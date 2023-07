Llamazares (PP). "Asturias no es sólo un infierno fiscal para las empresas, también burocrático"

No hay sólo rebajas de impuestos en el plan del PP para las empresas asturianas. Cargando ese mensaje, y con un eslogan que dice que “somos el partido de las empresas”, la número uno de la lista popular al Congreso por Asturias, Esther Llamazares, ha acudido este martes a exponer sus propósitos a la dirección de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE). La aspirante ha vuelto a constatar que “Asturias está abrasada fiscalmente por los gobiernos socialistas”, pero ha añadido al consabido “infierno fiscal” que se proponen apagar otro averno “burocrático”. Habla de la “inseguridad jurídica”, de los obstáculos de índole administrativa que enredan el crecimiento de las empresas y ellos buscan, dicen, la forma de desenmarañar.

Hay además, a sus ojos, un problema muy explicitado con el tamaño de las empresas y otro de “falta de trabajadores en diferentes sectores”, que Llamazares achaca en parte a “la gestión que se hace de los recursos, de las ayudas y del desempleo…” La candidata transmite en este punto el compromiso de Alberto Núñez Feijóo de vincular “de manera inmediata el salario social básico autonómico y el ingreso mínimo vital con sectores de actividad” determinados, porque a la urgencia de aligerar las listas del paro se une, afirma, “las necesidades específicas de personal en diferentes áreas”, y cita el sector sanitario, los más de 2.000 trabajadores que precisa para el corto plazo y no encuentra el del cuidado residencial de mayores dependientes”. Añade la necesidad de acelerar los procesos de homologación de las titulaciones de trabajadores que vienen de otros países a trabajar en estas zonas de la economía asturiana y enfatiza las debilidades de la colaboración público-privada, que “ni a nivel regional ni nacional se facilita que sea práctica, real y eficiente”.

Lo dice todo al día siguiente del debate entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Núñez Feijóo en su condición de aspirante, un cara a cara en el que “para sorpresa de muchos hemos visto a un presidente con una agresividad y un descontrol absolutos. No esperábamos para nada que su estrategia en un debate de estas características estuviese tan mal preparada después de cuatro días de planificación”. Según la candidata asturiana, Sánchez “no presentó nada de su programa” y prefirió dedicarse a “tratar de que Feijóo no hiciese sus propuestas. Hemos encontrado a un presidente que no puede implementar medidas adecuadas a ningún nivel porque no escucha”, afirma. Y que “no ha sido capaz de debatir serenamente, que se ha dedicado a faltar al respeto y a no permitir hablar, con una agresividad implícita en sus manifestaciones que no se corresponde con la actitud que debe tener un presidente del Gobierno”.