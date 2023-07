Feijóo llama a unir el voto en el PP para lograr "los veinte escaños que nos faltan para gobernar solos"

Al más crudo sol que puede ofrecer el verano asturiano, Alberto Núñez Feijóo cerró sus 25 minutos de mitin en Oviedo con una apelación a "unir el voto", a hacer que el PP lleve el resultado del Senado al número máximo de senadores que se ponen en juego en Asturias –pidió erróneamente "un 3-0", porque se eligen cuatro– y en el Congreso a "ser la lista que gana con contundencia" en la región. Delante del quiosco de música del Bombé, en el tórrido mediodía del Campo San Francisco y ante aproximadamente un millar de personas, según fuentes del partido, el aspirante popular a la presidencia del Gobierno arropó su previsible carga de profundidad contra el "sanchismo" con una llamada a la concentración de papeletas en torno a sus siglas.

Y él, que lleva unos días dejando claro que se ha lanzado a la caza del votante de Vox, adaptando el discurso y focalizando el esfuerzo en las provincias que reparten menos escaños, se dirigió ayer en Oviedo a "aquellos que no quieran que Sánchez, Sumar, ‘Restar’, lo que queda de Podemos, Bildu, ERC y las dieciséis partes de esa ensalada de partidos que no lo merecen gobiernen España". Les pidió el voto concentrado bajo la advertencia de que "si no lo unimos habrá miles de votos que no consigan un escaño y nosotros perderemos un diputado en Asturias, otro en otra provincia, otro en otra… Y así hasta los veinte que nos faltan para gobernar en solitario". Esos cálculos remiten a los datos que maneja el partido y que les ofrecen una cifra de diputados que superaría los 150 y que ahora concentrarán la estrategia en las provincias medianas –las que reparten de siete diputados hacia arriba, como Asturias– para alcanzar los 170 con esos veinte más que ayer pidió en Oviedo y que les permitirían gobernar sin la exigencia de Vox de entrar en el Gobierno. De ahí la llamada de ayer en el Bombé: "No deis un balón por perdido, una papeleta por perdida", remató, porque "estas elecciones las tiene que ganar España".

Era el final de casi media hora de parlamento al sol, "teloneado" por la número uno de la lista al Congreso por Asturias, Esther Llamazares, y el portavoz parlamentario en la Junta General, Diego Canga. Tuvo Feijóo la mayor parte del tiempo en la boca a Sánchez, mejor al "sanchismo", que "ha deshecho al PSOE", y tomó tierra en las necesidades de Asturias –"un pueblo hermano que conozco bien porque comparte muchos problemas con Galicia"– cuando afeó al Gobierno el cierre de Alcoa y renovó el muy repetido compromiso del PP de revocar la inclusión del lobo en el listado de especies protegidas. "Quiero ganar", dijo el aspirante popular, "para los trabajadores de las empresas electrointensivas. Para decirle a un ganadero que no podemos tener animales sueltos que acaben con la cabaña ganadera en Asturias y que el lobo es una especie a proteger, pero no un animal sagrado, y que tiene que convivir con resto de animales en equilibrio".

Venía Núñez Feijóo de renovar también su definición del "sanchismo". Después de iniciar la campaña parafraseando al propio Sánchez y resumiéndolo en aquellas tres "emes" –maldad, mentiras y manipulación–, el candidato popular pasó ayer al otro trío, más sofisticado, de "la frivolidad, la inexperiencia y la propaganda". Advirtió de que en estas elecciones distintas, en las que "por primera vez la gobernabilidad de España depende de los que no quieren estar en España", "un Sánchez más debilitado dependerá todavía más de los independentistas" y quiso sacar más partido a las "mentiras" del presidente añadiéndole una reciente. Hablando de la resurrección de la exigencia de la UE de empezar a cobrar peajes en todas las autovías a partir de 2024, recordó que en el debate del lunes "le enseñé el mapa, el documento que envió a Bruselas y la respuesta. Le pregunté si esto era cierto, me lo negó y ayer (por el jueves) el que sabe de carreteras, el responsable de la Dirección General de Tráfico, confirmó que efectivamente se pagarán peajes en todas las autovías de España...Lleva cinco años así. Este es el sanchismo", concluyó. Con las mentiras del presidente como lema oficioso de la campaña, también contó que "mi equipo me preparó un dossier con todas las mentiras que contó durante el debate. Ocupan once folios, y no sé si estarán todas".

