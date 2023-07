"La incorporación de IU al Gobierno no puede desnaturalizar el programa del PSOE"

Juan Cofiño (Parres, 1957) presidirá la Junta General en esta XII legislatura que acaba de comenzar. Cofiño prácticamente participó en el nacimiento de la institución como joven diputado en 1983. Recala en la presidencia parlamentaria tras haber sido vicepresidente del Principado, considerado el mejor activo del Ejecutivo anterior de Adrián Barbón, pese a que algunas de sus acciones han sido cuestionadas por IU, el partido con el que los socialistas buscarán ahora un posible gobierno de coalición.

–No se ponga aún la chaqueta de presidente de la Junta General, si le parece…

–Bueno, esa transición hay que ir haciéndola…

–¿Qué le llevó a decidir no estar en el próximo Gobierno?

–Lo hemos explicado el Presidente y yo. Cuando me incorporé al Gobierno de la mano de Adrián Barbón siempre hablamos de que mi compromiso era, en principio, para cuatro años. Y lo han sido, muy intensos, más de lo que preveíamos. Y, en fin, por razones personales necesito bajar un poco la actividad, eso es verdad. Encontramos una solución que armonizaba un poco todo.

–¿En qué sentido?

–Que permaneciera en el proyecto y en la actividad política, de forma activa, conciliándolo con esa necesaria bajada de intensidad.

–Presidir la Junta es como ser el árbitro parlamentario: se vigila el partido, pero no se puede marcar ningún gol.

–Efectivamente. El presidente de la Junta y los integrantes de la Mesa somos los guardianes de la gobernabilidad del Parlamento. Debemos hacer que las cosas funcionen y que la actividad fluya. Es una misión valiosa para la salud del sistema, pero no requiere la intensidad del Ejecutivo.

Las leyes deben estar muy pensadas, trabajadas y consensuadas, pero una vez aprobadas deben permanecer en el tiempo

–¿Cuándo tomó la decisión?

–La veníamos hablando desde hacía unos meses. Al final Barbón tenía interés en que yo permaneciese ligado a la actividad política un tiempo adicional y yo se lo agradezco muchísimo. Me ofreció un abanico de posibilidades y entre los dos elegimos esta, la de presidir la Junta, porque nos parecía la más adecuada en ese momento.

–No me negará que la perspectiva de un gobierno en coalición con IU no era el mejor de sus escenarios.

–Sabía que llegaría a eso. Los números que salieron de las elecciones del 28 de mayo son los que son. Para el PSOE es un resultado espectacular, viendo lo que sucedió en toda España. Pese a esa «marea azul» que para mí es involutiva, en Asturias hemos tenido un gran resultado. Incluso mejoramos el apoyo popular de 2019.

–¿A qué responde eso?

–Avala una gestión de gobierno y, sobre todo, a un presidente. Porque el elemento diferencial ha sido su tirón personal, más allá de la gestión del equipo.

–Continúe…

–No logramos mayoría absoluta y necesitamos apoyos. Yo, que tengo unos años, sé que lo mejor para iniciar un ciclo de cuatro años es un apoyo estable. Y ese nos lo puede dar Izquierda Unida, en lo razonable. Si pasa por su participación en el gobierno, deberán decidirlo los órganos de los partidos. Dicho lo cual, lo que yo creo y esa es mi opinión personal, es que no puede pretenderse es que ese apoyo se lleve a cabo con más exigencia que el valor que aportas para configurar mayorías; en este caso es de tres diputados de 45. Esa supuesta participación en el gobierno no puede ser a costa de desnaturalizar el programa político del Partido Socialista, que es el que bendijeron los electores en el 28, ¿no? Esa es la ecuación.

No me parece que haya una desmesura en los recursos humanos y económicos de la Junta

–¿De haber tenido el PSOE un mejor resultado para gobernar sin alianzas, habría seguido usted en el gobierno?

–No, la situación sería la misma. Insisto: mi decisión venía hablada con el Presidente antes de las elecciones, no tiene nada que ver con el resultado electoral en absoluto.

–¿Qué deja pendiente que le hubiese gustado culminar?

–En un gobierno los proyectos nunca concluyen, pero creo que hay un asunto muy delicado, que es la reforma de la administración pública. Se han dado pasos cuyas consecuencias se verán, pero se necesitan otros. Es una labor que hay que intensificar en esta legislatura que empieza y, seguramente, en la siguiente. Se han aprobado tres o cuatro leyes importantes, pero hay que aprobar otras cinco o seis que completen un proyecto regenerador para que la administración sea de verdad útil al ciudadano. Espero que el próximo gobierno le dé continuidad porque es algo nuclear para el funcionamiento de los servicios públicos en Asturias y de la administración pública asturiana.

–Declaró esa guerra a la burocracia, pero se va del frente. ¿Cree que se culminará?

