Paniceres: “A la Cámara de Comercio no le quita el sueño que IU entre en el Gobierno asturiano”

La entrada de IU en un gobierno de coalición en el Principado, junto al PSOE, no inquieta al empresariado asturiano. Es el mensaje que ha enviado este mediodía el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, tras mantener un encuentro con el Grupo Parlamentario Socialista, que ha estado encabezada por la vicesecretaria general y de Organización de la FSA, Gimena Llamedo, y por la portavoz parlamentario, Dolores Carcedo, quien no ha descartado que su partido llegue al debate de investidura de la próxima semana con la incógnita despejada sobre si habrá gobierno coalición.

“A la Cámara de Comercio de Oviedo no le quita el sueño que entre o no IU en el Gobierno asturiano”, ha afirmado Paniceres, que no ve riesgo de que el ejecutivo de Barbón “escore hacia la izquierda”, como ha advertido el PP en el caso de que la coalición tenga bajo su mando alguna consejería del próximo gobierno del Principado. “Al margen de que Barbón gobierne en solitario o en una posible coalición con IU, son también necesarios grandes acuerdos. Además de lograr 23 votos para sacar adelante las leyes es necesario integrar a otros partidos políticos, por supuesto al partido mayoritario de la oposición porque esas leyes duran en el tiempo y dan estabilidad y confianza al mundo económico y empresarial”, ha declarado Paniceres, que da por superado el tiempo de “declaraciones altisonantes” con IU y ha reconocido un mejor clima tras los contactos mantenidos en las últimas semanas con la coalición. “Agradezco el tono y el talante, especialmente la frase de que quieren gobernar con los empresarios y no contra los empresarios”, apuntó el presidente cameral, que destacó que se haya bajado el maximalismo sobre leyes aprobadas con un importante apoyo, es lógico que haya que evaluarlas y ver su impacto".

La Cámara de Comercio si juzga conveniente “un gobierno estable y fuerte” y que decida “desde la centralidad, que no desde el centro, con ganas de hacer cosas y transformar”. Paniceres sostiene que el Gobierno asturiano debe avanzar en “el espíritu reformista” de la anterior legislatura y deseo a Barbón acierto en el sustituto de Juan Cofiño “que ha tenido un papel tan importante en la interlocución con el perímetro económico de Asturias”.

La portavoz del PSOE en la Junta, Dolores Carcedo, compartió con la Cámara ovetense “la importancia de la macro región atlántica para captar más ayudas y fondos europeos”. La diputada autonómica reconoció el inicio de la negociación “más detallada” con IU sobre su posible entrada en el Gobierno, y no descartó que ese escenario pueda estar despejado cuando la próxima semana tenga lugar el pleno del debate de investidura. “Hay que ir caminando poco a poco, nuestro trabajo es buscar la estabilidad política de Asturias”, ha valorado Carcedo que, no obstante, dijo “no tener constancia” de que IU haya entregado ya su “documento de síntesis” para avanzar en la negociación del gobierno de coalición.