Después de reincidir en los grandes hitos de esta campaña, y de presentar a Pedro Sánchez como el candidato que no descarta gobernar perdiendo, y que "sale a perder para bloquear", Feijóo siguió dedicando buena parte de su discurso a tratar de desactivar al adversario. "¿A la gente con más patrimonio de España le vamos a pagar el cine los martes con el dinero de los pensionistas? ¿Vamos a pagar el interraíl a los hijos de los que tienen un barco de nueve metros en el puerto de Gijón con el dinero de los parados?" "Tomo nota", dijo también, del conflicto de la justicia y de las consignas que coreaba un grupo de trabajadores que se acercó al mitin a protestar.

Estando en Asturias, y siendo aquí la problemática demográfica muy similar a la que él tuvo que torear como presidente de la Xunta, tiró de aquella experiencia y dijo que quiere gobernar "para que en los pueblos haya una casa del mayor, o una ‘casa nido’" como las que ha impulsado Galicia para que los niños del medio rural "sean atendidos por profesionales pagados con dinero público". Expuso además su propósito "para que los mayores solos que no quieran estar solos puedan tener viviendas comunitarias en el mismo pueblo sin tener que acudir a una residencia en la cabecera de comarca" y quiso resumirlo todo en un "creo que el empleo es la clave de los servicios públicos y de la dignidad".

El calor como argumento político

Feijóo usa el sol contra Sánchez y el partido adapta el merchandising a la campaña caliente de los abanicos, las gorras y las camisetas

Los treinta grados del termómetro pueden parecer un problema, y la calva enrojecida al sol confirma que lo son, pero en las manos de un político lanzado hacia la última semana de la campaña electoral hasta el calor tiene una clara lectura política. Si este mediodía es el más tórrido del verano ovetense, pues mejor. Alberto Núñez Feijóo va a enseñar a los suyos a verlo como el el decorado perfecto para un mitin del PP. En esta campaña que recorre todas las acepciones del adjetivo caliente, si aprieta el calor te entienden cuando dices, mientras asiente un señor con la camisa empapada, que «no se somete a los ciudadanos a una campaña a cuarenta grados de temperatura salvo que intentes que no vayan a votar». Feijóo viene de Murcia, dice desde el atril, «y allí me decía el presidente que se pueden freír huevos en el asfalto...» Pero es que hasta en el supuesto «verano agradable» del norte se ve, viene a decir, que las elecciones no tocaban a pleno sol. Que de las marcas de sudor estilo Camacho que él mismo lleva en la camisa también tiene la culpa el «sanchismo». El auditorio que le escucha se acerca al millar de personas entre las que han venido a esto y las que pasaban por aquí, entre las que se sientan en las casi quinientas sillas dispuestas en torno al escenario en el paseo del Bombé y las que siguen el mitin de pie. No hace falta que les digan que esta campaña es distinta. Ha cambiado hasta el merchandising. En los mítines ya no hay bolígrafos, ni chapas, ni pins. Ni folletos con candidato, ni mucho menos programas electorales. Se viene llevando mucho el abanico y la gorra con logo, aquí todas del azul del cielo del verano, y unas camisetas de manga corta con un mapa ibérico atravesado por una bandera rojigualda. Encima del mapa pone Alberto, debajo «te necesita», y así se puede colegir que Alberto te necesita si no se repara en el dibujo y que «Alberto, España te necesita» si se quiere hacer el jeroglífico. Todo muy sutil.

Canga pide «máxima movilización» para alcanzar los 4 diputados en Asturias

Muy en la línea del discurso de Núñez Feijóo, Diego Canga pidió «máxima movilización» para subir a cuatro los tres diputados que las encuestas asignan al PP en Asturias e incluyó entre las razones para el voto a su candidatura «el campo, la industria y Europa». El medio rural asturiano «no sólo necesita que el lobo salga del LESPRE», concretó el portavoz popular en la Junta, también «más apoyo para asegurar el relevo generacional». Añadió que el sector industrial precisa «un precio de la energía mucho más competitivo» y España y Asturias, más presencia en Bruselas, donde «se deciden muchas cosas que afectan a nuestras vidas». Le dijo a Feijóo que «los asturianos miramos con mucho respeto la gran transformación que has conseguido en Galicia» y, coincidente también con él en su reproche al «sanchismo», abundó proclamando que «si hubiese un concurso a ver quién es la más sanchista de España, seguramente la campeona sería Adriana Lastra». Contrapuso al perfil de la candidata socialista el de la cabeza de lista que presenta el PP y destacó a Esther Llamazares, ahora aspirante al Congreso y en las autonómicas de mayo jefa de la campaña de Canga, como «una autónoma currante, lo contrario a Lastra».

«Los autónomos tenemos poco miedo al trabajo», se reivindica Llamazares