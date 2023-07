IU someterá cualquier pacto con el PSOE a una consulta entre su militancia

La comisión colegiada de IU ha dejado fijadas las condiciones previas para "una posible negociación" con el PSOE "de cara a la formación de un Gobierno de coalición" y un compromiso para que cualquier acuerdo al que se llegue sea sometido previamente a la consideración de la militancia en referéndum. La coalición ha designado también un quinteto negociador en el que figuran los tres diputados de Convocatoria por Asturias –Ovidio Zapico, Delia Campomanes y Xabel Vegas– junto al secretario de Organización de IU y alcalde de Morcín, Maximino García, y su responsable de Política Territorial, María José Miranda. En su condición de coordinador, no obstante, Zapico sólo acudirá a aquellas reuniones en las que también esté el presidente del Principado en funciones, Adrián Barbón.

El acuerdo de la colegiada mantiene el marco de las conversaciones allí donde la dirección lo ha situado desde las elecciones. Así, IU exige que no haya áreas vedadas de antemano a la discusión, sólo aceptará un gobierno de coalición si puede gestionar las áreas "económico industriales" y pide reorientar la "guerra a la burocracia" hacia los servicios sociales. Sin asentimiento a esas tres "cuestiones previas", "cualquier negociación se frustraría y entraría en una vía muerta", advierte el secretario de estrategia política de IU, Alejandro Suárez. La coalición "viene a cambiar las cosas", añade, y no aceptará que haya "realidades consolidadas que no se pueden tocar". En referencia a la ley de calidad ambiental, reitera que "hay partes de la legislación que sirven más a intereses empresariales que generales y sobre las que queremos discutir". "IU tiene vocación de pacto y gobierno, pero no estará de oyente en un gobierno socialista", concluye.