–El Presidente lo ha reiterado y está en el programa electoral. Es uno de los grandes ejes vertebradores para los próximos años. Hay que modificar el organigrama de la administración y eso exige vencer muchas inercias. Le pondré un ejemplo. Queremos hacer una administración digital, ¿no? Eso requiere tener recursos humanos con conocimientos digitales. El Gobierno de la nación sacó hace unas semanas plazas para más de mil puestos de cuerpos superiores de los que novecientos y pico eran para ingenieros TIC. Ese es el camino. Nosotros hemos incorporado diez esta legislatura, venciendo informes desfavorables de órganos diversos. Algunos sindicatos lo han recurrido a los tribunales, algo tan elemental como que si quieres una administración digital tienes que tener ingenieros expertos en los cuerpos superiores. Al hablar de resistencias me refiero a todo eso: es un empeño ingrato, que consume mucha energía, pero que es imprescindible.

Entré por estas puertas en 1983; ahora, con 66 años, presidir la Junta no deja de suponer un orgullo que me toca el corazón

–¿Qué más?

–Todo lo que tiene que ver con la economía circular. Está esbozado, hay planes y proyectos que empiezan a madurar, pero hay un largo camino. No hablo solo de saneamiento ni abastecimiento, sobre lo que se aprobaron dos planes que deben desarrollarse. Se ha trabajado mucho con la industria y las empresas para cambiar hacia un modelo productivo verde. Creo que hubo grandes éxitos que ya se tocan. Todos los proyectos en economía verde darán resultados los próximos años si se persevera en ello. En fin, creo que están esbozadas las líneas maestras de lo que debe ser el futuro de la región, pero hay que intensificar el trabajo y deben tener continuidad.

–Usted se ha metido en el barro de los asuntos más complicados. ¿Su ausencia deja un agujero en el Gobierno?

–Los agujeros tienden a rellenarse, ¿no? Siempre los hay cuando alguien abandona su sitio, de mayor o menor calado. Hay que reformular la propuesta de gobierno. Es algo que va de suyo, porque es una nueva legislatura con independencia de que haya gobierno de coalición o monocolor. Creo que afortunadamente hay recursos humanos para rellenar esos vcíos incluso con mejoras. Cada uno tiene su impronta, pero el presidente armará un gobierno que esté a la altura de lo que Asturias exige en estos momentos.

Los grupos me han pedido que sea más flexible con los tiempos de intervención

–En su discurso tras tomar posesión (vaya poniéndose la chaqueta de Presidente de la Junta) advirtió del peligro de reformar leyes pasadas. ¿Era una indirecta sobre la ley de Calidad Ambiental?

–Puede verse al gusto del cliente. Era una reflexión general, pero si se quiere aplicar ahí, pues también. Los administrados, ya sean personas, emprendedores, empresarios… quieren seguridad. No se les puede someter a cambios y zigzagueos permanentes. Las leyes de las que nos dotamos deben estar muy pensadas, trabajadas y consensuadas, pero una vez aprobadas deben permanecer en el tiempo. Si uno pregunta a un empresario qué es lo que más valora para invertir en un sitio está la seguridad.

–¿Cuándo será el debate de investidura del_Presidente? ¿Después de las generales?

–Intentaremos abreviar y no agotar los plazos legales.

–En la pasada legislatura el parlamento estuvo muy atomizado, con siete grupos que acabaron siendo ocho. ¿Cómo lo ve ahora?

–Hay cuatro grupos, más el mixto, con una composición compleja al haber un diputado de Foro y otra de Podemos. Todo es más reconocible y predecible.

–¿Esa clara identificación de bloques hace más aburrida la actividad parlamentaria o más complicada?

–No me atrevo a hacer pronóstico. Hemos vuelto a dos grandes grupos, el mayoritario, que es el Partido Socialista, y del Partido Popular. Juntos representan una gran mayoría del voto popular. Ha crecido el grupo de extrema derecha (Vox), lo cual, en mi opinión, es preocupante, pero es el mandato de los ciudadanos y nada hay que reprocharles. Yo lo vivo con preocupación por lo que incorporan a su visión de la vida política. Luego están los diputados que tienen que integrarse en el grupo mixto. Día a día veremos cómo se desarrollan las cosas.

Intentaremos abreviar para la investidura del Presidente y no agotar los plazos legales

–La pasada legislatura, por el aumento de grupos parlamentarios, creció el monto que se repartía entre los partidos. ¿Ahora eso se ajustará?

–El presupuesto de la Cámara ya está aprobado para este año. Estamos esperando los acuerdos que alcancen los grupos, pero en principio no me parece que haya una desmesura en los recursos humanos y económicos.

–Usted era un joven diputado en la primera legislatura, y ahora preside el parlamento. ¿Colofón o paso intermedio?

