"Barbón pone sus reglas": análisis de una intención política inconfesable para la investidura del Presidente

La decisión del socialista Adrián Barbón de colocar el debate de su investidura entre el 18 y el 21 de julio, en la recta final de la campaña de las elecciones generales, demuestra que ha decidido aplicar sus propias reglas en un movimiento táctico aprovechando la coyuntura de las urnas.

A nadie se le escapa que el horizonte para el PSOE en las elecciones del 23J no es halagüeño. Lo dicen las encuestas y también la sensación entre la militancia. La duda que flota en el aire es cuánto respaldo conseguirá Feijóo para marcar distancia de Vox, un partido que también es consciente de que se juega sus perspectivas futuras en estos comicios.

Así, el debate de investidura y las posteriores votaciones (todo parece suponer que habrá dos) se convertirá en un gran mitin de campaña que cada partido podrá aprovechar para sus propios intereses. Pero el PSOE tiene una hoja de ruta bastante más maquiavélica.

Si uno pregunta a cargos socialistas en confianza, las estimaciones pasan por lograr el 23-J dos diputados. Ese es un mal resultado, porque los socialistas parten de haber ganado abundantemente las elecciones de 2019 y de llevarse tres escaños en el Congreso. Aunque el PSOE logró la victoria en las últimas elecciones autonómicas, la batalla nacional es otra cosa y la previsión más unánime es que el PP sería el partido más votado en Asturias y se llevaría tres diputados. Faltan dos por asignar: lo lógico es considerar que acaben repartidos, uno y uno, entre Sumar y Vox. Ambos partidos (considerando Sumar como el equivalente al Unidas Podemos de hace cuatro años) lograron escaño en 2019.

Ese es el marco para interpretar la decisión de Adrián Barbón de hacer solapar la investidura con las elecciones generales. En cierto modo abre una carrera contrarreloj, porque el PSOE debe dilucidar en torno a esa fecha si gobernará en Asturias en coalición con IU o se aventurará a iniciar la legislatura en solitario. Por ahora, conversaciones formales entre PSOE e IU no se han producido (mucho teléfono y mucho intermediario). No parece que el escenario vaya a ser fácil, pero los socialistas son proclives al acuerdo (en IU va por momentos). Eso sí, poner fecha para la investidura colocándola a quince días supone instalar un catalizador a esa negociación: no podrá enfangarse en debates estériles y lo que vaya a ser tendrá que estar clarificado para esas fechas.

Pero esa no es la parte relevante del asunto: la importante es la única diputada de Podemos, Covadonga Tomé. Enfrentada con la dirección de su partido, Tomé se ha instalado en un bucle infinito de petición de reuniones con Barbón para buscar acuerdos de investidura al tiempo que rechaza que la dirección de su partido tome parte en ellas. Los socialistas ya han dejado claro que no cuentan con ella, así que es de esperar que Tomé se abstenga en la votación de investidura de Barbón.

Si la diputada de Podemos juega esa carta, Adrián Barbón no logrará la mayoría absoluta que se requiere en la primera votación de investidura, pese a contar con el cheque en blanco del voto de los diputados de IU. Tampoco la conseguirá el popular Diego Canga, que aún debe garantizarse el respaldo de Vox (los de Abascal no pueden presentar candidato a la investidura porque necesitan cinco diputados) y no contará con el respaldo del único diputado de Foro, Adrián Pumares, que ya ha anunciado que se abstendrá frente a ambos candidatos.

En ese caso, habrá que celebrar una segunda votación (el 21 de julio) en la que a Barbón le bastará con ser el candidato más votado, algo que conseguirá fácilmente. Pero, ¿qué obtiene con esa operación en la recta final de las elecciones generales?

La imagen de una diputada de Podemos poniendo trabas a la investidura de Barbón y obligando a una segunda votación tendría lectura inmediata por parte de los socialistas, que aprovecharían esa circunstancia para reclamar el voto útil al PSOE. ¿De qué sirve votar a formaciones en las que está Podemos si a la postre pone en debilidad al eje progresista frente al conservador?

Indirectamente, Barbón busca minar las posibilidades de que Sumar obtenga su escaño y, de paso, tratar de que el PSOE consiga tres diputados en el Congreso, igualando al PP (aunque quedase por debajo en votos), para así poder presentar unos resultados de las generales en Asturias acordes a los autonómicos, en los que el PSOE consiguió capear la marea nacional de apoyos al PP. Conseguir eso es importante por dos motivos: el primero, por la propia autoestima del partido; el segundo porque quien encabeza la candidatura es Adriana Lastra, quien podría así presentar una aceptable hoja de servicios cuando, en el caso de perder las elecciones, en el PSOE nacional se empiecen a afilar cuchillos de cara a un congreso federal para determinar el paisaje post-sanchista.

Así que, en cierto modo, la diputada Tomé tiene un peso relevante sobre sus hombros. También el Partido Popular, que tendrá que pasar el examen para evaluar cómo de engrasado está Diego Canga para afrontar el primer cuerpo a cuerpo parlamentario con los socialistas, sabiendo que se le mirará con el ojo puesto en Feijóo. Pero, en cualquier caso, el resumen es que Adrián Barbón ha impuesto sus reglas. Es un político calculador del valor simbólico de cada decisión. Que lo haga es algo a lo que, por otra parte, nos tiene bastante acostumbrados.