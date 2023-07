La autonomía que tiende a perder más población en la legislatura pide auxilio

Si nada lo remedia, cuando en 2027 expire esta legislatura que aún no ha comenzado habrá 20.000 asturianos menos y un millón de españoles más. La amonestación de las proyecciones estadísticas advierte al Principado de que tiende a volver a ser, otra vez, la autonomía española con más caída porcentual del ciclo político estatal y avisa de que dentro de este cuatrienio puede caer, quizá ahora sí, la barrera del millón de habitantes. De aquí a cuatro años, si nadie lo impide, Asturias será la única región del país donde la edad media de la población habrá rebasado los cincuenta años. Habrá alcanzado así la vanguardia europea del envejecimiento como avanzadilla española de una enfermedad que poco a poco va adquiriendo por contagio el conjunto del país: a cuatro años vista, España tendrá como promedio, dice el INE, unos inquietantes 44,9 años y rondará los cincuenta residentes en edad dependiente –niños y jubilados– por cada cien en disposición de trabajar. El dato de Asturias tiende a subir a 66 y a seguir siendo, sorpresa, el más alto de la nación.

Nada de esto es de ahora, pero el desafío demográfico sí es de esos que encajan mal con el gusto político por el rédito inmediato. El remedio no es fácil, ni va a ser rápido. Está muy expuesto al fracaso, quizá demasiado necesitado de una reflexión ajena al enfrentamiento partidista de trazo grueso y regate corto y tal vez por eso el reloj dice hace mucho tiempo que llegamos tarde. La expresión "reto demográfico" es joven en los programas electorales, no digamos "España vaciada", o su reinterpretación rural hacia la España o la Asturias "vacilada". El país se ha plantado en estas alturas avanzadas del siglo XXI con el indicador de fecundidad en la reserva, incluso por debajo del valor del país más envejecido del mundo y, sobre todo, aquejado por unas diversidades territoriales tan expansivas como preocupantes. La media española es de 1,19 hijos por mujer, de 1,3 en Japón y Asturias no llega a uno ni ha sido capaz de compensar esa penuria con el efecto benéfico de las migraciones que han ido salvando, mal que bien, el censo español de la catástrofe.

La demografía es una mesa con dos patas, la natalidad y las migraciones, hecha de decisiones individuales pero que pueden ser alentadas desde las políticas públicas. Hay quien opina que hace tiempo que esto no es una crisis, en el sentido de una convulsión repentina pero momentánea y con un final relativamente próximo en el tiempo. Lo que sufren en España los territorios como Asturias es más bien un declive de pendiente sostenida y prolongada con un tratamiento paliativo tan largo y complejo que nadie se ha atrevido a intervenir hasta que el elefante ha sido tan grande que no ha dejado sitio en la habitación.

En eso Asturias es vanguardia nacional. Se ha deteriorado tanto que tiende a ser la región más envejecida de Europa en 2030 –ahí tendrá la edad media más alta del continente, según las proyecciones de Eurostat–; empezó a perder el tren cuando sus bases económicas empezaron a fallar y ahora combina la triple encrucijada de las peores cifras de natalidad y mortalidad de España –esto es ininterrumpidamente así desde mediados de los años ochenta– con una capacidad atractiva mejorable hacia la población externa y un agudísimo desequilibrio territorial que concentra a más de tres de cada cuatro habitantes en los municipios del centro urbano.

Contra todo eso, ahora sí, con cierta decisión, los programas de los principales contendientes del 23J vienen con un extenso catálogo de buenas intenciones y alguna coincidencia más o menos transversal centrada más en el enunciado superficial del problema que se quiere resolver que en los remedios de fondo que se plantean. Ocurre así con la fiscalidad diferenciada para alentar la vida o la actividad en el medio rural, que abraza sin ambages el PP, hablando de "fiscalidad específica", y en algún sentido Vox cuando se refiere a los "incentivos" para implantar empresas. A la izquierda, Sumar habla por ejemplo de apoyos al emprendimiento y al empleo, o de "un fondo público de inversión en energías renovables" concebido con el propósito de "financiar procesos de desarrollo industrial en la España vaciada y el mundo rural".

El PSOE se concentra en expandir lo hecho mientras el PP tira del terreno conocido por Alberto Núñez Feijóo y propone una batería de apoyos "a la gallega", o de medidas testadas por el candidato en su etapa como presidente de la Xunta. Sin ánimo de exhaustividad, los socialistas contragolpean con la extensión de "los programas de arraigo para el asentamiento de nuevas familias en pequeños municipios", con los de "integración de población inmigrante y refugiada en el medio rural" o con una medida que también se lee en el programa de Sumar: el impulso de una "cartera de servicios básicos de calidad a menos de treinta minutos del lugar de residencia". Hay mucho interés en las estrategias de retorno del talento femenino al campo, una pretensión de profundizar en la descentralización administrativa ya iniciada hacia la "España vaciada" o el destino de 120 millones de euros al año para fomentar el relevo generacional en las explotaciones agrarias.

El programa demográfico de inspiración galaica elaborado por PP habla de "casas del mayor" y "casas nido" para los niños de los pueblos, dos servicios que ya existen en la comunidad vecina, y además de la fiscalidad específica una promesa con interés para Asturias. Hasta ahora, con los datos de la densidad de población en la mano, la UE restringe a las provincias de Soria, Cuenca y Teruel el despliegue de unas ayudas para la reducción de los costes laborales para las empresas que el PP se propone ampliar, previa consulta a Bruselas, en "otras provincias poco pobladas".

Además de lo dicho, mientras tanto, en la dimensión demográfica del programa de Sumar está, por ejemplo, el fomento "la investigación sobre el buen envejecer", básica para que el envejecimiento sea un nicho de oportunidad laboral y económica además de un problema, la garantía de "los servicios esenciales a no más de media hora" o "la gratuidad al transporte público de viajeros rurales de lunes a viernes para facilitar su acceso a centros hospitalarios".

Todo esto entre otras muchas medidas. Vox concentra su apuesta en los "incentivos fiscales que permitan desarrollar empresas viables, rentables y atractivas a la inversión" en la España rural, una mejora de infraestructuras o la adopción de "todas las medidas necesarias para revertir la emergencia demográfica, fomentando la natalidad y combatiendo la cultura de la muerte".