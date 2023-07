"Máximo respeto" de Barbón a la decisión de Canga de no optar a la investidura, pero mantiene que IU es su "socio preferente"

El presidente del Principado en funciones, Adrián Barbón, ha manifestado su "máximo respeto" a la decisión de Diego Canga de no optar a la investidura. "No tengo nada que decir, máximo respeto a su decisión, tanto si se presentaba como creo que había dicho tres veces, como si no lo hace", ha manifestado Barbón , que tras la decisión del líder autonómico del PP, queda como único candidato al pleno de elección del Presidente, convocado para los días 18, 19 y 21 de julio. El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA) advirtió, no obstante, que Convocatoria por Asturias IU mantiene la condición de "socio preferente" de cara al marco de diálogo que se abre ahora "para dar estabilidad" al futuro Gobierno regional, si bien matizó que no se "cerrará" a mantener también contactos con el resto de grupos, "excepto con la ultraderecha".

Barbón prefiere esperar antes de entrar a valorar si la renuncia de Diego Canga marca un punto de inflexión en la relación entre el PSOE y el PP asturianos, prácticamente inexistentes durante la legislatura anterior. "Si esa decisión significa que el PP va a abandonar la estrategia del 'no por el no' a todo, bienvenida sea, pero eso quiero verlo en el debate y en el desarrollo de los acontecimientos"·. De momento, el presidente en funciones del Principado confimó que se reunirá con Canga el próximo jueves, a las 9 de la mañana, dentro de la ronda de encuentros que mantendrá en esa jornada con los portavoces del resto de grupos, excepto Vox, para tratar de buscar un clima de cordialidad institucional en esta próxima legislatura. "Asturias tiene que ser un ejemplo de la buena política", deseó Barbón.