Pumares invita a Tomé a "no trasladar a la Junta los problemas de Podemos"

Con las posibilidades que le da aritmética parlamentaria vigente, y la fuerza del único diputado que le han asignado las urnas, Adrián Pumares promete que Foro se dejará “la piel para ser influyente en cada ley, en cada política y en cada proyecto de presupuestos que se apruebe en la legislatura”. Después de reunirse este lunes con el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, el parlamentario forista vino a explicar sus propósitos para el ciclo político autonómico que empieza después de su voto a favor de la elección del socialista Juan Cofiño como presidente de la Junta y del anuncio de que no se opondrá a la investidura de Adrián Barbón como próximo jefe del Ejecutivo regional. Una vez “reafirmado el compromiso de Foro en beneficio de la gobernabilidad del Principado”, Pumares respondió a la observación de un “pacto oculto” entre Foro y Barbón que hizo ayer la que será su compañera en el Grupo Mixto, la diputada de Podemos Covadonga Tomé, eligiendo la misma fórmula que el presidente del Principado utilizó el pasado viernes. “Lo que le pediría es que no traslade sus problemas internos a la Junta General, porque la ciudadanía asturiana no está para esto y hay muchos asuntos de los que hablar y debatir”. “Si ella no se quiere reunir con el PSOE o el Gobierno, es una decisión suya de la que no puede hacernos responsables a los demás. Le pido altura de miras”, concluyó.

Pumares y Tomé están obligados a entenderse y tienen intención de resolver antes de mañana, martes, la propuesta de repartos de tiempos y medios materiales que conduzcan a la constitución pacífica del Grupo Mixto. “Intentaremos tener una convivencia normal”, apunta el diputado y secretario general de Foro, “para que ambos podamos defender el mayor número de iniciativas posible”. “No habrá ningún problema”. En su encuentro con Paniceres, Pumares manifestó asimismo su apoyo a las tesis de la Cámara de Comercio respecto a la constitución de una macrorregión atlántica que Pedro Sánchez debería impulsar aprovechando la presidencia española del Consejo de la UE. El presidente de la Cámara enfatizó también el tendido de “vías de diálogo” con Foro con la sensación de que a la vista de la “aritmética parlamentaria, parece que puede tener un protagonismo en el desarrollo legislativo y los acuerdos que se puedan ir produciendo en las próximas semanas y meses”. Paniceres se detuvo igualmente en la necesidad de “buscar consenso político” para dar fuerza a la posición de Asturias en el eje atlántico” y constató sintonía y coincidencias con Foro de cara a “la agenda legislativa y al desarrollo de leyes que tienen que orientarse a la búsqueda del crecimiento, la actividad económica o la atracción de empresas”. Respecto al veto de la concejala de festejos de Vox en Gijón a los artistas que apoyen la oficialidad el asturiano, Adrián Pumares afirma que “persiste en el error de cometer ilegalidades. Gijón necesita tranquilidad, dejar trabajar a los concejales de Foro, que tienen capacidad y experiencia, y el ruido sobra. Lo que plantea la concejala de Vox es ilegal y no se va a llevar a cabo. Siempre voy a condenar declaraciones estrambóticas y que rozan o superan la raya de la legalidad”, remata, con la convicción de que “contratar a un artista en función de lo que piense es más propio de otras épocas que de una ciudad plural y diversa como Xixón”.