–Intermedio… ¿para dónde? (Se ríe). Tengo un enorme cariño a esta casa. Lo recordé el día que me eligieron, con un punto de emoción. Entré por estas puertas con 25 años en 1983 y estuve en la mesa de edad. Y ahora, con 66 años, presidir la Cámara no deja de ser un orgullo. He estado fuera muchos años de la vida política, pero en definitiva es toda una vida. De todas las opciones que hablé con Adrián Barbón esta era, para mí, la que más me tocaba el corazón.

–Usted vivió el nacimiento de esta institución.

–Lo comentaba con el letrado mayor, Albero Arce, que somos los dos los más veteranos. Somos casi casi la memoria de esto.

–Esa perspectiva imagino que alimenta la reflexión sobre el papel que debe tener la institución del parlamento.

–Aquellos comienzos se vivieron con mucha ilusión y ganas; nacía la comunidad autónoma y todo eran expectativas. El devenir no ha defraudado. Había muchas dudas entonces sobre el modelo del estado autonómico, pero creo que instituciones como la Junta han contribuido a consolidarlo. Esta es la casa de todos, la casa del debate.

–¿Y qué espera que sea bajo su mandato?

–Eso. Que este sea el lugar en el que debatamos de verdad y proyectemos lo mejor para Asturias. Los tiempos de la política son cambiantes. A mí y a mucha gente le preocupa la polarización política en la que está instalado el país, aunque afortunadamente esta casa y Asturias han estado un poco al margen. Permanecer a salvo de esos procesos de involución y polarización es uno de los grandes objetivos.

–Ya en la pasada legislatura, su antecesor, Marcelino Marcos, lamentaba que los debates hubiesen perdido profundidad…

–Debemos alentar aquí el debate de verdad, el serio, con argumentos, de calado. Yo nací a la política así. ¿Usted ha visto la «performance» del PP recreando una playa en Madrid? Será que soy muy antiguo, pero creo que eso transmite una imagen frívola de la política. Estoy lejos de todo eso. Creo que la labor parlamentaria es muy importante y debe tomarse así, porque somos las personas elegidas por los ciudadanos para velar por sus intereses. Aquí hay que fomentar el debate, la participación y el contraste de opiniones evitando la polarización.

–Una de las tareas pendientes de la anterior legislatura para el PSOE fue la interlocución con el PP.

–Más allá de ese debate público, debe haber canales de diálogo. Al hilo de lo que dijo usted sobre la ley de Calidad Ambiental… yo soy objeto de algunas críticas que me dejan entre perplejo y preocupado. Se me acusó y se me sigue acusando de hablar mucho con los empresarios. Me sorprende: siempre he hablado recurrentemente con empresarios, sindicatos, con la Universidad, con los ayuntamientos… porque la labor de cualquier gobernante en una sociedad tan compleja como esta, con intereses tan enfrentados, es interpretar bien los intereses de cada cual e intentar conciliarlos. No puedo entender que alguien se queje de que cuando vas a elaborar una legislación te reúnas con sindicatos, empresarios… con todo el mundo. Respecto a su pregunta: también los grupos políticos deben hablar siempre. Hay que producir lugares de encuentro, en los que encontrar consensos más allá de la agitada defensa de las ideas de cada cual.

–Sus antecesores intentaron que la Junta tenga un papel más visible y abierto.

–Es cierto, Marcelino Marcos y todos lo han hecho, cada uno en su estilo. Mi idea es proseguir en esos esfuerzos para que se entienda bien la importancia nuclear de la función de la Cámara, en especial entre los más jóvenes. En definitiva, que entiendan a Montesquieu y lo que significa la separación de poderes.

Hay que reformular la propuesta del Gobierno, con independencia de que sea de coalición o monocolor

–Marcos Líndez, por ejemplo, era muy riguroso con los tiempos de intervención. No sé si usted mantendrá esa posición.

–Algunos grupos políticos me están pidiendo algún matiz. Los tiempos son los tiempos y hay que acomodarse a ellos. Pero es cierto que he escuchado alguna queja respecto a que esa exigencia sea drástica, y me han pedido ser más flexible, en especial a la hora de cortar de forma abrupta un razonamiento. Escucharé a todos los grupos y haré lo que me planteen, porque a ellos me debo. Pero habrá que conciliar ambas cosas.

–Anteriormente hizo una referencia a Vox: ¿confía en que una formación política que cuestiona el modelo autonómico cambie de idea?

–No es mi papel convencerles de nada. Esta es una cámara autonómica y deberían ser consecuentes con ello. No puedes negar aquello de lo que formas partes. Imagino que eso irá calando poco a poco, porque al menos uno espera un ejercicio de coherencia. El Estado autonómico está en la Constitución y no hay más que decir. España ha tenido tensiones territoriales desde siempre y creo que los padres de la Constitución se rompieron la cabeza para establecer el título octavo, encontrando una fórmula que, en mi opinión, es de éxito.