebrará en la cámara la sesión de investidura del próximo jefe del Ejecutivo autonómico. Barbón no manifiesta, al menos de puertas afuera, preferencias por celebrar la sesión antes o después de las elecciones generales del 23 de julio. Sólo avanza que “meternos en el mes de agosto sería problemático, porque hay muchos actos institucionales que complicarían los debates” y que la interferencia de los comicios le dice que tendría que ser bien “dos semanas antes –es decir, la próxima– o la semana siguiente”, lo que dadas las fechas hace más que probable que todo lo decisivo vaya a suceder inmediatamente después de la cita con las urnas. “Quiero escuchar a los grupos”, ha añadido Cofiño, concretando que la fecha del debate y la votación probablemente se decidirá entre el lunes y martes próximos, una vez que se reúnan los órganos de la cámara –Mesa y Junta de Portavoces– tras la constitución formal de los grupos parlamentarios. Barbón se presentará a la investidura, igual que el candidato del PP, Diego Canga, y saldrá elegido en la primera votación si obtiene la mayoría absoluta con los 23 votos que le garantizarían los apoyos explícitos de IU -que tiene garantizado- y Podemos, dado que el único diputado de Foro, Adrián Pumares, ha anunciado ya su abstención. Sin esa combinación, la votación debería repetirse en un plazo mínimo de 48 horas.

De momento, con las conversaciones formales para la formación de gobierno aún en ciernes, pero con los apoyos para su segunda investidura más que encaminados, al presidente le “parece que puede haber buena sintonía con IU. Eso es algo que se ve. Hay voluntad de diálogo por las dos partes”, resalta, aunque no entra aún en si ese entendimiento preliminar es o no para la entrada de la coalición en el futuro Ejecutivo. "Todavía no hemos llegado a ese escenario".

Marcando distancias entre los dos grupos llamados a ser sus aliados naturales, Barbón asiste “desconcertado a lo que está pasando” con Podemos y a la discrepancia sobre quiénes se sientan en representación de la formación morada en las reuniones con el PSOE. “Los votantes de Podemos no se merecen esto”, ha añadido, precisando que “esto” son los “líos internos de un partido” en el que la dirección y la única diputada electa, Covadonga Tomé, son “incapaces de sentarse juntos a hablar con nosotros”. Para él, ha aclarado, fue sorprendente que la parlamentaria no acudiera a los encuentros e “incomprensible que luego me reprochara que yo no me sentara con ellos, cuando no me he sentado con nadie”. La comisión negociadora socialista queda formada ahora, tras la elección de Cofiño como presidente de la Junta, por Dolores Carcedo y Gimena Llamedo, y “entiendo”, remata Barbón, que “Tomé no tendrá ningún problema en sentarse a hablar con dos mujeres”. El caso es que los morados, añade, “no pueden trasladar esta situación de conflicto interno al conjunto de la sociedad asturiana, ni a la Junta, ni al Gobierno”. Ha reiterado que “me da mucha pena de los votantes de Podemos” y se ha puesto a sí mismo como ejemplo, cuando “el último año y medio de la presidencia de Javier Fernández” el era ya secretario general de la FSA, ambos venían de un clima de desencuentro y “no se notó jamás ninguna discrepancia”.