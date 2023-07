Ronda de negociaciones de Barbón para su investidura: los cinco asuntos del PP, la respuesta "a la gallega" a Podemos...

Adrián Barbón ha abierto oficialmente este jueves la ronda de negociaciaciones con todos los partidos (a excepción de Vox, al que excluye de las mismas) para su investidura como Presidente y formar el próximo Gobierno del Principado de Asturias. Las conversaciones formales llevan con el objetivo de Barbón bien claro: un pacto estable con IU. Pero también con el movimiento del PP de facilitarle su investidura, al no presentarse Diego Canga como candidato en la Junta, ofreciéndole grandes acuerdos sobre grandes temas para que no tenga que buscar el respaldo de los partidos situados más a la izquierda. Así están siendo las conversaciones iniciadas este jueves por Barbón y su equipo con los diferentes partidos:

Los cinco grandes temas del PP

El Partido Popular está dispuesto a apoyar los Presupuestos del Principado para 2024 siempre y cuando el presidente del Principado se avenga a pactar leyes sobre cinco grandes asuntos: el reto demográfico, la lucha contra el paro, la atención a los mayores, la sanidad y la reducción de la burocracia. Así lo manifestó este jueves el portavoz del PP, Diego Canga, tras la reunión que ha mantenido con Barbón en la Junta General.

El encuentro, que Canga calificó de “cordial y educado”, se ha prolongado durante una hora y en él, el portavoz popular ha manifestado su convencimiento de que a Asturias le convienen ”grandes pactos” entre PSOE y PP, que suman 36 diputados, lo que supone “el 80% de la Cámara”. “Por eso nos parece obligado tender puentes con Barbón”, ha expresado Canga.

Canga ha destacado que sería “menos malo” un gobierno en solitario del PSOE que otro en el que Barbón estuviera “atado de pies y manos” por Izquierda Unida. Ha revelado que el Presidente calificó sus propuestas de “buenas”, pero ”no se ha comprometido a nada”.

“Veremos por tanto si nuestro ofrecimiento sigue o decae”, ha añadido Canga, quien ha destacado el peso político que ha adquirido su partido en las autonómicas y municipales del 28 de mayo, al lograr “siete diputados más, mientras que el PSOE perdía uno, y 19 alcaldías que suman el 60% de la población de Asturias”. Pero Canga espera que su “peso político” aumente aún más el próximo 23J con una victoria de Alberto Núñez Feijóo en las generales: “Mi peso político valdrá más dentro de diez días”.

Si Barbón se aviene a que las futuras leyes sobre los cinco grandes asuntos para los que ha solicitado acuerdos PSOE-PP, Canga está dispuesto a respaldar esas políticas votando a favor de los Presupuestos del Principado. No obstante, “todavía no estamos ahí”, ha expresado. “A Asturias le conviene un relación cordial entre los dos grandes partidos", pero un acuerdo de gobierno PSOE-IU “complicaría muchísimo seguir con la mano tendida”, ha añadido.

“Si Barbón es coherente, gobernará en solitario porque manifestó en varias ocasiones durante la campaña que era su preferencia. Si finalmente no lo hace, tendrá que explicarse ante sus votantes”, ha finalizado Canga.

Podemos lamenta resuestas "a la gallega"

Covadonga Tomé ha salido de la reunión que ha mantenido con Adrián Barbón este jueves “igual“ que entró, porque el candidato socialista se ha expresado “a la gallega”, “no ha dicho ni si ni no, sino todo lo contrario”. La diputada de Podemos ha trasladado a Barbón su convicción de que lo que Asturias necesita es “un gobierno estable, progresista y que cuente con los 23 diputados de las fuerzas de izquierda”. Pero teme que el presidente en funciones prefiera pactar con Foro.

Ha subrayado que el documento de trabajo es un texto con 100 propuestas programáticas que ha enviado a la FSA, para “avanzar en protección de la salud, ecología, tejido productivo y cultura y política lingüística”. Sería “la única manera de reproducir en Asturias un gobierno progresista”, como el que ha dirigido España en los últimos años. "Es una oportunidad única en todo el Estado español”, ha resaltado.

Tomé ha expresado su deseo de que el 23J propicie un gobierno de coalición PSOE-Sumar, pero no las tiene todas consigo y, aunque en Asturias no es posible un pacto PP-Vox, “tampoco podemos dejar la puerta abierta”. La diputada de Podemos sospecha que Barbón quiere apoyar la gobernabilidad en Foro, un partido “que en Gijón pactó con PP y Vox, y no es una fuerza progresista”, ha destacado.

Su apuesta es un gobierno de coalición PSOE-Podemos-Convocatoria por Asturies, con un “acuerdo claro y sin fisuras para los próximos cuatro años”.

En todo caso, no ha garantizado su apoyo a Barbón, por lo que podría no salir elegido en primera votación, y ha señalado que los acuerdos deben ir acompañados de “argumentos” y ser “a cambio de algo”. Ha calificado el encuentro con Barbón de “cordial y amable” y ha destacado que el candidato socialista”escucha activamente”.